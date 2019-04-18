Николай Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева» на следующий сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов заявил, что уфимский клуб достиг договоренности о новом контракте с главным тренером Николаем Цулыгиным.



— Да, мы достигли договоренности с Николаем Леонидовичем, контракт с ним будет продлен, — сообщил Курносов в интервью телеканалу БСТ.



Напомним, что для Цулыгина прошедший сезон стал дебютным в Континентальной хоккейной лиге в должности главного тренера. Под его руководством уфимская команда заняла шестое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 62 матчах.

В Кубке Гагарина «Салават Юлаев» прошел магнитогорский «Металлург» (4-2 в серии) и «Автомобилист» (4-1 в серии). В финале Востока уфимцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 2-4 в серии и стали четвертыми по итогам сезона. Нынешний контракт Цулыгина истекает в конце апреля.