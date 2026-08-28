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С жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев — больше всего случаев в Казани

10:25, 28.08.2026

В столице зарегистрировано почти 3 тыс. случаев укусов клещей

С жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев — больше всего случаев в Казани
Фото: Реальное время

По состоянию на 27 августа с жалобами на укусы клещей обратились 7,5 тыс. татарстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Казани — 2,9 тыс.

В остальных муниципалитетах их насчитывалось:

  • Набережные Челны — 604;
  • Альметьевский район — 383;
  • Нижнекамский район — 367;
  • Зеленодольский район — 346;
  • Бугульминский район — 255;
  • Елабужский район — 224;
  • Буинский район — 157;
  • Чистопольский район — 122;
  • Бавлинский район — 121;
  • Азнакаевский район — 113;
  • Заинский район — 112;
  • Верхнеуслонский район — 111.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Присасывание клещей в 256 случаях произошло за пределами республики. Более 85% — при посещении природных биотопов, на приусадебных и дачных участках, добавили в Управлении Роспотребнадзора.

Иммунизацией против клещевого энцефалита охвачены почти 14,5 тыс. человек — 113% от плана.

Напомним, в Татарстане за первые семь месяцев 2026 года зарегистрировано 324 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), более известной как мышиная лихорадка. Это почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Галия Гарифуллина

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