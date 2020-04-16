В чем величие Зонина и позор «Зенита»

Все футболисты и тренеры «Рубина», игравшие в еврокубках во времена СССР

В эти дни еврокубковый сезон радовал бы любителей футбола матчами на уровне четвертьфиналов. Но коронавирус сохранил футбол только в Белоруссии, Никарагуа и Таджикистане. И пока «Барселона» пугает перспективой банкротства, «Тоттенхэм» предоставляет свою базу под госпиталь, а в «Реале» оплакивают бывшего президента клуба Лоренсо Санса, «Реальное время» напомнит о футболистах и тренерах «Рубина», которые стартовали в еврокубках советских времен.

Еврофинал Геннадия Еврюжихина



В прошлом было невероятно трудно пробиться в число участников еврокубков. Среди небольшого числа таких счастливчиков были бывшие и будущие футболисты и тренеры «Рубина», в разные годы защищавшие цвета команды.

«Спартак», Москва: Николай Осянин. 14 матчей, 2 гола

Первым, кто сыграл в еврокубках, стал Николай Осянин, воспитанник казанского футбола и бывший игрок местной «Искры». В Кубке кубков 1966 года одновременно дебютировали и его «Спартак», и сам Осянин. В югославском Белграде обыграли местный ОФК со счетом 3:1 благодаря дублю Юрия Семина и голкиперу Владимиру Маслаченко, отбившему сразу два пенальти. Только югославу по фамилии Кривокуча удалось пробить будущего телекомментатора.

Осянин тоже однажды сделал дубль, забив два гола в ворота швейцарского «Базеля». В другой раз он принял участие в любопытном матче с чехословацким «Кошице», где ассистентами главного судьи выступили два советских арбитра Тофик Бахрамов и Иосиф Самусенков. К судейству не было претензий, главный арбитр даже назначил пенальти в ворота хозяев-спартаковцев, который отбил новый голкипер «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

В своем 12-м еврокубковом матче против немецкого «Кельна» Осянин нарушил правила в штрафной, но вратарь «Спартака» Александр Прохоров намертво взял удар с 11-метровой отметки. Итого: в трех матчах с участием Осянина спартаковские голкиперы отбили четыре пенальти.

Николай Осянин. 1966. «Рапид» — «Спартак»-1:0. Фото footballinussr.fmbb.ru

«Динамо», Москва: Геннадий Еврюжихин (14 матчей, 3 гола), Сергей Стукашов (8 матчей)

И такое бывает. Самый великий тренер «Рубина» Николай Сентябрев не разглядел футбольный талант в Геннадии Еврюжихине. В результате воспитанник казанского футбола так и не сыграл за «Рубин», уехал в Ленинград, оттуда в московское «Динамо», за которое провел десять сезонов: с 1966-го по 1976-й, участвуя в сборной СССР. Главным достижением еврокубковых сезонов Еврюжихина стал выход в финал Кубка кубков в 1972 году. По ходу турнира динамовцы одолели югославскую «Црвену Звезду», один из голов которой забил уже знакомый нам Кривокуча. А в финале «Динамо» уступило «Глазго Рейнджерс» — 2:3. Еврюжихин был в том сезоне капитаном московской команды.

В другом розыгрыше Кубка кубков с участием будущего рубиновца «Динамо» дошло до полуфинала. В 1985 году поначалу были обыграны югославский «Хайдук» и «Хамрун Спартанс» из Мальты. Уже в четвертьфинале москвичи победили греческую «Лариссу», и вот в этих матчах в составе «Динамо» появился Сергей Стукашов, в будущем тренер дубля «Рубина». Увы, в полуфинале динамовцы уступили австрийскому «Рапиду». В дальнейшем Стукашов провел еще четыре еврокубковых матча в составе «Динамо», но они мало чем запомнились.

