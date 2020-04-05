Наиль Забиров, ГК «Плезир»: «В 2000-м на миллион рублей вы могли купить 6 квартир. Сейчас — только 12 кв. м»

Как казанский предприниматель первой волны заработал свой первый миллион долларов, а теперь подался в наставники будущих долларовых миллионеров. Часть 10-я

Известный казанский бизнесмен из 90-х, основатель группы компаний «Плезир» Наиль Забиров издал книгу «На$тавления и $оветы $-миллионера», в которой подытожил свой жизненный, научно-педагогический и предпринимательский опыт и выступил в роли наставника и консультанта начинающих инвесторов. В книге «впервые приведена классификация типов долларовых миллионеров, определено их количество (официальных и реальных), описаны их привычки, желания и страхи. Читатель может выбрать, каким миллионером ему стать: «липовым», «потенциальным», «временным», «настоящим» или «богатым». Он получит много новой информации об истинной стоимости доллара, Центробанке РФ, «индексе бигмака», «индексе квадратного метра», реальной инфляции и др. C разрешения автора «Реальное время» публикует избранные главы книги.

Глава 5. Главные источники потери денег людьми (окончание)



Как все-таки правительство умудряется «рисовать» низкую инфляцию в стране? Когда есть государственный заказ, нужные цифры всегда можно подогнать. И для этого все способы хороши, включая подтасовку и откровенную ложь.

Так вот, в 2000—2018 годы официальная инфляция колебалась в интервале между 2,52 и 20,1 процента, а недвижимость, например, росла в нулевые годы в цене ежегодно на 18—20 процентов и выше. При этом рубль за 19 лет обесценился, согласно официальной инфляции, в 8,1 раза. Доллар США подорожал с 1998 года в 11 раз, а с 2000 года — в 2,1 раза. Стоимость недвижимости возросла в цене в 14-15 раз! Это говорит о том, что если в 2000 году вы могли на один миллион рублей купить в Казани 6 однокомнатных квартир общей площадью 188 кв. м, то сейчас — только 12 кв. м (половину квартиры), т.е. если бы вы держали эти деньги на банковском счету, то потеряли бы 5,5 однокомнатных квартир! Вот что такое реальная инфляция! А ваша зарплата при этом возросла всего в 8,1 раза!

На 1 миллион рублей в 2000 году можно было купить 37 037 долларов США, а в 2018-м — только 14 395, т. е. в два с половиной раза меньше! Но 6 квартир, купленные в 2000 году, будут в 2018 году стоить примерно 219 тысяч долларов, или более 15 миллионов рублей! Это говорит о том, что в долларовом отношении вы, по сравнению с 2000 годом, разбогатели бы почти в 6 раз, а по сравнению с теми, кто держал деньги на банковском счете, — в 15 раз! Кстати, если бы вы в 2000 году вложили в жилую недвижимость всего 200 тысяч долларов, то в 2019-м стали бы долларовым миллионером! Ого! Грамотно вложив свои деньги тогда в жилую недвижимость (чуть больше 5 миллионов рублей), вы неожиданно превратились бы в $-миллионера сегодня, разбогатев за 19 лет в 5 раз! Я намеренно здесь не учитываю ни банковские проценты, ни возможные арендные платежи, которые вы получали бы при разных подходах к вложению ваших денег.

Итак, кто, по-вашему, стал богаче: тот, кто держал деньги на депозитном банковском счете, конвертировал их в доллары, или тот, кто купил на эти деньги объекты недвижимости? Ответ более чем очевиден: тот, кто приобрел объекты недвижимости. Поэтому не верьте банкирам и финансовым аналитикам! С помощью банковских продуктов вы гарантированно станете беднее, а с помощью недвижимости, наоборот, богаче.

Фото Олега Тихонова

С помощью банковских продуктов вы гарантированно станете беднее, а с помощью недвижимости, наоборот, богаче

Но, к сожалению, далеко не все это понимают. Многие как держали, так и держат свои деньги на депозитных счетах под 5-6% годовых, не понимая, что инфляция активно пожирает их деньги. Если принять минимальную реальную инфляцию за 18% в год, то каждый вкладчик в среднем теряет 18 — 6 = 12% от своего вклада. Через 10 лет на этот вклад практически уже ничего не купишь. «Спасибо» банкам и государству за это! Это они вас делают каждый год все беднее и беднее.

