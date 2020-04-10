6 главных тезисов Набиуллиной о том, как ЦБ помогает бизнесу и гражданам

И если мы будем видеть, что банк почему-то менее лоялен к своим клиентам, чем другие банки, мы будем отдельно изучать причины этого и работать с ним. Нельзя дать людям сейчас потерять почву под ногами из-за кредитов, которые им временно затруднительно обслуживать из-за независящих от них негативных обстоятельств».