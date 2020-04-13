«Салават Юлаев» может получить своего Билялетдинова

Продлят ли контракт с Николаем Цулыгиным?

На минувшей неделе главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин заявил, что пока не получал предложения возглавить уфимский клуб на будущий сезон. В своем нынешнем статусе Николай Леонидович пробудет до 30 апреля, когда закончится его действующий контракт. Уже появляются слухи, что ему на смену может прийти Игорь Ларионов, однако ровно год назад были ровно такие же разговоры, которые ни к чему не привели. В прошлое межсезонье о новом контракте Цулыгина было объявлено в середине апреля, в нынешнем процесс может затянуться в связи с пандемией коронавируса, однако в Континентальной хоккейной лиге жизнь не стоит на месте и трансферная активность клубов с каждым днем только набирает ход. О том, как будет развиваться ситуация с главным тренером в клубе из Уфы, — в материале «Реального времени».

«Хочется, чтобы поскорее была определенность»

Год назад «Салават Юлаев» после яркого плей-офф и итогового четвертого места по итогам 11-го сезона КХЛ долгое время был чуть ли не самой обсуждаемой командой лиги. Неожиданное преображение в Кубке Гагарина вынудило руководство клуба даже всерьез не говорить об отставке Николая Цулыгина, которая по ходу сезона была чуть ли не решенным делом. До этого в Уфе уже вовсю рассматривался очень неоднозначный вариант с приглашением Игоря Ларионова, который не имел опыта тренерской деятельности, но в итоге было принято очевидное решение о продлении контракта с действующим главным тренером еще на сезон.

В нынешнее межсезонье ситуация практически повторяется, но с оговоркой на то, что сезон так и не был завершен из-за объявленной пандемии коронавируса. «Салават» красиво обыграл «Авангард» в первом раунде (4-2 в серии), готовился к битве с «Ак Барсом» во втором и имел бы в ней неплохие шансы на общий успех.

— У меня нет агента, и переговоры начинаются со звонка директора клуба Александра Евгеньевича Курносова. До 30 апреля есть контракт. Ждем момент, когда дадут ответ, — сообщил Цулыгин.

При этом тренер подчеркнул, что относится к этой долгой паузе с пониманием:

— Хочется, чтобы поскорее была определенность, но от меня сейчас уже ничего не зависит. Мы отыграли регулярный чемпионат, отыграли плей-офф, и сезон закончен. Сейчас просто жду, у людей есть и другие проблемы, связанные с этим вирусом. С пониманием к этому отношусь.

«Салават» красиво обыграл «Авангард» в первом раунде (4-2 в серии), готовился к битве с «Ак Барсом» во втором и имел бы в ней неплохие шансы на общий успех. Фото vk.com/hcsalavat

Снова разговоры о Ларионове

Второй год подряд вероятным сменщиком Николая Леонидовича в Уфе называется Игорь Ларионов — бывшая звезда НХЛ в составе «Детройта». В прошлом апреле о нем говорили как о человеке без тренерского бэкграунда, однако знающем всю внутреннюю кухню лиги, так как он немалое время занимался агентской деятельностью.

К нынешнему апрелю ситуация изменилась — Ларионов поработал тренером в штабе Валерия Брагина на молодежном чемпионате мира, где сборная России обидно проиграла в финале Канаде, оставшись с серебряным медалями. Игорь Николаевич отвечал по большей части за действия команды в большинстве — в первой половине турнира вопросы были и к нему, так как игра в неравных составах совсем не шла. Затем ситуация выправилась, и по итогам чемпионата все больше говорили о том, что Ларионов, так или иначе, оказал влияние на Брагина и помог посмотреть свежим взглядом на некоторые чисто хоккейные моменты. Хотя перед турниром все выглядело так, что его кандидатура Брагину была навязана руководством ФХР. И даже по ходу группового этапа возникали моменты, когда тренеры во время тайм-аута вдвоем держали одну планшетку и чуть ли не одновременно общались с хоккеистами.

У Ларионова в этом году было бы даже больше шансов возглавить «Салават Юлаев», чем в прошлом, если бы уфимцы вчистую проиграли «Авангарду». Только в этом случае риск с приглашением тренера без опыта работы главным был бы как-то оправдан. Но Цулыгин своей кропотливой работой второй год подряд доказал, что именно его кандидатуру должны рассматривать первой. Больше половины игроков нынешнего состава «юлаевцев» на действующих контрактах, и все они знают методы работы нынешнего тренера. Так называемая встряска им не нужна — два плей-офф наглядно показали, что за Николая Леонидовича уфимская команда бьется, он умеет создавать коллектив. Как с этим обстоят дела у Ларионова — большой вопрос.

Второй год подряд вероятным сменщиком Николая Леонидовича в Уфе называется Игорь Ларионов — бывшая звезда НХЛ в составе «Детройта». Фото fhr.ru

Чуть ранее, в программном интервью официальному сайту КХЛ Цулыгин рассказал, как ему работалось по ходу сезона на фоне очередных слухов о его отставке:

— В СМИ по ходу чемпионата регулярно появлялась информация, согласно которой «Салават Юлаев» возглавит Милош Ржига. Такие разговоры сильно отвлекали вас от работы?

— Нет, наоборот, стимулировали. Если ты работаешь тренером, то должен быть готов к таким вбросам. Такова работа журналистов, за это они получают деньги. Отношусь к этому с пониманием. Я должен делать свою работу, они — свою. Известно давно: есть результат — ты молодец, нет результата — виноват тренер.

