Такой «Салават Юлаев» может выиграть Кубок Гагарина

«Ак Барсу» будет очень непросто в новой серии «зеленого дерби»

Противостояние первого раунда между уфимским и омским клубами изначально виделось самым непредсказуемым в нынешнем розыгрыше плей-офф. На деле так и вышло, хотя фаворитом, безусловно, был именно «Авангард». Подопечные Боба Хартли уверенно выиграли первый матч в Балашихе (5:2), вели в счете за 6 секунд до конца второго, побеждали по ходу игры 2:0 в третьем, громили соперника в Уфе в четвертом, однако все равно проиграли серию со счетом 2-4. И дело не в команде Хартли, а именно в «Салавате Юлаеве», который наглядно показал, почему он сейчас выглядит даже лучше, чем год назад. О том, как Николай Цулыгин взял реванш за прошлогоднее поражение в финале Востока, — в материале «Реального времени».

Репутация Панина и судьба Маннинена

Эта серия запомнится деталями. Как же эффектно впечатал в борт капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин нападающего «Авангарда» Дениса Зернова в пятой встрече в Балашихе. Уфимский хоккеист прекрасно понимал, что будет наказан дисквалификацией на один или нескольких матчей, но все равно делал свое «грязное» дело, которое в плей-офф часто бывает полезным. Поэтому Панина ненавидят болельщики практически всех команд, кроме тех, которые болеют за клуб, в который в данный момент играет Григорий.

В третьем матче серии в Уфе он провел профилактическую беседу с Алексеем Потаповым прямо на льду, дав понять, что лидеров «Салавата» трогать не стоит. Перед тем как добраться до Зернова, Григорий сделал по льду примерно восемь шагов, однако сознательно травмировать соперника вряд ли хотел. Сыграла в первую очередь репутация хоккеиста, который в предыдущие годы приучил именно к такой манере игры. Но он должен был сделать именно так. Репутацию нужно оправдывать, а соперника устрашать, злить и залезать ему «под кожу».

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ после рассмотрения этого эпизода принял решение дисквалифицировать Панина на один матч, а также подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с дисциплинарным регламентом лиги, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим и дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20), то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальное денежное наказание. Таким образом, дисквалификация капитана уфимцев составила три матча и плавно перетекла на два матча будущей серии против «Ак Барса». Защищать лидеров своего клуба Панин теперь будет только в уфимской части серии, однако мало сомнений в том, что очередное «зеленое дерби» в плей-офф затянется на пятый матч (и седьмой?) в Казани.

Именно Маннинен открыл счет голам уфимцев, позволив одноклубникам раскрепоститься и заиграть увереннее. Фото hcsalavat.ru

Еще один хоккеист уфимцев, о ком хотелось бы поговорить отдельно, — это не Линус Умарк, набравший за серию 12 очков, и не Теему Хартиканен, на котором зеленая форма сидит как влитая — в другом клубе его просто невозможно уже даже представить. И даже не Дмитрий Кугрышев, забивавший «Авангарду» такие невероятные и важные голы.

Если у Харти почти вся карьера в Уфе складывается удачно, то вот у другого финского игрока «юлаевцев», центрфорварда Сакари Маннинена, она получается чем-то похожей на тренерскую карьеру Николая Цулыгина в столице Башкортостана. И Николая Леонидовича, и Маннинена в их первые регулярные сезоны в «Салавате» нещадно критиковали. Тренера весь прошлый сезон отправляли в отставку СМИ и болельщики, а Сакари весь нынешний сезон они же призывали обменять с клеймом неудачной замены ушедшему летом в СКА Кемпайнену. За несколько недель до конца прошлой регулярки не было понятно, попадет ли уфимский клуб в плей-офф, а в нынешнем сезоне даже в самой его концовке не было никакой ясности с центральным нападающим в первом звене. Цулыгин проводил эксперименты, близкие к франкенштейновским и со стороны кажущиеся абсурдными (тот же перевод Сошникова в центр). Однако плей-офф показывает, что все было не зря — просто тренер убедился в том, что именно Маннинен должен быть центром первого звена, как изначально в Уфе и задумывалось.

