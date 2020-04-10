На заметку Лео и Кришу. Все, что необходимо знать о чемпионате Таджикистана

И об экс-«рубиновцах», феерящих в «Истиклоле»

В Таджикистане сыгран первый тур футбольного чемпионата. Среднеазиатская страна, таким образом, вошла в компанию «непокорных» Белоруссии, Никарагуа и Бурунди, которые отказались приостанавливать свои футбольные сезоны из-за пандемии коронавируса. «Реальное время» рассмотрело с пристрастием местный чемпионат и нашло в нем большое количество несостоявшихся звезд РПЛ. В том числе — из Татарстана.

Главное дарование московского «Динамо»-2009 теперь играет здесь



Лео Месси и Криштиану Роналду теперь имеют еще больший выбор на тот случай, если им захочется сорваться куда-нибудь, чтобы вновь играть в футбол, как прежде. 7 апреля стартовал очередной сезон Высшей лиги Таджикистана, которая «благодаря» пандемии коронавируса привлекает нынче небывалое внимание общественности. Матчи этого турнира собирается транслировать сербское телевидение, а в Греции у таджикских команд появляются целые фан-клубы, как, например, у «Душанбе-83». В ближайшее время своя фан-база у этого пока еще экзотического чемпионата может появиться и в России. И если это произойдет, то, скорее всего, с «Истиклолом».

«Истиклол» — бессменный гегемон таджикского футбола на протяжении последних 6 лет. Развитие клуба проходит в еще более ускоренном темпе, чем у чем-то похожего на него «Краснодара»: «Истиклол» появился на свет лишь в конце 2007 года, но уже восемь раз брал золото Высшей лиги. При этом тренерский штаб команды из Душанбе не гнушается делать ставку на футболистов с опытом игры в России. Здесь футболисты, не заигравшие в РПЛ и ФНЛ, считаются настоящими звездами. Один из них — хавбек Виктор Свежов.

Осенью 2009 года опорник получил приз «Надежда года «Динамо». Свежов в том сезоне выключил из игры лучшего хавбека РПЛ Анатолия Тимощука, а также провел оба лигочемпионских матча с «Селтиком». Тогда многие видели в Свежове будущую замену Константину Зырянову в сборной России, благо по игровым характеристикам они схожи. Увы, тот год так и остался единственный светлым пятном в российской карьере Виктора.

Сначала он опустился до уровня низов РПЛ, а затем попылил на просторах ФНЛ. Но и там ему не удалось толком себя проявить. В 2017 году после поражения в кубковом матче от московского «Арарата» игрок «Балтики» Виктор Свежов публично призвал приехавших из Калининграда болельщиков идти в одно далекое место. В итоге калининградцы сейчас претендуют на попадание в стыковые матчи, а вот Виктор после неудачного периода в «Минске» осел в Таджикистане.

В первой игре чемпионата с «Душанбе-83» (7:0) россиянин выглядел неплохо, разгоняя атаки своей команды и грамотно действуя в отборе. Но сказать, что 28-летний Свежов уже стал незаменимым в «Истиклоле», будет очень большим преувеличением. Балом в местной команде правят бывшие «рубиновцы».

Виктор Свежов после неудачного периода в «Минске» осел в Таджикистане. Фото tv-gubernia.ru

Драма «рубиновых» братьев Джалиловых

Пожалуй, наиболее приятное впечатление по первому туру оставил Искандар Джалилов. Моторный латераль «навозил» оппонентов на своем правом фланге, отметившись рядом предголевых и результативных передач. В свое время наставник «Рубина» Курбан Бердыев присмотрел Искандара в молодежке ЦСКА, но шанса в главной команде казанцев игрок так и не получил.

