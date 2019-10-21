На время новогодних каникул в Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя.

«У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнутся в беспробудное пьянство. Как 31 декабря уйдут в пьянство, и потом мы будем их в январе «собирать», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что данная, хоть и не популярная мера, показала свою результативность во время проведения сабантуев. Также он призвал внести соответствующие предложения в правительстве.

По словам руководителя региона, в эти дни люди должны быть задействованы в спортивных и культурных мероприятиях, передает «Башинформ».

Ранее Радий Хабиров высказал мысль, что по отношению к недобросовестным продавцам должны применяться предельно жесткие меры со стороны органов государственной власти.

