Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Будет переменная облачность, без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.
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