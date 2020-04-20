Deepwater Horizon и COVID-19: «Никакими патогенными свойствами бактерия «Синтия» не отличается»
Профессор-микробиолог опровергает новую «коронавирусную» теорию заговора
Ровно 10 лет назад случилась крупнейшая техногенная катастрофа в сфере нефтедобычи — произошел взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США. Неожиданным образом, спустя 10 лет, она аукнулась миру — для устранения экологических последствий этого ЧП в воды мирового океана была запущена синтетическая бактерия «Синтия». По мнению доктора биологических наук Ирины Ермаковой, она и стала причиной появления бушующего сейчас коронавируса. Однако по мнению экспертов «Реального времени», это теория заговора и абсурд.
От взрыва до пандемии
Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США произошел 20 апреля 2010 года. Последовавший разлив нефти превратил эту аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф нашего времени: с апреля по сентябрь 2010 года в Мексиканский залив вылилось около пяти миллионов баррелей нефти.
Для устранения нефтяного пятна площадью 75 тысяч квадратных километров в США была разработана синтетическая бактерия «Синтия», призванная поглощать углеводороды. «Синтия» — это искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который состоит из особых цепочек «водяных знаков» и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК.
Как «Синтия» связана с коронавирусом? По версии вице-президента Академии геополитических проблем, международного эксперта по экологической и продовольственной безопасности, доктора биологических наук Ирины Ермаковой, COVID-19 появился после того, как на рынок в китайском Ухане попала рыба и другие животные, зараженные искусственно созданной бактерией. Об этом Ирина Ермакова рассказала в эфире youtube-канала Андрея Караулова.
Связаться с профессором на момент подготовки материала не удалось. «Реальное время» готово дать ей слово.
Почетный академик ВРАЛ
Тем временем об Ирине Ермаковой и ее работах высказался известный российский биоинформатик, один из основателей «Диссернета» Михаил Гельфанд.
Псевдоученым Ирину Ермакову называет и собеседница нашего издания — профессор, заведующая кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольга Ильинская.
«Синтия» и уханьский вирус
Объяснение того, что не так с новой теорией заговора, Ольга Ильинская начала с самых основ.
— Абсолютно все вирусы возникли гораздо раньше человека, и первоначально они паразитировали в других организмах: животных, бактериях. Но эволюция движется таким путем, что каждый живой организм осваивает новую нишу проживания, поэтому вирусы со временем стали заражать и человека. Теперь они очень широко распространены среди нас, и эволюция продолжается. То есть вирусы от животных приспосабливаются к освоению нового жизненного пространства. Они мутируют, становятся более агрессивными, чтобы поселиться в другом организме.
Ильинская напоминает, что человечество уже сталкивалось с подобными случаями, а именно со свиным и птичьим гриппом. Сейчас в мире бушует уханьский вирус, и есть подозрение, что изначально он появился в летучих мышах. В то же время в Китае есть определенные пищевые традиции, а вирус, попадая в человека, быстро приспосабливается к тому, чтобы жить в нем.
Коронавирус навсегда
Так или иначе, истинные причины появления COVID-19 сейчас, наверное, не так важны для обывателя, как вопросы о том, надолго ли с нами этот вирус и чего от него ждать. По мнению Ольги Ильинской, «рано или поздно все мы переболеем новым коронавирусом» — кто-то в острой форме, а кто-то в легкой.
— Вообще, я уверена, что многие из нас уже давно им переболели, просто его тогда еще не обнаружили, не раскрыли его генетический код. У человека выработается так называемый коллективный иммунитет, и все мы будем относиться к коронавирусу так же, как относимся сейчас к вирусу гриппа, — считает эксперт.
Профессор напоминает, что первые вирусы гриппа были очень страшными, можно вспомнить известную всем «испанку» или же ВИЧ.
— Чем больше вирус поражает популяцию человека, тем менее активным он становится. Если посмотреть на ситуацию с позиции вируса, то ему невыгодно убивать людей — он там живет. Все со временем успокоится, будет заболевание в слабой форме. Может быть, останутся отдельные тяжелые случаи, но на сегодняшний день мы уже знаем, кто умирает: это очень пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. А ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в США, связана с тем, что медицина там очень дорогая: люди не делают страховок, а те, у кого она есть, все равно должны платить, — резюмирует Ольга Ильинская.
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