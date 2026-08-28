Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 469

Еще 977 человек числятся пропавшими без вести

Число погибших при наводнении в Непале увеличилось до 469. Об этом пишет Ratopati со ссылкой на отчет Национального центра чрезвычайных операций (NEOC) при МВД Непала.

Еще 977 человек числятся пропавшими без вести, в их числе — 517 иностранцев. Пострадали 73 человека. Спасти удалось 3 253.

В поисково-спасательной операции задействованы 9405 сотрудников армии, полиции и вооруженной полиции Непала. К работам привлечены 15 вертолетов.

Напомним, восемь российских туристов пропали после наводнения в Непале. Оно случилось в среду в результате схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. Резко поднялся уровень воды в реках Бхоте-Коши и Трисули.



Галия Гарифуллина