С жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев — больше всего случаев в Казани
В столице зарегистрировано почти 3 тыс. случаев укусов клещей
По состоянию на 27 августа с жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Казани — 2,9 тыс.
В остальных муниципалитетах их насчитывалось:
- Набережные Челны — 604;
- Альметьевский район — 383;
- Нижнекамский район — 367;
- Зеленодольский район — 346;
- Бугульминский район — 255;
- Елабужский район — 224;
- Буинский район — 157;
- Чистопольский район — 122;
- Бавлинский район — 121;
- Азнакаевский район — 113;
- Заинский район — 112;
- Верхнеуслонский район — 111.
Присасывание клещей в 256 случаях произошло за пределами республики. Более 85% — при посещении природных биотопов, на приусадебных и дачных участках, добавили в Управлении Роспотребнадзора.
Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачены почти 14,5 тыс. человек — 113% от плана.
Напомним, в Татарстане за первые семь месяцев 2026 года зарегистрировано 324 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Это почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
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