Тот самый Колесов, «другой» Газзаев и легендарный Цвейба

Все футболисты и тренеры «КАМАЗа» и «Нефтехимика», игравшие в еврокубках во времена СССР

Вслед за материалом о казанцах, которые стартовали в футбольных еврокубках во времена СССР, «Реальное время» предлагает вниманию читателей аналогичную публикацию о футболистах и тренерах «КАМАЗа» и «Нефтехимика».

Еврокубок был вершиной сезона



Так уж совпало, что на заре еврокубков на карте Европы была 31 страна, что идеально подходило для комплектования футбольных турниров. Кубок чемпионов и Кубок кубков формировались за счет представителей всех стран Европы, а страна-победитель предыдущего старта могла получить бонус и выставить еще одну команду. Число участников увеличивалось таким образом до 32 — очень удобно, чтобы разыграть почетный трофей по олимпийской системе.

Но геополитические изменения 90-х годов увеличили Европу до состояния беременной тройней на последнем сроке. Развал СССР добавил 10 стран, Югославия разделилась на шесть, а это еще плюс пять. Увеличение произошло также за счет Андорры, Гренландии, Израиля, Косово, Лихтенштейна, Сан-Марино, Уэльса, Фарерских островов. Сейчас Европа это Европа-опа-опа, и мы, пожалуй, не удивимся, если процесс распада государств на «герцогства» и «княжества» будет продолжен. В результате в европейском клубном футболе, вместо стройной картины «кубических форм», складывается некий калейдоскоп а-ля Энди Уорхол. Поэтому мы вспомнили о славных добрых временах, когда пробиться в ряды участников еврокубков было максимально сложно, а сыграть в них представлялось великим футбольным достижением.

В небольшом числе таких счастливчиков были будущие футболисты и тренеры «КАМАЗа» и «Нефтехимика», в разные годы защищавшие цвета этих команд на поле или в тренерском штабе.

Николай Колесов. Фото fckamaz.ru

Футбольное «самоубийство» Алексея Петрушина

«Динамо», Москва: Николай Колесов (8 матчей, 1 гол, 1 предупреждение), Юрий Газзаев (1 матч)

В 1978 году в еврокубке дебютировал Николай Колесов, будущая легенда «КАМАЗа». В Кубке кубков динамовцы начали с победы над «Ла Валеттой» из Мальты 2:0, 5:0, и Колесов сделал хет-трик в матче с этим, откровенно говоря, не самым сильным противником. Далее обыграли румынскую «Университатя» — 2:0, 0:2 и 3:0 по пенальти в гостевом матче, испанский «Бетис» — 0:0, 3:0. В полуфинале встретились с «Аустрией» из Австрии. Победив дома 2:1, в гостях динамовцы уступали до последней минуты основного времени 0:2. Забив под занавес, они сравняли счет по итогам двухраундового противостояния и проиграли по пенальти — 4:5. Не забил будущий главный краснобай футбольного сообщества Александр Бубнов. Колесов просидел весь матч в запасе.

Год спустя он снова сыграл в Кубке кубков, где «Динамо» победило португальскую «Боавишту» — 0:0, 1:1 за счет гостевого гола, но затем уступило французскому «Нанту» — 0:2, 3:2, несмотря на гол Колесова.

В Кубке кубков 1980 года у «Динамо» будет самый позорный проигрыш. Сыграв в гостях с бельгийским «Локереном» 1:1, дома динамовцы могли завершить матч нулевой ничьей. К этому и стремились, тянули время настолько, что вместо Юрия Резника на 56-й минуте вышел Колесов, а на 84-й минуте его сменил Юрий Газзаев, будущий тренер «КАМАЗа». И едва не стал невольным участником голевого эпизода. Бельгийцы устроили навал, всем составом перейдя на половину поля динамовцев. Тут Николай Толстых выбил мяч — точно Алексею Петрушину, в одиночку маячившему в районе центра поля.

Тот побежал на свидание с голкипером гостей, причем в этом его поддержали Юрий Газзаев и Валерий Матюнин. Это был чистый выход три в одного, положения «вне игры» не было, поскольку стартовали динамовцы со своей половины поля. Одинокий вратарь «Локерена» остановился на линии штрафной, и у Петрушина было с десяток вариантов, чтобы забить самому или с помощью любого из двоих партнеров по команде. Но 28-летний Петрушин сыграл так, что смело мог бы претендовать на «премию Дарвина» — сблизился с вратарем и катнул мяч в него. Расплата наступила незамедлительно. Бельгийцы получили право на штрафной, забили за минуту до конца, это сделал Герт Вархейен, который отличился и в домашней встрече, став злым гением «Динамо».

От Петрушина избавились быстро, отправив его в ташкентский «Пахтакор», где требовались футболисты после гибели основного состава в авиакатастрофе.