Геннадий Еврюжихин. Фото fcdynamo.ru

Вечный позор «Зенита»

«Зенит», Ленинград: Павел Садырин, Олег Кузнецов и Юрий Окрошидзе

Из песни слов не выкинешь. Каждый выход «Зенита» на европейскую арену заканчивался в советские времена неудачей, граничащей с позором. Началось с дебюта в 1980 году, когда бронзовые призеры чемпионата СССР обожглись на свидании с «Динамо» из Дрездена, ГДР. «Зенитом» тогда руководил патриарх Юрий Морозов, и об этой неудаче в контексте нашего материала можно было бы и не говорить, но это лишнее доказательство безуспешности европейских выступлений ленинградского клуба.

Самыми провальными они вышли в 1984 году. После блестящего внутреннего сезона с победой в чемпионате СССР и выходом в финал Кубка страны, зенитовцы опростоволосились в Кубке европейских чемпионов по полной программе. Переиграв норвежский «Волеренген», они имели все основания для того, чтобы благодарить жребий — в следующем круге их соперником стал финский «Куусюси». Сила финского футбола, по большому счету, проявилась только дважды: на Олимпиаде 1912 года, когда сборная Суоми обыграла сборную царской России 2:1, и спустя 72 года, когда скромный до застенчивости «Куусюси» переиграл «Зенит» — 1:2, 3:1, Для понимания, «Куусюси» даже не флагман финского футбола, как ХИК или «Хака». Состав команды был сформирован из молодежи, и вот такой результат. Впервые в истории финского футбола команда прошла в евровесну, то есть получила право стартовать в мартовском четвертьфинале. Ленинградцы-питерцы, ничего личного, я сам болел за «Зенит». Мое сочувствие, но это факт — зенитовцы жутко обделались.

Увы, это не стало уроком для ленинградцев. Через три года они легкомысленно отнеслись к ответному матчу с крепким «Брюгге» из Бельгии. Дома ленинградцы победили — 2:0, а в гостях были разгромлены — 0:5. Четыре гола забил Кеннет Брюлле, и новый тренер «Зенита» Владимир Голубев тогда сетовал, что в первой игре его не было, а потому-то на датчанина не обратили особого внимания перед ответным поединком. Если это так, то это уже было личным провалом Голубева. Поскольку Брюлле был не абы кто. Тремя годами ранее он сделал хет-трик в игре против «Спартака», защищая цвета «Андерлехта» — 4:2. А затем стал бронзовым призером чемпионата Европы-1984, будучи в обойме звездных форвардов сборной Дании — Микаэль Лаудруп, Пребен Ларсен-Элькьяер, Алан Симонсен и Брюлле. Даже с учетом того, что тогда советские журналисты называли его Кеннетом Брилем, можно было разобраться в том, что это один и тот же человек. Хотя советские переводчики коверкали иностранные фамилии так, что диву даешься: Кройфф был Круиффом, Прюдомм — Пройдхомме, Шифо — Скифом, Маттеус — Маттхаусом и даже Маттхойсе.

В это время в тренерском штабе «Зенита» работал Вячеслав Булавин, уроженец Бугульмы, начинавший в местном «Нефтянике» и два года, с 1966-го по 1967-й, игравший за «Рубин». Булавин, кстати, будучи детским тренером, и воспитал голкипера Олега Кузнецова.

Вячеслав Булавин. Фото fc-zenit.ru

Следующий провал «Зенита» состоялся в Кубке УЕФА-1990, когда ленинградцы прошли датский «Нествед», чтобы быть разгромленными немецким «Штутгартом». В запасе в этих встречах были два будущих вратаря «Рубина» Кузнецов и Юрий Окрошидзе. Удивляла периодичность: дома с датчанами скамейку полировал Окрошидзе, в Скандинавию поехал Кузнецов, с немцами уже он остался дома, а в Штутгарт полетел Окрошидзе. Основным же голкипером был нынешний наставник вратарей «Зенита» Михаил Бирюков.

