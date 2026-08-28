Покупатели ЖК «Фриссон» пересматривают выбор в пользу большей площади

Половина клиентов на старте искала однушки 31–40 кв. м, но выбор менялся

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Покупатели ЖК «Фриссон» в Казани нередко приобретают квартиры большей площади, чем планировали на первоначальном этапе выбора жилья. К такому выводу пришли специалисты ФСК Регион (входит в структуру ГК ФСК), сопоставив результаты опроса клиентов офиса продаж с фактическими сделками в проекте.

Более половины опрошенных клиентов — 51% — первоначально рассматривали однокомнатные квартиры площадью от 31 до 40 кв. м. При этом жилье площадью от 40 до 50 кв. м на этапе выбора рассматривали 12% клиентов, тогда как фактически квартиры такого метража приобрели 18%. Таким образом, доля покупателей в этой категории оказалась на 6 п. п. выше первоначального запроса.

Средняя площадь проданной квартиры в ЖК «Фриссон» составляет 49 кв. м.

«На старте поиска покупатель часто ориентируется прежде всего на привычный формат квартиры и заранее определенный бюджет. Но уже при знакомстве с конкретными планировочными решениями первоначальный запрос может меняться. Мы видим, что часть клиентов «Фриссон» в итоге выбирает большую площадь, чем рассматривала изначально. В бизнес-классе особенно важна не только площадь сама по себе, но и то, насколько эффективно используется каждый квадратный метр. Поэтому функциональность планировки становится одним из ключевых аргументов при принятии решения о покупке», — отметил директор департамента клиентских продаж и обслуживания сектора Запад Евгений Мартынов.

По данным ФСК Регион, функциональные планировки входят в тройку наиболее важных неценовых параметров выбора жилого комплекса среди покупателей бизнес-класса, уступая только транспортной доступности и безопасности.

В ЖК «Фриссон» представлены как компактные однокомнатные квартиры с классическими планировками и отдельными функциональными зонами, в том числе гардеробными, так и более просторные европланировки с гардеробными и постирочными. Такой выбор позволяет подобрать квартиру как для собственного проживания, так и для инвестиционной покупки.

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