Несколько лет назад в СМИ появилась информация, что у известного российского футболиста Александра Кержакова якобы с банковского счета пропало 300 миллионов рублей. Правда, потом они нашлись. Но не это главное. А главное, что Кержаков держит огромные деньги на банковском счете и теряет, благодаря инфляции, 36 миллионов рублей в год! Похоже, что он очень богатый человек. Но если он будет ими и дальше так распоряжаться, то через 10—15 лет останется нищим. Кержаков — это как раз типичный представитель «временных миллионеров». К слову, по статистике 95% спортсменов через 10 лет после окончания спортивной карьеры остаются без денег из-за безграмотного обращения со своими деньгами. И из-за шопоголизма их глупых жен. И таких примеров не счесть. Кстати, россияне держат на банковских счетах сумму эквивалентную 300 миллиардам долларов и теряют, стало быть, порядка 36 миллиардов долларов в год только из-за инфляции!

При инвестировании денег в какой-либо инструмент надо всегда помнить о реальной инфляции, которая неумолимо пожирает ваши деньги. В одной из последующих глав мы сделали вывод, что реальная инфляция выше официальной не менее чем в 1,7 раза! В данной книге мы обязательно будем принимать во внимание реальную инфляцию (не официальную!) для того, чтобы изначально понять, является данное вложение денег реальной инвестицией или это всего лишь «псевдоинвестиция». Вы для себя должны уяснить, будете ли вы использовать данный инструмент для приумножения капитала или он вам нужен всего лишь для его частичного сохранения. У каждого инвестора, как известно, свои цели: кто-то хочет денег заработать, кто-то накопить, кто-то их просто потратить, кто-то частично сохранить, кто-то поиграть в азартные игры и попытаться выиграть на фондовом рынке, кто-то мечтает их приумножить, а кто-то просто получать пассивные доходы и жить припеваючи (см. одну из последующих глав).

6. Неграмотные инвестиции и форс-мажорные обстоятельства

В мире не так много настоящих инвесторов, умеющих приумножать свой капитал. Гораздо больше «псевдоинвесторов», т. е. тех, кто считает, что занимается инвестициями, но при этом не учитывает реальные затраты, которые приносят эти инвестиции, и, конечно же, не учитывает реальную инфляцию, т. е. реальное обесценивание денег.

На неграмотных инвестициях можно потерять большие деньги, если:

Купить их не вовремя (купить на пике цены в благополучное «мирное» время). Продать или монетизировать их не вовремя (в момент резкого снижения цены, особенно в кризисное время). Вкладывать деньги в заведомо убыточные инвестиционные инструменты. Не разбираться в предмете инвестиций и руководствоваться при этом советами финансовых аналитиков, брокеров, друзей или родных. При инвестициях следовать своим эмоциям, а не здравому смыслу.

Про инвестиции и «псевдоинвестиции» мы поговорим отдельно в одной из последующих глав.

Можно также потерять деньги при форс-мажорных обстоятельствах, от вас не зависящих. К их числу относятся:

Мировые и региональные кризисы. Фискальные действия властей. Несчастные случаи. Аварии. Природные стихийные бедствия. Пожары и другие страховые случаи. Неправомерные действия третьих лиц. Банкротство. Заказ конкурентов и врагов.

7. Ежедневные траты семьи

Это самые прожорливые траты. Каждый день вы на что-то тратите деньги: покупаете продукты питания, одежду и обувь, оплачиваете мобильную связь, транспорт, коммунальные платежи, обед в кафе, походы в кино, детский садик, канцтовары, кредиты в банках, подарки людям, ремонт в квартире и еще много-много чего другого. У многих людей все доходы уходят на эти ежедневные траты, и они не имеют возможности хоть что-то накопить для крупных покупок или инвестиций. Поэтому им приходится обращаться к дорогим банковским кредитам.

