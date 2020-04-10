6 главных тезисов Набиуллиной о том, как ЦБ помогает бизнесу и гражданам
Генсоглашения с ЦБ о льготном фондировании для помощи бизнесу пока заключили только три банка из топ-10
Сегодня Эльвира Набиуллина провела пресс-конференцию, на которой рассказала, когда заработают меры финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. На следующей неделе большинство российских банков подпишут соглашения с ЦБ об участии в госпрограммах по поддержке МСБ, после чего заемщикам легче будет получить отсрочку по кредитам, сообщила глава ЦБ. Впервые в список пострадавших отраслей включили строительную отрасль: ей обещали не переоценивать ссуды и залоги в условиях всеобщего снижения стоимости активов.
- 500 миллиардов на помощь МСБ
С того момента, как Путин объявил о финансовой поддержке МСБ, российские банки получили от бизнеса более 900 заявок о выдаче зарплатных кредитов под ноль процентов. Об этом сообщила сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, открывая цикл еженедельных брифингов в режиме онлайн о текущей экономической ситуации в стране. Общий объем первого запроса на беспроцентные кредиты составил 6 млрд рублей. Одобрили пока только 234 заявки на сумму 76 млн рублей.
Лимит программы помощи пострадавшим отраслям МСБ — 500 млрд рублей. Этот ключевой инструмент предусматривает льготное фондирование под 4%. Из них 150 млрд зарезервированы на кредиты на зарплату по нулевой ставке, субсидируемой правительством.
- К программе пока подключились только 3 банка из топ-10
Пока к программе подключились лишь 3 банка из топ-10. Видимо, низкий старт связан с тем, что банковская система медленно подключается к государственным программам поддержки МСБ.
«В этот понедельник всем банкам, которые удовлетворят требованиям к участию в программе по рейтингу, были направлены проекты генеральных соглашений (то есть договоры, в рамках которых можно получать эти кредиты от Банка России). По состоянию на сегодня три банка из топ-10 по объему кредитного портфеля МСП подписали эти соглашения с нами», — сообщила глава ЦБ. По ее словам, физически они планируют взять кредиты на следующей неделе. Другие банки подпишут соглашения в ближайшее время.
«Пока это старт программы, и цифры очень низкие. Мы будем смотреть с Правительством, что происходит, — прокомментировала она. — Система раскачивается очень медленно, это не может нас удовлетворять и не соответствует остроте проблемы, поэтому мы будем работать с банками, чтобы такой механизм заработал».
- Кредитные каникулы: удовлетворено 97% заявок МСБ
Гораздо быстрее продвигается реструктуризация кредитов МСБ. По данным, которые ЦБ, получил от системно значимых банков, с 2 по 7 апреля на это была подана 21 тысяча заявок.
Рассмотрено более 4,5 тысячи обращений, что почти в 4 раза больше по сравнению с результатами мониторинга за предыдущий период с 20 марта по 1 апреля. «Мы видим и позитивный отклик банков — удовлетворены около 97% от рассмотренных обращений». В работе — еще 16 тысяч заявок.
- Заемщики-граждане поторопились, получив 85% отказов до вступления закона о каникулах
Всего с 20 марта от заемщиков-физлиц поступило более 107 тыс. заявлений об изменении условий кредитного договора в связи со снижением дохода из-за эпидемии. 79% заявок пришлась на потребительские кредиты, 21% — на ипотеку. Пик пришелся на нерабочую неделю. С 1 по 7 апреля заявок поступило в 2,5 раза больше, чем за предыдущую неделю.
На 85% этих запросов банки отказали, удовлетворив только 15% заявок.
Набиуллина объяснила, почему это произошло: к моменту подачи большинства заявок закон о кредитных каникулах еще не заработал. «Первые данные об отсрочках в рамках нового закона мы планируем получать уже на следующей неделе, — пообещала она. — И если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, мы будем отдельно изучать причины этого и работать с ним. Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые им временно затруднительно обслуживать из-за независящих от них негативных обстоятельств».
- Новые меры: застройщиков включили в список пострадавших отраслей
ЦБ расширил перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России. «В расширенный перечень вошло жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные застройщикам, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной организацией в I или II категории качества, то есть стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, а не были хронически проблемными)»,— сказала она. Эта мера призвана поддержать ипотечный рынок.
Отвечая на вопросы журналистов, Набиуллина сообщила, что кредитные ставки по ипотеке в долгосрочной перспективе останутся на комфортном уровне, несмотря на то, что некоторые банки начали их повышать.
- 84% компаний испытывают последствия эпидемии
Говоря о последствиях эпидемии новой коронавирусной инфекции, глава ЦБ сообщила, что их испытывают на себе 84% российских компаний, но кризиса неплатежей пока нет. «Наш еженедельный опрос предприятий показывает, что уже 84% предприятий против 73% на прошлой неделе в той или иной мере испытывают на себе влияние экономических последствий коронавируса, включая и влияние ослабления курса рубля», — сказала она.
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