Почему с Цулыгиным все-таки могут расстаться

Вся эта история с вероятным появлением в Уфе Ларионова наверняка стимулирует Цулыгина работать еще больше и лучше. Пока что все выглядит так, что «Салавату Юлаеву» эту кандидатуру навязывают, но свое жесткое слово должно сказать руководство уфимцев. По большому счету, никаких очевидных поводов для отставки нынешнего главного тренера нет. Да, команда второй год подряд выглядит разобранной в регулярном чемпионате, однако именно матчи плей-офф показывают всю правоту выбранной стратегии Николая Леонидовича на сезон.

Однако, если решение о смене Цулыгина все-таки будет принято, можно будет понять и логику руководителей башкирского клуба. На следующий год в «Салавате» уже не будет Линуса Умарка, который стал главной звездой серии против «Авангарда» и намеревался этой весной непременно выиграть Кубок Гагарина. Сможет ли Уфа выглядеть так же креативно в атаке без шведского «волшебника»?

На следующий год в «Салавате» уже не будет Линуса Умарка, который стал главной звездой серии против «Авангарда» и намеревался этой весной непременно выиграть Кубок Гагарина. Сможет ли Уфа выглядеть так же креативно в атаке без шведского «волшебника»? Фото vk.com/hcsalavat

Может вызывать сомнение и то, удастся ли нынешнему тренерскому штабу третий год подряд повторять финт с прогрессом команды по ходу чемпионата. Как ни крути, промежуточные результаты регулярного чемпионата все-таки важны. Также существует мнение, что на самом деле Николай Леонидович не оказывает такого уж серьезного психологического влияния на команду, а все решают лидеры раздевалки во главе с капитаном Григорием Паниным.

Но все эти вопросы и доводы никак не перевешивают плюсов от продления контракта. Во-первых, если у Цулыгина все получится и в третий раз подряд, то в Уфе могут смело заключать с тренером долгосрочный контракт и попытаться вырастить своего Зинэтулу Билялетдинова — специалиста, который на долгие годы ассоциировался бы лишь с одним клубом. Каждый сильный хоккейный руководитель хотел бы не думать в межсезонье о смене тренера, поэтому модель с тренером на долгие годы остается предпочтительной.

Во-вторых, контракт Николая Цулыгина что в первый год его самостоятельной работы в Уфе, что во второй оценивается как один из самых низких по всей лиге. Больших финансовых запросов с его стороны нет.

В-третьих, в условиях нынешних реалий с пандемией коронавируса в мире, экономического кризиса в стране и введения потолка зарплат в лиге на первый план выходит такой важный фактор, как работа с молодежью. У уфимцев одни из сильнейших молодых игроков в КХЛ, в этом году отлично выступил «Толпар» в Молодежной хоккейной лиге, а Николай Леонидович учел некоторые моменты своего первого сезона в «Салавате» и на второй показал, что доверяет молодым хоккеистам. И самое главное, умеет с ними работать.

Слово за «Салаватом»

При таких раскладах кандидатуру Ларионова можно даже не рассматривать. Если бы речь шла о возвращении в КХЛ и в Уфу, например, Быкова и Захаркина, то ситуация была бы совсем другой. И не в пользу Цулыгина. БиЗы пока что выиграли для «Салавата Юлаева» единственный Кубок Гагарина, их любят уфимские болельщики и их камбэк в российский хоккей сделал бы «юлаевцев» самым обсуждаемым клубом КХЛ на долгое время вперед. Но о возвращении тандема в лигу говорить рано, да и не факт, что приоритетной работой для них видится именно «Салават Юлаев».

Работа в Уфе специфична. Здесь требовательный болельщик, есть определенные традиции, а также запросы со стороны руководства. Фото vk.com/hcsalavat

Работа в Уфе специфична. Здесь требовательный болельщик, есть определенные традиции, а также запросы со стороны руководства. Далеко не каждый из свободных ныне тренеров сможет закрепиться в «Салавате». Вряд ли клуб даже всерьез будет рассматривать кандидатуры Петериса Скудры или Андрея Назарова — жестких тренеров, стиль которых всем известен и вряд ли изменится в будущем. Тот же Милош Ржига имеет за плечами удачные сезоны в КХЛ со «Спартаком» и «Атлантом», однако его работу со «Слованом», «Авангардом» и нынешней сборной Чехии нельзя назвать успешной. Похоже, что клубу с серьезными задачами пан Милош уже вряд ли может что-то дать. Есть на тренерском рынке Зинэтула Билялетдинов, но не секрет, что тренерскую карьеру он не прочь завершить в родном московском «Динамо». В это межсезонье на рынок свободных агентов вышли Сергей Светлов и Андрей Мартемьянов — неплохие тренеры, но не более того.

По-настоящему интересными вариантами для «Салавата Юлаева» стали бы кандидатуры Андрея Скабелки и Николая Заварухина. Оба в разное время играли за башкирский клуб, а второй даже является коренным уфимцем и в столице Башкортостана живет его семья. Однако Скабелка уже договорился о контракте с ярославским «Локомотивом», а Заварухина никуда не отпустит его нынешний клуб — новосибирская «Сибирь», с которой он провел великолепный сезон.

Таким образом, пока что самым разумным и объективным решением будет именно продление контракта с Цулыгиным. В Уфе просто обязаны дать третий шанс самобытному тренеру, который привнес в наш хоккей определенную свежую струю и на команду которого приятно смотреть. Вероятнее всего, на долгосрочный контракт сейчас Николай Леонидович и не рассчитывает, но еще один год даст все ответы на вопросы о том, сможет ли Цулыгин стать тренером «Салавата Юлаева» на долгие годы вперед.