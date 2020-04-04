Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строительство главного корпуса автозавода на КамАЗе, начало 1970-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 230-я

Фото: из архивов ПАО "КАМАЗ"

Первую очередь «КамАЗа» строили параллельно с городом. К тому моменту в Новом городе было совсем немного домов: четвертый и второй комплексы, два дома в тридцатом. Вокруг этого «отстроенного оазиса» была в основном непролазная грязь.

На месте будущего комплекса заводов туда-сюда сновали грузовики со стройматериалами, территория была тщательно распланирована, но в 1970-м году сложно было поверить в то, что через несколько лет здесь вырастет мощное производство.

Строители жили в основном в общежитиях и вагончиках. Дорога от поселка ГЭС шла через Орловку, здесь укладывали трамвайные пути — сначала до РИЗа (ремонтно-инструментального завода, самого первого производства, построенного на КамАЗе), а потом уже и до литейного завода.



На строительстве была масса проблем, связанных не только с возведением зданий, но и с организацией электричества, отопления, водоотвода. Строительно-монтажные организации требовали отопления в некоторых корпусах, в то время как внутренние сети и кондиционеры еще не были сданы и подключались от временных подстанций. Случались частые перепады напряжения, автоматы то и дело вышибало, и вся локальная территория оставалась без электричества.

В каждом СМУ работали свои электрики: нужно было постоянно следить за тем, чтобы оставалась возможность подключать сварочные аппараты, вибропрессы, другое переносное оборудование с потребностью в электричестве. Между тем, длина строящихся корпусов достигала 1,2 километра, ширина — 600 метров. Легко представить, какую титаническую работу выполняли строители и все те, кто обеспечивали строительное хозяйство на КамАЗе.



Акт о вводе в эксплуатацию ремонтно-инструментального завода госкомиссия подписала 30 декабря 1973 года. Это была первая победа строителей. Завод сразу же начал работать: тут производили нестандартное оборудование и инструменты для остальных строящихся заводов. Здесь же находилось управление главного конструктора станков и оборудования, где делали все, что требовалось для объектов КамАЗа. А еще тут выделили площадку для экспериментального цеха управления главного конструктора — в нем вручную собирали первые КамАЗы.

Внутренние интерьеры РИЗа поражали воображение: нигде в Татарии такого прежде не видели. Стеклянные перегородки между кабинетами, бытовые шкафы для рабочих, душевые кабины, современные туалеты, медпункты прямо на заводе были стремительным шагом вперед. С особенной теплотой первые работники РИЗа вспоминают столовую: здесь было два зала, и к обеденному перерыву здесь уже накрывали столы, то есть все самообслуживание сводилось только к тому, чтобы убрать за собой посуду. Таким нехитрым образом у рабочих оставалось больше времени на обеденный отдых.



После того как заработал РИЗ, строительство ускорилось. Следующим «ребенком» первой очереди КамАЗа стал литейный завод.

Людмила Губаева