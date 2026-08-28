БПЛА попал в «Магнит» в Павловском Посаде

Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника

Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин «Магнит». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. Детское отделение не пострадало. Учреждение продолжает принимать пациентов в штатном режиме.

— Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления. Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей, — сказал Воробьев.

Напомним, логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке БПЛА. Возгорания не возникло, по предварительным данным, пострадавших нет.



Галия Гарифуллина