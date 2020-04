Игровая неделя: двухэкранный Nintendo Switch, симулятор папы Римского и успех Red Dead Redemption 2

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Nintendo Switch с двумя экранами и распродажи от онлайн-платформ

У игровой консоли Nintendo Switch, которая была выпущена в 2017 году, возможно, появится версия с двумя экранами. Об этом сообщает Playground со ссылкой на специалиста по сбору данных Майка Хескина, который неоднократно публиковал сведения о технических аспектах консоли. Как утверждает Хескин, в обновлении заявлена «предварительная поддержка» модели nx-abcd, для которой выделены три из пяти профилей DRAM, а также «есть свидетельства» наличия у нее второго экрана. Сама приставка Nintendo Switch может работать как подключенной к экрану телевизора или монитора с помощью док-станции, так и самостоятельно, с выводом изображения на собственный сенсорный ЖК-экран.

Тем временем в крупнейших цифровых магазинах игр вовсю идут распродажи. 10 апреля о распродаже заявила платформа Origin, принадлежащая Electronic Arts. Акция будет длиться до 21 апреля, во время нее, например, можно купить Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Need for Speed Heat. Ранее, еще в начале апреля, распродажу объявила PlayStation Store. В рамках нее до 30 апреля доступны Resident Evil 2, Death Stranding, Borderlands 3. А вот в Epic Games Store распродажа уже закончилась 16 апреля.

Рост спроса на консоли и маркировка игр с покупками за реальные деньги

«Яндекс.Маркет» проанализировал данные о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 марта по 12 апреля 2020 года и сделал вывод о резком росте спроса на консоли и товары для геймеров. Эксперты также составили топ игр, интересующих пользователей на карантине. Первое место занял Red Dead Redemption 2, следом за ним — FIFA 20, замыкает тройку старая добрая GTA V. В пятерку также вошли The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Minecraft.

Эксперты также составили топ игр, интересующих пользователей на карантине. Первое место занял Red Dead Redemption 2. Фото reddead2.ru

А вот рейтинговое агентство ESRB, по сообщению «Игромании», представило новую категорию под названием In-Game Purchases (Includes Random Items). В категорию войдут игры, в которых за реальные деньги (или внутриигровую валюту, приобретаемую за реальные деньги) можно купить виртуальные товары и где игроки заранее не знают, какие предметы получат. Рейтинговое агентство объясняет, что такая категория появилась в ответ на запросы: родителей волнует, что их дети будут тратить реальные деньги в играх. Отметим, что ESRB определяет рейтинги для компьютерных игр в США и Канаде.

Провал Fallout 76, перенос New World и анонс симулятора папы Римского

14 апреля в Steam состоялся релиз крупного обновления для Fallout 76 (выпущенной еще в октябре 2018 года) под названием Wastelanders. Как сообщает Playground, старт новинки оказался довольно слабым: на пике одновременно играющих оказалось лишь 17 тысяч человек. Для сравнения — Fallout 4 собирала одновременно до 473 тысяч игроков, Fallout: New Vegas — до 51 тысячи. Игра при этом получила плохие отзывы и от критиков, и от игроков.

Тем временем Amazon на неделе сообщила о переносе релиза игры New World из-за пандемии коронавируса. Как следует из заявления компании, все сотрудники студии Amazon Games Studios, занимающиеся разработкой игры, отправились в самоизоляцию, в результате рабочие процессы встали. Выпуск игры перенесли с 26 мая на 25 августа. В июле должно начаться бета-тестирование.

Состоялся релиз крупного обновления для Fallout 76 (выпущенной еще в октябре 2018 года) под названием Wastelanders. Фото gametech.ru

Готовится к релизу и еще одна игра. Польское издательство PlayWay объявило, что вслед за симулятором Иисуса Христа I Am Jesus Christ (дата выхода пока неизвестна) выпустит и симулятор папы Римского. Игра, которая будет называться The Pope: Power & Sin, потребует от игрока умения разбираться в скандалах и «признаках морального разложения Церкви», обновлять административные структуры, укреплять авторитет церкви, а также установить независимость от язычников. Дата выхода игры, как и в случае с симулятором Иисуса Христа, неизвестна, но «Игромания» сообщает, что релиз состоится на PC, Playstation 4 и Xbox One уже в 2020 году.