Героический «Черноморец»

«Динамо», Киев: Виктор Колотов (36 матчей, 6 голов)

Рассказывать лишний раз о воспитаннике татарстанского футбола Викторе Колотове, бывшем капитане киевского «Динамо», банально. В канве данного материала отметим, что Колотов выиграл Кубок кубков 1975 года и дошел с «Динамо» до полуфинала Кубка европейских чемпионов-1976.

Фото dynamo.kiev.ua

«Черноморец», Одесса: Игорь Савельев (3 матча, 1 предупреждение, 1 удаление).

Вот к кому нет претензий по итогам зарубежных матчей, так это «Черноморец». В 1985 году в составе одесситов появился воспитанник казанского «Рубина» Игорь Савельев. И с ним в составе «черноморцы» обыграли на старте Кубка УЕФА бременский «Вердер» — 2:1, 2:3, пройдя дальше за счет гола на выезде. Да и в следующем туре смотрелись достойно, противостоя мадридскому «Реалу» — 1:2, 0:0. Увы, но Савельева в этих матчах уже не было, он был удален в ответной игре с «Вердером».

«Торпедоносцы» Москвы и Татарстана

«Торпедо», Москва: Сергей Жуков (11 матчей, 1 гол, 3 предупреждения), Юрий Тишков (10 матчей, 7 голов, 1 удаление), Александр Кузьмичев (5 матчей, 1 предупреждение), Владимир Михайлов (3 матча), Александр Дозморов (1 матч)

Сыграть в еврокубке, по идее, мог еще Борис Батанов. В 1966 году он заканчивал карьеру футболиста в родном «Торпедо», которое дебютировало в Кубке европейских чемпионов, где проиграло итальянскому «Интеру». Было бы потом что вспоминать в Казани, где Батанов в 1975 году тренировал «Рубин». Но… Отец фигуристки Елены Батановой и тесть хоккеиста Игоря Ларионова в еврокубковый состав того «Торпедо» не попал.

Зато в него попал Владимир Михайлов. Он, вместе с вернувшимся в футболе Эдуардом Стрельцовым и поддерживающим их из глубины поля советским испанцем Хуаном Усаторре, был в линии атаки «Торпедо» в противостоянии с «Интером». Не забил и исчез из основы. В основной состав «Торпедо» Михайлов вернулся только в 1969 году, дважды выйдя на поле против австрийского «Рапида»: 0:0, 1:1 — увы, москвичи проиграли по правилу гостевого гола.

«Надо отдать должное наставникам той команды — и Семенову, и Владимиру Михайлову, достаточно жесткому в общении человеку, можно даже сказать, тирану, что он доверял нам на поле. Про него ходили слухи, что он не любил местных игроков, но факт в том, что он давал нам заиграть, и с его легкой руки мы сделали свои карьеры», — вспоминал о работе Михайлова в «Рубине» Ильгиз Фахриев.

Слева направо: Валентин Иванов, Эдуард Шаповаленко (вр), Валерий Воронин, Леонид Пахомов, Эдуард Стрельцов, Вячеслав Андреюк, Александр Ленёв, Владимир Михайлов, Владимир Щербаков, Давид Паис, Владимир Сараев. Из архива Леонида Александровича Пахомова. Фото soratniki.livejournal.com

Досадное поражение от «Баварии»

В рамках Кубка кубков 1983 года сыграл Александр Дозморов, который в 1996 году провел один сезон за «Рубин». Сейчас за вылет от «Баварии» по правилу гостевого гола футболисты претендовали бы на звание ЗМС. Тогда же эта неудача оставила чувство досады, поскольку казалось, что торпедовцы способны на большее.

Еще через три года в Кубке кубков дебютировал воспитанник «Рубина» Сергей Жуков. Вместе с ним торпедовцы разгромили ирландский «Корк Сити», но затем проиграли швейцарскому «Грассхопперсу», которым руководил Оттмар Хитцфельд.

