В 2027—2029 годах в Казани хотят выделять на поддержку МСП по 33,1 млн рублей

Общий объем финансирования составит 99,4 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В 2027—2029 годах в Казани хотят выделять на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) по 33,1 млн рублей ежегодно. Проект постановления исполкома об утверждении такой программы находится на антикоррупционной экспертизе.

Общий объем финансирования программы на 2027—2029 годы составляет 99,42 млн рублей, говорится в документе. Средства поступят из бюджета Казани. Кроме того, планируется привлечь средства бюджета Татарстана и бюджета России.

— Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов, — отмечается в проекте постановления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ожидается, что благодаря реализации программы к концу 2029 года доля МСП в валовом территориальном продукте Казани вырастет до 42,8%. Количество субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, должно увеличиться до 66,05% в расчете на 1 тыс. человек населения. А доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, согласно прогнозу, составит 36,63%.

Напомним, в нижнюю палату парламента поступил законопроект, направленный на поддержку МСП и самозанятых, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций. Документ предлагает ввести для предпринимателей и самозанятых кредитные каникулы — период, в течение которого заемщик может приостановить платежи или снизить их размер без ухудшения кредитной истории.



Галия Гарифуллина