1980 год. Игроки московского «Динамо» Юрий Газзаев, Александр Бубнов и Валерий Газзаев (слева направо). Фото из архива Юрия Газзаева / sport-express.ru

Хождения Петра Шубина

В тренерском составе ростовского СКА работал Петр Шубин, будущий тренер «КАМАЗа» на стыке XX—XXI веков. Его СКА играл в Кубке кубков, будучи обладателем Кубка СССР, одновременно вылетев из высшей лиги чемпионата страны. Но футбол в СССР был настолько силен, что даже его аутсайдер сумел разгромить турецкий «Генчлербирлиги» и лишь в упорной борьбе уступил немецкому «Айнтрахту».

В дальнейшем у Шубина был трехлетний период работы в «Спартаке». Интересно, что тогда за красно-белых сыграли Владимир Капустин и Александр Бокий, каждый из которых вошел в историю советского футбола. 30-летний Капустин, первый советский футболист, который мог сыграть против советской же команды, был в составе шведского ГАИС. Но шведы оба раза оставляли его в запасе в противостоянии с «Торпедо». А Бокий играл за чехословацкую «Сигму», но речь о нем пойдет ниже.

Единственный «Нефтехимик» в еврокубках

«Торпедо», Москва: Сергей Чекмезов, Геннадий Гришин (20 матчей, 2 гола, 2 предупреждения), Василий Жупиков (8 матчей), Владимир Кобзев (5 матчей, 1 гол, 1 предупреждение), Андрей Талалаев (4 матча, 1 предупреждение), Владимир Пивцов (1 матч)

Первым игроком «Торпедо» в еврокубках, который в будущем перейдет в татарстанскую команду, стал Василий Жупиков. Уже в 1993 году он сыграет в Нижнекамске 21 матч, будучи 39-летним ветераном. А 1977-м он дебютировал в Кубке европейских чемпионов, выйдя на поле против «Бенфики», в дальнейшем выходил на поле против немецких «Штутгарта» и «Баварии».

В рамках Кубка кубков 1983 года к нему присоединился Владимир Пивцов, будущий «камазовец». «Торпедо» сыграло в Мюнхене с «Баварией» — 0:0. Ничья была и в Москве — 1:1. Тогда эта неудача оставила чувство досады, поскольку казалось, что торпедовцы способны на большее.

Первым игроком «Торпедо» в еврокубках, который в будущем перейдет в татарстанскую команду, стал Василий Жупиков. Фото torpedo.ru

И они доказали это совсем скоро. В 1986 году торпедовцы «вынесли» из розыгрыша Кубка кубков немецкий «Штутгарт». В составе немцев выступали Иммель, который летом стал серебряным призером чемпионата мира, плюс Бухвальд, Клинсманн… У торпедовцев же был Владимир Кобзев, будущий игрок «КАМАЗа», и 20-летние братья Савичевы, которые разгромили немцев — 2:0, 5:3. Увы, но в следующем круге москвичи уступили «Бордо» — 0:1, 3:2. Помимо Кобзева тогда сыграл еще один будущий камазовец Геннадий Гришин.

Евротрофей в составе киевского «Динамо»

«Динамо», Киев: Иван Яремчук (18 матчей, 3 гола, 1 удаление), Андрей Алексаненков (3 предупреждения, 1 удаление), Ахрик Цвейба

Успешно складывалась футбольная евросудьба у будущего игрока челнинского «КАМАЗа» Ивана Яремчука. Победа в Кубке кубков-1986 и полуфинал Лиги чемпионов-1997. Эти два успеха, на мой взгляд, возвышают тогдашнего наставника киевлян Валерия Лобановского над остальными коллегами советского времени. Выиграть два еврокубка с абсолютно разными составами и поколениями, а спустя еще десять с лишним лет дойти до полуфинала ЛЧ с третьим поколением — это никому из отечественных тренеров не удавалось.

Но во время «эры Лобановского» в «Динамо», Киев были и эпизоды, когда команду возглавляли другие наставники. Недолго и бесславно. Вот в такой период за киевское «Динамо» сыграли литовец Мартинкенас, грузин Цвейба, а также Андрей Алексаненков, будущие игроки челнинского «КАМАЗа». Получилось весьма печально. Обыграли болгарский «Спартак», но дальше были одни поражения, включая 0:5 от «Бенфики».

Два грузина в «КАМАЗе»

«Динамо» Тбилиси: Ахрик Цвейба (6 матчей, 2 предупреждения), Сосо Чедия (6 матчей, 1 гол, 1 предупреждение)

Команда, переживавшая смену поколений, катилась под откос, сыграв в еврокубках в последний раз во времена СССР. Тем не менее тбилиссцы славно пошумели в тот евросезон, поочередно обыграв команды из Болгарии, Румынии и совсем немного уступив немецкому «Вердеру». Тому самому «Вердеру», который на предыдущем этапе разгромил московский «Спартак» — 6:2. В отличие от спартаковцев, тяжело переживавших свой вылет из еврокубков, считая его одним из самых позорных в советские времена, тбилиссцы покидали Кубок УЕФА с высоко поднятой головой. В составе «Динамо» играли два защитника Ахрик Цвейба и Сосо Чедия, которые уже в российские годы выступали за «КАМАЗ».

