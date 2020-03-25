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Следующая неделя в России станет нерабочей

16:25, 25.03.2020
Следующая неделя в России станет нерабочей

Следующая неделя в России будет нерабочей, с сохранением заработной платы, заявил президент России Владимир Путин. Такое решение принято в связи распространением коронавируса в мире и на территории России.

— Самое безопасное сейчас — посидеть дома, — сказал президент.

Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля, при этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки,магазины, транспорт и органы власти, продолжат свою работу.

Напомним, также Путин объявил о переносе даты голосования по Конституции. Новая дата пока не назначена.

Общество
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