И в этом случае денег вообще не остается, поскольку ко всем тратам еще добавляется обслуживание кредитов (у многих людей до половины доходов уходит на обслуживание таких кредитов). Люди как белки в колесе крутятся, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Годы проходят, они не могут создать никаких активов и приходят к пенсии без накоплений. Впереди их ждет бедная старость и жизнь на 7 долларов (400 рублей) в день!

Фото Антона Журавлева

Каждый день вы на что-то тратите деньги: покупаете продукты питания, одежду и обувь, оплачиваете мобильную связь, транспорт, коммунальные платежи, обед в кафе, походы в кино, детский садик, канцтовары, кредиты в банках, подарки людям, ремонт в квартире и еще много-много чего другого...

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Как видно из вышеприведенных пунктов, существует огромное количество способов потерять деньги. Это и многочисленные налоги, и галопирующая инфляция, и высокие ставки по кредитам, и переплата за иностранную валюту, и приобретение фирменных вещей втридорога, и ошибки при инвестировании, и форс-мажорные обстоятельства… Гораздо меньше существует способов их сохранить или приумножить. Всем окружающим вас людям, государственным органам и организациям всегда есть дело до ваших денег! Каждый из них хочет что-то для себя отщипнуть от ваших доходов. Надо иметь силу воли, дисциплину, знания и умения, чтобы не растерять свои деньги, а попытаться их приумножить. Порой даже кажется странным, что при таком обилии возможностей потерять все же существуют какие-то возможности приумножить капитал!

Глава 6. Эта лживая статистика

Каждый день СМИ озвучивают какие-то статистические данные. Мы стараемся им верить, но все органы чувств и сама действительность этому упорно сопротивляются. Порой кажется, что все эти цифры к России не имеют ровным счетом никакого отношения.

Статистические управления стоят на службе у государства. Они финансируются государством, поэтому выполняют государственный заказ по «синтезу» удобных для государства цифр. Руководители этих служб, дабы не получить срок за разглашение государственной тайны, вынуждены все цифры приукрашивать в соответствии с заказом властей.

Но бывшие руководители статистических управлений набираются смелости и начинают публиковать реальные цифры, отражающие реальную, а не причесанную властями экономику РФ. Так, бывший директор НИИ статистики Василий Симчера обнародовал ряд реальных цифр со словами: «Надоело врать!».

Василий Симчера. Фото wikipedia.org

Вот что он пишет (а я немного дополняю его мысли): «Чтобы был понятен масштаб вранья статистики, приведу некоторые из этих цифр за 2010 год:

Темпы прироста ВВП. Официально 6%. Фактически 4%. «Надувая» в полтора раза темпы роста ВВП, власть пытается убедить общество, что его объявленное удвоение за 2003—2010 годы могло бы состояться, если бы не мировой кризис. А с какой легкостью оперирует власть данными ВВП (а это внутренний валовой продукт, то есть это абсолютно все операции купли-продажи в огромной России, во всех ее уголках)! Возможно ли ее так быстро сосчитать? Абсолютно нереально. Да к тому же при этом надо внести поправки на реальное обесценивание рубля, то есть на потерю его покупательной способности. Так что цифра ВВП — абсолютно мифическая цифра, а ее прирост и вовсе из области фантастики. Размер интеллектуального капитала. Официально $1,5 трлн. Фактически $25 трлн. Занижение интеллектуального капитала России в 17 раз помогает властям обосновать курс на копирование худших образцов зарубежного образования, а также ввоз за бешеные деньги иностранных ученых при нищенской поддержке своих. Национальное богатство России. Официально $4 трлн. Фактически (по данным НИИ статистики Госкомстата России) $40 трлн. Занижение в 10 раз нужно властям для того, чтобы за бесценок распродавать приближенным олигархам и избранным иностранцам остатки бывшей общенародной собственности. Доля инвестиций в процентах ВВП. Официально 18,5%. Фактически 12,2%. Завышение в полтора раза инвестиций в экономику создает картину ложного благополучия. На самом деле, в стране преобладает экономика по принципу «купил-продал-украл». Доля иностранного капитала в экономике России в процентах.



