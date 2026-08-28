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В работе «Википедии» в России произошли сбои

08:39, 28.08.2026

Жалобы начали поступать примерно с часу ночи и продолжают до сих пор

В работе «Википедии» в России произошли сбои
Фото: скриншот с сайта detector404.ru

В работе «Википедии» в России произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы начали поступать примерно с часу ночи и продолжают до сих пор.

За последний час сообщения о проблемах в работе «Википедии» поступали из следующих регионов:

  • Московская область — 8%;
  • Иркутская область — 8%;
  • Новосибирская область — 7%;
  • Хакасия — 6%;
  • Нижегородская область— 6%.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, недавно в России были зафиксированы массовые сбои в работе Рунета, онлайн-сервисов и мобильной связи. По данным сервиса мониторинга «Сбой. РФ», проблемы с доступом затронули десятки российских регионов.

Галия Гарифуллина

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