Ахрик Цвейба. Фото rusteam.permian.ru

«Черноморец», Одесса: Сергей Пучков (3 матча, 2 предупреждения), Сергей Кузнецов (2 матча), Александр Никифоров (1 матч)

Вот к кому нет претензий по итогам зарубежных матчей, так это одесский «Черноморец». Дебют в еврокубках получился славным, хотя и обидным. В 1975 году «Черноморцу» не хватило минуты для выхода в следующий круг в противостоянии с «Лацио». Дома выиграли — 1:0, а на 89-й минуте гостевого матча получили пенальти, который реализовал знаменитый форвард того времени Джорджо Киналья — 0:1, и поражение в добавочное время.

В 1991 году в рамках Кубка УЕФА одесситы обыграли набирающий силу «Русенборг» из Норвегии — 3:1 и 1:2, и из-за правила гостевого гола уступили французскому «Монако», которым руководил Арсен Венгер — 0:0, 0:1. В этих противостояниях участвовали три будущих защитника «КАМАЗа» Сергей Кузнецов, Александр Никифоров и Сергей Пучков.

Литовская легенда, не принятая в Челнах

«Жальгирис»: Беньяминас Зелькявичюс, Владас Мартинкенас (5 матчей, 11 пропущенных)

Лидер литовского футбола медленно, но верно двигался к вершинам советского спорта. Еще в 1976 году команда играла во второй лиге, затем 6 лет выступала в первом дивизионе. Наконец, в 1987 году заняла третье место в высшей лиге. Все эти годы подъема связаны с тренером Беньяминасом Зелькявичюсом, отцом литовского футбола.

Дебют в еврокубках получился радостно-печальным. В 1988 году в Кубке УЕФА «Жальгирис» обыграл дома «Аустрию» из Австрии — 2:0, но в гостевом матче был разгромлен — 2:5. Спустя год в том же Кубке УЕФА «Жальгирис» прошел шведский «Гетеборг», но в следующем круге был без шансов бит тогда еще югославской «Црвеной звездой» — 1:4, 0:1. С этого момента ворота литовцев защищал молодой голкипер Вальдас Мартинкенас, который годы спустя будет играть в «КАМАЗе».

Мартинкенасу, который затем играл за «КАМАЗ», увы, никак нельзя было вспоминать еврокубки с теплотой. После «Жальгириса» он провел еще один матч за киевское «Динамо», пропустив там пять безответных мячей. Фото dynamomania.com

Через некоторое время «Црвена звезда» с тем же составом выиграет Кубок европейских чемпионов, и даже это бесславное поражение «Жальгириса» обретет глубинный смысл: мы проиграли будущим чемпионам. Спустя 3 года «Жальгирис» выйдет в еврокубок уже как представитель независимой Литвы и сыграет с голландским ПСВ «Эйндховен» — 0:6, 0:2.

Но Мартинкенасу, который затем играл за «КАМАЗ», увы, никак нельзя было вспоминать еврокубки с теплотой. После «Жальгириса» он провел еще один матч за киевское «Динамо», пропустив там пять безответных мячей от португальской «Бенфики».

Зелькявичюса же в Челнах вспоминали и вспоминают недобрым словом.

«О Зелькявичюсе много рассказывали в средствах массовой информации, подчеркивали его интеллигентность. Некоторые журналисты его иначе как корифеем в тренерском деле не называли. И тем горше было разочарование в Зелькявичюсе после его работы в Набережных Челнах. Я ошибся в нем, предложив его кандидатуру на должность главного тренера «КАМАЗа», — писал один из создателей челнинского клуба Валерий Четверик в своей книге «Безумная жизнь в безумном футболе».

Впервые против советской команды сыграл советский футболист

Свое выступление в Кубке УЕФА 1990 года торпедовцы начали с победы над скромным клубом ГАИС из Швеции. Побеждать испанскую «Севилью» — 3:1 вышел Гришин, в запасе сидел вратарь Сергей Чекмезов, будущий голкипер «КАМАЗа».

В последний свой евросезон при СССР торпедовцы сыграли два матча, каждый из которых вошел в историю. Вначале обыграли «Галле», который заявлялся в Кубок УЕФА как команда из ГДР, а заканчивал как команда Германии, поскольку страна объединилась. А уже в следующем туре «Торпедо» уступило чехословацкой «Сигме», в составе которой на поле вышел Александр Бокий — советский футболист против советской команды. Но тон в «Сигме» задавали Радослав Латал и Павел Хапал, которые спустя 5 лет стали серебряными призерами чемпионата Европы-1996 года в составе сборной Чехии.

Такова была история 90-х, когда одни страны объединялись, другие разбегались в разные стороны. Грузины, литовцы, украинцы с радостью бросились в свои суверенные чемпионаты, чтобы спустя несколько лет вернуться в Россию, поскольку только она и могла обеспечить им сносное существование.