Именно финн забил тот самый гол за 6 секунд до сирены, который перевел вторую встречу в Балашихе в овертайм. Именно он забросил победную шайбу в пятой игре на льду все той же «Арены Балашихи». Именно его шайба стала переломной в третьем матче при счете 2:2 — после этого «Салават» было уже не остановить, голы полетели один за другим. Наконец, накануне именно Маннинен открыл счет голам уфимцев, позволив одноклубникам раскрепоститься и заиграть увереннее, достигнув необходимого результата.

Хартли был в этой серии невероятно упертым и верил как в собственную игровую модель, так и во вратаря Игоря Бобкова

Цулыгин переиграл Хартли в равной борьбе

Несмотря на весь интерес к противостоянию, в нем был сыгран всего один овертайм, который продлился не так долго и закончился удивительным голом Кугрышева с нулевого угла. В остальных матчах серии были крупные победы в пользу одной из команд: два раза по 6:3 и вчерашние 4:1 — со стороны «Салавата», 5:2 и 5:1 — со стороны «Авангарда». Все это говорит о том, что, по факту, серия была довольно равной и легко могла перетечь в седьмой, решающий матч.

Однако Цулыгин все равно переиграл Хартли по многим параметрам. Начнем с того, что его «Салават» в начале серии сумел вовремя перестроиться. После заведомо проигрышной тактики в первом матче во втором «юлаевцы» устроили атакующий фейерверк. В какой-то момент уфимцы вернулись к тактике, которая привела их к поражению в первом матче. Башкирский клуб снова отдал инициативу омичам и не встречал соперника высоко, как это любит делать, например, «Ак Барс» при Дмитрии Квартальнове. Однако снова Николай Леонидович подобрал нужные ключи к команде, и она уверенно выиграла, пожалуй, ключевую встречу серии — пятый матч в Балашихе.

Чего нельзя сказать о Бобе Хартли, который был в этой серии невероятно упертым и верил как в собственную игровую модель, так и во вратаря Игоря Бобкова. Хотя, повторимся, «Авангард» не был намного хуже и выглядел довольно неплохо. Многие тренеры любят в конце регулярного сезона говорить о том, что им все равно, с кем встречаться в плей-офф, и что там будет совсем иной хоккей. Как раз концовка регулярки и сыграла злую шутку с омским клубом. Непонятно как и зачем команда Хартли отдала второе место в Восточной конференции «Барысу» и вместо серии с разобранной «Магниткой» получила в соперники по-хорошему бешеный и непредсказуемый «Салават Юлаев».

Отметим, что Цулыгин переиграл Хартли и на его тактическом поле. Просто образцово провела всю серию тройка Петра Хохрякова, Александра Кадейкина и Владимира Жаркова. В одном из матчей это номинально третье звено не только качественно выполнило привычную сдерживающую работу, но и организовало три гола в ворота соперника. Кроме того, в меньшинстве чаще всего выходили именно эти хоккеисты. Накануне именно они находились на льду более 20 минут каждый, полностью перекрыв кислород ведущим нападающим «Авангарда».

Юха Метсола тоже провел не выдающуюся серию. Но откровенно он не провалился

Бобков провалил серию, Метсола может намного лучше

Отдельно поговорим о вратарях. Голкипер «Авангарда» и сборной России Игорь Бобков откровенно провалил эту серию. В среднем он пропускал больше трех шайб за игру. По сути, два раза в серии наступал момент, когда Хартли мог сделать стартовым вратарем Эмиля Гарипова, но не сделал этого, продолжая показывать, что доверяет Бобкову. Однажды это все-таки принесло свои плоды — в четвертом матче серии у Игоря было не так много работы, однако она стала победной с уверенным счетом (5:1).

