Deepwater Horizon и COVID-19: «Никакими патогенными свойствами бактерия «Синтия» не отличается»

Профессор-микробиолог опровергает новую «коронавирусную» теорию заговора

Ровно 10 лет назад случилась крупнейшая техногенная катастрофа в сфере нефтедобычи — произошел взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США. Неожиданным образом, спустя 10 лет, она аукнулась миру — для устранения экологических последствий этого ЧП в воды мирового океана была запущена синтетическая бактерия «Синтия». По мнению доктора биологических наук Ирины Ермаковой, она и стала причиной появления бушующего сейчас коронавируса. Однако по мнению экспертов «Реального времени», это теория заговора и абсурд.

От взрыва до пандемии

Взрыв нефтяной платформы Deepwater Horizon в Мексиканском заливе у побережья США произошел 20 апреля 2010 года. Последовавший разлив нефти превратил эту аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф нашего времени: с апреля по сентябрь 2010 года в Мексиканский залив вылилось около пяти миллионов баррелей нефти.

Для устранения нефтяного пятна площадью 75 тысяч квадратных километров в США была разработана синтетическая бактерия «Синтия», призванная поглощать углеводороды. «Синтия» — это искусственный организм с полностью сконструированным компьютером геномом, который состоит из особых цепочек «водяных знаков» и не содержит, как все остальные живые организмы на Земле, природной ДНК.

Как «Синтия» связана с коронавирусом? По версии вице-президента Академии геополитических проблем, международного эксперта по экологической и продовольственной безопасности, доктора биологических наук Ирины Ермаковой, COVID-19 появился после того, как на рынок в китайском Ухане попала рыба и другие животные, зараженные искусственно созданной бактерией. Об этом Ирина Ермакова рассказала в эфире youtube-канала Андрея Караулова.

— Наша версия состоит в том, что заболевания и гибель людей, а также возникновение нового опасного вируса с рекомбинантной РНК могли быть связаны с попаданием на рынок в Ухане рыбы и других животных, зараженных «Синтией». Появление рекомбинантной РНК могло быть обусловлено проникновением РНК вируса в бактерию «Синтия» и «списыванием» информации с ДНК этой искусственно созданной бактерии, — считает Ермакова.

Связаться с профессором на момент подготовки материала не удалось. «Реальное время» готово дать ей слово.

Почетный академик ВРАЛ

Тем временем об Ирине Ермаковой и ее работах высказался известный российский биоинформатик, один из основателей «Диссернета» Михаил Гельфанд.

— Она говорит как бы от имени науки, представляясь биологом. Ирина Владимировна, действительно, защитила в 2001-м докторскую диссертацию по биологии. Ее дальнейшая карьера включала борьбу с ГМО, теорию происхождения современного человека от амазонок-гермафродитов, публикации в журнале «Академия тринитаризма», — перечисляет Михаил Гельфанд. — За эти и другие подобные достижения в 2016 году на форуме «Ученые против мифов» она была торжественно избрана почетным академиком ВРАЛ (антипремия «За выдающийся вклад в развитие и распространение лженауки и псевдонауки», — прим. ред.).

Псевдоученым Ирину Ермакову называет и собеседница нашего издания — профессор, заведующая кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ольга Ильинская.



«Синтия» и уханьский вирус

Объяснение того, что не так с новой теорией заговора, Ольга Ильинская начала с самых основ.

— Абсолютно все вирусы возникли гораздо раньше человека, и первоначально они паразитировали в других организмах: животных, бактериях. Но эволюция движется таким путем, что каждый живой организм осваивает новую нишу проживания, поэтому вирусы со временем стали заражать и человека. Теперь они очень широко распространены среди нас, и эволюция продолжается. То есть вирусы от животных приспосабливаются к освоению нового жизненного пространства. Они мутируют, становятся более агрессивными, чтобы поселиться в другом организме.

Ильинская напоминает, что человечество уже сталкивалось с подобными случаями, а именно со свиным и птичьим гриппом. Сейчас в мире бушует уханьский вирус, и есть подозрение, что изначально он появился в летучих мышах. В то же время в Китае есть определенные пищевые традиции, а вирус, попадая в человека, быстро приспосабливается к тому, чтобы жить в нем.

— Коронавирус так же, как вирус гриппа или ВИЧ, в качестве информационной молекулы содержит РНК. В этом нет ничего особенного, потому что таких вирусов много. Говорить о том, что в него встроен искусственный нуклеотидный фрагмент, — полный абсурд. Синтетический нуклеотидный фрагмент все равно повторяет природное разнообразие РНК, — уверена собеседница «Реального времени». — Синтетические бактерии, в частности «Синтия», существуют — есть подобные лабораторные работы, но они абсолютно не связаны с патогенностью или распространением. Просто сегодняшний уровень молекулярной биологии позволяет на основе нуклеиновой кислоты синтезировать ее искусственно, ввести в пустую оболочку бактерии, и эта бактерия будет функционировать. Никакими патогенными свойствами она не отличается.

Коронавирус навсегда

Так или иначе, истинные причины появления COVID-19 сейчас, наверное, не так важны для обывателя, как вопросы о том, надолго ли с нами этот вирус и чего от него ждать. По мнению Ольги Ильинской, «рано или поздно все мы переболеем новым коронавирусом» — кто-то в острой форме, а кто-то в легкой.

— Вообще, я уверена, что многие из нас уже давно им переболели, просто его тогда еще не обнаружили, не раскрыли его генетический код. У человека выработается так называемый коллективный иммунитет, и все мы будем относиться к коронавирусу так же, как относимся сейчас к вирусу гриппа, — считает эксперт.

Профессор напоминает, что первые вирусы гриппа были очень страшными, можно вспомнить известную всем «испанку» или же ВИЧ.

— Чем больше вирус поражает популяцию человека, тем менее активным он становится. Если посмотреть на ситуацию с позиции вируса, то ему невыгодно убивать людей — он там живет. Все со временем успокоится, будет заболевание в слабой форме. Может быть, останутся отдельные тяжелые случаи, но на сегодняшний день мы уже знаем, кто умирает: это очень пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. А ситуация, которую мы сейчас наблюдаем в США, связана с тем, что медицина там очень дорогая: люди не делают страховок, а те, у кого она есть, все равно должны платить, — резюмирует Ольга Ильинская.