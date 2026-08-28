Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с, днем местами кратковременные усиления до 14 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.



Галия Гарифуллина