Свое выступление в Кубке УЕФА 1990 года торпедовцы начали с победы над скромным клубом ГАИС из Швеции. В еврокубках дебютировал тогда 18-летний Юрий Тишков. Cледующий матч может войти в историю татарстанского футбола. Побеждать испанскую «Севилью» — 3:1 вышли и Жуков, который забил с пенальти, и Тишков, забивший и удаленный за две желтые карточки, и будущий рубиновец и камазовец Александр Кузьмичев.

В четвертьфинале торпедовцам попался скромный, казалось бы, датский «Брондбю». Команды сыграли — 0:1, 1:0 и 2:4 по пенальти во втором матче, проходившем в Москве. Через два года весь мир узнает фамилии игроков того «Брондбю» — Петера Шмейхеля, Джона Факсе Йенсена, Кима Вильфорта и Кима Кристофте, ставших чемпионами Европы-1992. Торпедовцы играли против датчан без своего юного бомбардира Тишкова, который в пяти матчах успел забить шесть голов.

Запоздалый дебют Зонина в еврокубках

«Динамо» Тбилиси: Герман Зонин

Герман Зонин, легендарнейший советский тренер, родился 9 сентября 1926 года в Казани. Нетрудно подсчитать, что в этом году ему исполнится 94 года, и мы от всего сердца желаем здоровья патриарху. Его делает великим уже тот факт, что он поучаствовал в становлении таких футболистов, как Курбан Бердыев, Александр Заваров, Игорь Гамула, хотя двое последних, по словам Зонина, безбожно нарушали режим в пору, когда играли под его руководством.

Зонин поиграл за «Динамо» (Казань) в 1945—1949 годах и уехал от родных пенатов. В середине 60-х он тренировал даже сборную Бирмы, откуда его пригласили в «Зарю» из Ворошиловграда (ныне Луганск). С ней Зонин стал чемпионом СССР, и это был первый случай, когда чемпионат Союза выиграла команда, представляющая областной центр. Уже тогда Зонин мог бы дебютировать в Кубке европейских чемпионов, но его поставили на руководство сборной страны.

Дебют пришлось отложить на 15 лет, в течение которых Зонин успел потренировать ростовский СКА, где поработал с аскетом Бердыевым и разбитными гуляками Заваровым и Гамулой.

Фото footballinussr.fmbb.ru

А под конец тренерской карьеры он возглавил тбилисское «Динамо». Команда, переживавшая смену поколений, катилась под откос, но именно Зонин сыграл с ней в еврокубках в последний раз во времена СССР. Был это Кубок УЕФА 1988 года. Поначалу не без проблем обыграли софийский «Локомотив» — 1:3, 3:0, дальше прошли «Викторию» из Бухареста, и только в следующем круге «Динамо» завершило борьбу, уступив бременскому «Вердеру» — 1:2, 1:1.

ЦСКА: Дмитрий Кузнецов (2 матча)

Будущий представитель тренерского штаба «Рубина» Дмитрий Кузнецов дважды капитанил в матчах Кубка кубков 1991 года против итальянской «Ромы». Армейцы, руководимые, кстати, Павлом Садыриным, выиграв в гостях 1:0, дома уступили 1:2, и вылетели из турнира.

Павел Садырин и Дмитрий Кузнецов. Фото cskainfo.com

P.S. В 1991 году Кубок мира по хоккею с мячом завоевал красногорский «Зоркий». Президентом клуба был Владимир Статкевич, который в 19-летнем возрасте приехал в Казань и четыре года играл в составе «Рубина». Вернувшись на родину, он закончил спортивную карьеру в футбольном «Зорком», затем начал там работу администратором, начальником команды, после чего перешел в хоккей с мячом. До недавнего времени был президентом клуба, затем его сменил на этой должности Радий Хабиров, нынешний президент Башкортостана.