В целом: официально 20%, фактически — 75%, в том числе

— в имуществе: официально 25%, фактически — 60%;

— в прибылях: официально 21%, фактически 70%;

— в акциях: официально 18%, фактически 90%.



Многие отрасли экономики уже давно принадлежат иностранцам (в основном бенефициарам ФРС). Если принять во внимание, что большинство частных и государственных компаний ведут деятельность через офшорные компании, то понятно, что эти доходы освобождены от российского налогообложения. Зато эти деньги потом поступают в Россию как «иностранные инвестиции» или ими кредитуют свои же российские компании под проценты, а ввозимую валюту продают жителям России по рыночной цене, то есть в 2,5—3 раза дороже ее реальной стоимости. Так что наши олигархи и власть имущие зарабатывают на нас несколько раз, не платя при этом налогов. Инфляция в среднем за год. Официально — 6-8%. Фактически — 18—20%. Давно известно, что рост цен на товары первой необходимости в России происходит гораздо быстрее, чем в среднем по всем товарам и услугам. Поэтому инфляция для бедных (социальная инфляция) гораздо выше, чем для богатых. И чем беднее семья, тем быстрее растут цены на товары, которые она покупает. Поэтому с каждым годом население все больше нищает, поскольку никакая индексация зарплат, пенсий и пособий не может поспеть за реальным повышением цен. Но есть и хорошая новость: в этой разнице между реальной и официальной инфляцией и скрывается потенциальное богатство настоящих инвесторов. Они этим умело пользуются и… богатеют! Доля населения, принадлежащего к деклассированным группам в процентах к общей численности населения. Официально 1,5%, фактически 45%. По реальным данным НИИ статистики Росстата в стране 12 миллионов алкоголиков, более 4,5 миллионов наркоманов, свыше 1 миллиона беспризорных детей. Не удивительно, что официальные данные занижены в 30 раз: почти половина деклассированных в богатейшей стране мира — свидетельство полного провала экономической и социальной политики власти. Удельный вес убыточных предприятий. Официально 8%, фактически 40%. И это неудивительно, поскольку вся прибыль выводится в офшоры. Уровень общего налогообложения полученных доходов в процентах. Официально 45%, фактически 90%. Удивительно, что люди еще работают, и при этом власти и олигархам этого тоже мало. Впрочем, это объясняет следующий показатель. Уровень уклонения от уплаты налогов в процентах от доходов. Официально 30%, фактически 80%. Власть делает вид, что собирает налоги, а граждане делают вид, что их платят. Эффективность модернизации в процентах к затратам. Официально 25%, фактически 2,5%. Еще бы, чтобы оправдать «дутые» затраты, нужно показать «дутые» результаты. Разница между ценами производителей и розничными ценами в разах. Официально 1,5, фактически 3,2, в том числе:

— в сельском хозяйстве. Официально 1,3, фактически 4;

— в государственных закупках. Официально 1,1, фактически 1,6. Таким образом, чиновники и близкие им люди воруют из бюджета не менее 1 триллиона рублей. Кстати, это надо вам взять на заметку. С помощью откатов из государственной казны уводится около 1 триллиона рублей! Почему бы и вам не присоседиться к «пилению» бюджета? Естественно, законным путем. Разница между назначаемыми и оплачиваемыми тарифами естественных монополий в разах. Официально 1,1. Фактически 1,7. По коммунальным платежам: официально 1,2, фактически 2,4. Если бы «коммуналка» оплачивалась по реальным ценам, она обходилась бы людям вдвое дешевле! Уровень безработицы, в процентах к занятости. Официально 2—3%, фактически 10—12%. Так что у нас как минимум каждый десятый не работает. Численность совершенных преступлений. Официально 3 миллиона, фактически 4,8 миллиона. Но существует масса преступлений, которые вообще не регистрируются. И их, по оценкам группы ученых НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, примерно 26 миллионов в год!

