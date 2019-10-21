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На время новогодних каникул в Башкирии могут ввести «сухой закон»

12:07, 21.10.2019 1
На время новогодних каникул в Башкирии могут ввести «сухой закон»

В Башкирии на новогодних каникулах могут ограничить продажу алкоголя.

«У нас десять дней каникул. Многие семьи повергнутся в беспробудное пьянство. Как 31 декабря уйдут в пьянство, и потом мы будем их в январе «собирать», — отметил глава республики Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что данная, хоть и не популярная мера, показала свою результативность во время проведения сабантуев. Также он призвал внести соответствующие предложения в правительстве.

По словам руководителя региона, в эти дни люди должны быть задействованы в спортивных и культурных мероприятиях, передает «Башинформ».

Ранее Радий Хабиров высказал мысль, что по отношению к недобросовестным продавцам должны применяться предельно жесткие меры со стороны органов государственной власти.

ОбществоВласть Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 окт
    Давай давай. Что первый год что-ли новый год будут праздновать, до сих пор никого не потеряли. Кому надо все равно найдет.
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