Бобков много ошибался в выборе позиции, откровенно нервничал и совсем не давал команде шанса в трудные моменты. Обычно именно сейвы вратарей в тяжелые минуты придают дополнительной уверенности, но в случае с Игорем этого не произошло. Причин может быть сразу несколько. Во-первых, возможно, плохую службу сослужила игра за сборную России на последнем этапе Евротура. Напомним, что национальная команда проиграла все матчи, и в начале февраля Бобков вместо отдыха получил лишнюю нагрузку и лишний стресс, который так или иначе сказался. Во-вторых, после прихода в команду Гарипова Бобков заиграл хуже. Скорее всего, за полтора года вратарь просто привык быть первым номером в «Авангарде». Такая конкуренция посреди сезона не пошла ему на пользу. При всем при этом Игорь и Эмиль хорошо общаются и знают друг друга давно — в 2011 году они вместе выигрывали золото молодежного чемпионата мира в Баффало.

Юха Метсола тоже провел не выдающуюся серию. Но откровенно он не провалился, а в шестой игре даже напомнил о прошлогодних чудесах, которые он вытворял в плей-офф. Все это должно насторожить «Ак Барс» — очевидно, что резерв уфимцев кроется как раз в суперигре Метсолы и возвращении Сошникова, который скоро должен полностью оправиться от сотрясения мозга.

«Зеленое дерби» может быть сыграно 13 раз за сезон

В самом первом сезоне Континентальной хоккейной лиги, 11 лет назад, омский «Авангард» попал в плей-офф в самый последний момент и играл в первом раунде против действующего чемпиона, звездного в те годы «Салавата Юлаева». Серия закончилась сенсационной победой омичей и задала тон противостоянию клубов на много лет вперед. По сути, клубы чередуют успехи в этом противостоянии. В 2018 году «юлаевцы» выиграли у «ястребов» в седьмом матче, в прошлом году все закончилось в шести играх в пользу команды из Омска и Балашихи, а в этом году Цулыгин взял реванш с тем же счетом 4-2.

Противостояние «Авангарда» и «Салавата Юлаева», каким бы привлекательным оно ни было, не ровня «зеленому дерби»

Однако противостояние «Авангарда» и «Салавата Юлаева», каким бы привлекательным оно ни было, не ровня «зеленому дерби». Как же в КХЛ соскучились по битвам соседей именно на стадии плей-офф. Последний раз татаро-башкирское противостояние в Кубке Гагарина случилось 3 года назад — тогда команда Игоря Захаркина не сумела навязать серьезной борьбы коллективу Зинэтулы Билялетдинова («Ак Барс» выиграл со счетом 4-1).

В этом году регулярный чемпионат подарил нам сразу шесть «зеленых дерби», и каждое из них получилось захватывающим и богатым на неординарные события. В плей-офф команды сыграют друг с другом еще от четырех до семи встреч. Таким образом, количество игр между Казанью и Уфой в этом сезоне будет варьироваться числом от 10 до 13.

«Ак Барс» не будет в этом противостоянии явным фаворитом, хотя будет лидером по многим параметрам — начиная от преимущества своей площадки и заканчивая входами в зону и количеством прессинга на квадратный метр ледовой площадки. И по количеству побед в регулярке сейчас фаворит казанский клуб (4-2).

Но даже «Авангард» выглядел большим фаворитом в серии, чем сейчас выглядит команда Квартальнова. Связано это в первую очередь с «Салаватом Юлаевым». Первый раунд нынешнего плей-офф продемонстрировал, что Цулыгин и компания собрались в долгий кубковый поход. А вот серия «барсов» с «Нефтехимиком» пока ничего определенного не показала, кроме того, что казанцы выиграли в серии, в которой были очевидными фаворитами. Если у уфимцев начнет творить волшебство в воротах Метсола, вернется Сошников, не сбавят оборотов звенья Жаркова — Кадейкина — Хохрякова, а также Умарка — Маннинена — Хартикайнена, с правильным настроем вернется капитан Панин, будет по-прежнему таким же уверенным в себе Цулыгин, то этот «Салават Юлаев» способен на многое, вплоть до чемпионства. А вот насколько крут нынешний весенний «Ак Барс», нам только предстоит узнать из новой серии «зеленого дерби» 18, 20, 22, 24, и, если потребуется, 26, 28 и 30 марта.