Российским болельщикам Искандар больше запомнился ярким выступлением за «Волгу НН» и «Балтику», в которых он был игроком стартового состава. Правда, звездой по российским меркам он все равно не стал: на тот момент эти команды были аутсайдерами ФНЛ. Смекнув, в каком направлении движется его карьера (а двигалась она к его исторической родине), Искандар на ходу поменял национальную сборную. Если на юношеских турнирах он выступал за сборную России (и даже забивал за нее), то на взрослом уровне 27-летнему игроку пришлось выбрать сборную Таджикистана.

Искандар — далеко не единственный Джалилов в «Истиклоле». За местную команду выступают оба его брата, причем Алишер начинал вместе с ним в «Рубине». Последний подавал очень большие надежды: в 2005 году он еще 12-летним мальчиком ездил с «Локомотивом» на международный турнир Volkswagen Junior, на котором был признан лучшим игроком. В финальной встрече того турнира Джалилов забил с центра поля. Но, как это нередко бывает, результаты на детском уровне не переросли во что-то серьезное на взрослом. Сейчас Алишер составляет пару со Свежовым в опорной зоне «Истиклола».

Наиболее приятное впечатление по первому туру оставил Искандар Джалилов. Фото fft.tj

Манучехр Джалилов — единственный из трех братьев, не прошедший школу Курбана Бердыева. Хотя, как и Алишер, в юности был суперзвездой. В одном из контрольных матчей за молодежку «Локомотива» Манучехр забил гол в ворота «Реала», цвета которого защищал Денис Черышев. Если на детском и юношеском уровне он выступал как центрфорвард, то при переходе во взрослый футбол его оттянули на позицию крайнего полузащитника.

И только в последние годы Манучехр вернулся «к истокам». В ворота «Душанбе-83» 29-летний форвард забил потрясающий гол ударом через себя. И этот тот случай, когда «несчастье помогло» — пандемия коронавируса сыграла на руку таджикскому дарованию, которое в ином случае, боюсь, осталось бы вне поля зрения футбольной общественности навсегда. Как и его братья — большие таланты, у которых не получилось в России.

Мы нашли идеальный вариант для Лео и Криша!

Вахыт Оразсахедов пришел в «Рубин» примерно в то же время, что и братья Джалиловы. Бердыев отправил его в аренду в «Нефтехимик», и когда стало понятно, что центрфорвард не очень тянет, отдал права на него молдавской «Дачии». Попытка перезагрузить карьеру в «Ростове» оборвалась… вызовом в таджикскую армию. В итоге Оразсахедову пришлось числиться в «ЦСКА-Памире», и его серьезная профессиональная карьера на этом завершилась. Сейчас туркменскому нападающему 28 лет, но, судя по игре с «Душанбе-83», определенные кондиции у него еще присутствуют. Оразсахедов здорово вышел на замену и отметился дублем.

«Истиклол» — лучший клуб Таджикистана. Фото fc-istiklol.tj

Со скамейки запасных вышел и еще один экс-рубиновец — Шахром Сулаймонов. Мало кто помнит, но в 2016 году он стал лучшим игроком молодежной РПЛ! Сейчас хавбеку 22 года, но пока он не имеет твердого места в основе «Истиклола» — лучшего клуба Таджикистана.

Нет никаких сомнений, что и в этом сезоне команда из Душанбе станет чемпионом. Из конкурентов какую-то борьбу может навязать только «Худжанд», правда, в прошлом сезоне команда серба Николы Лазаревича отстала от «Истиклола» на 15 очков. В Высшей лиге Таджикистана присутствуют ЦСКА и «Локомотив», но оба клуба с приставкой «Памир» из Душанбе, скорее всего, будут бороться за выживание.

В Таджикистане на 10 апреля не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом — уникальное явление в современном мире! Если Роналду и Месси захотят досрочно прервать затянувшуюся паузу, именно эта среднеазиатская страна, а не Белоруссия, является наиболее привлекательным вариантом. Вот только выбора особого у них здесь нет — ждать обоих можно только в «Истиклоле». В одной команде со Свежовым, Джалиловыми, Оразсахедовым и другими разбитыми надеждами РПЛ.

