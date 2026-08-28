В работе «Википедии» в России произошли сбои
Жалобы начали поступать примерно с часу ночи и продолжают до сих пор
В работе «Википедии» в России произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начали поступать примерно с часу ночи и продолжают до сих пор.
За последний час сообщения о проблемах в работе «Википедии» поступали из следующих регионов:
- Московская область — 8%;
- Иркутская область — 8%;
- Новосибирская область — 7%;
- Хакасия — 6%;
- Нижегородская область— 6%.
Напомним, недавно в России были зафиксированы массовые сбои в работе Рунета, онлайн-сервисов и мобильной связи. По данным сервиса мониторинга «Сбой. РФ», проблемы с доступом затронули десятки российских регионов.
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