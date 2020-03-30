Лекарства на дом: готова ли Россия к такому перевороту?

Борис Менделевич — о том, как будет регулироваться рынок онлайн-продажи лекарств в России, и когда можно будет покупать через интернет рецептурные препараты

Ситуация с пандемией коронавируса не обошла стороной и фармотрасль. Причем в условиях самоизоляции и карантина очень важно организовать онлайн-покупку и разработать способы доставки препаратов, особенно для пожилых людей. Президент страны уже подписал соответствующий указ. Ведется такая работа и в Госдуме. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич в своей новой колонке для «Реального времени» рассказывает о тонкостях онлайн-доставки лекарств.

Зачем нужны интернет-аптеки?

Интернет–аптека — это сайт, наподобие привычных всем онлайн-магазинов, где можно заказать лекарственные препараты. Как правило, интернет–аптеки работают без выходных 24 часа в сутки. Доставка происходит на дом, в офис или в учреждение здравоохранения. Безусловное преимущество такого способа — экономия ресурсов пациента: времени, затрат на проезд и др.

Конечно, в пределах городов-миллионников найти выписанные доктором препараты не составит особого труда, но надо понимать, что человек за лекарством идет не от хорошей жизни. Если он плохо себя чувствует, то идти в аптеку ему будет физически тяжело, да еще и найти препарат может не получиться с первого раза. Особенно в таких случаях тяжело пожилым людям.

Отдельная проблема — если пациент живет в отдаленном селе, где в аптечном пункте нет ничего сложнее аспирина. В этом случае онлайн-заказ действительно может стать эффективным решением.

Оплатить покупку и забрать товар можно только придя в аптеку лично. Фото: m24.ru

Где уже есть интернет–аптеки?

Сейчас они получили широкое распространение в США и во многих странах Европы, при этом в США прирост числа посетителей интернет–аптек и сетевых медицинских консультантов опережает показатель большинства других направлений потребительского web-бизнеса. Еще 15 лет назад половина всех интернет-пользователей в США покупала препараты в онлайн-аптеках, а сейчас их количество приближается к 100%.

Пока в России эта форма торговли реализована только наполовину. Онлайн можно оформить заказ на сайте аптеки (или аптечной сети): убедиться, что товар есть в наличии, забронировать его. А вот оплатить покупку и забрать товар можно только придя в аптеку лично.

Покупка в Сети: основные шаги

В отличие от другого вида онлайн-покупки (например, одежды или посуды), в случае с лекарствами есть ряд нюансов. Например, заказ через онлайн-аптеку возможен только после полномасштабной регистрации на сайте: нужно оставить о себе максимально полную информацию, идентифицировать и подтвердить личность (владельцы сайтов обещают полную конфиденциальность). Лекарства — это не безопасные карамельки, поэтому их удаленное обращение требует максимальной страховки: продавец должен быть уверен в том, что продает лекарство взрослому, дееспособному человеку, а в случае рецептурного препарата — именно тому, кому лекарство выписано врачом.

Во-вторых, есть нюанс с поиском препарата. Если покупатель самостоятельно расшифровывает написанный врачом от руки рецепт, то могут возникнуть сложности — например, с дозировкой. Очень важно знать название конкретного препарата. Надо понимать, что, как и у автомобилей, у лекарств есть что-то наподобие модели и марки. И необходимо обратить внимание на полное название, а не только на модель, как это временами бывает. Например, одних только препаратов парацетамола на рынке могут быть десятки.



Продавец должен быть уверен в том, что продает лекарство взрослому, дееспособному человеку, а в случае рецептурного препарата — именно тому, кому лекарство выписано врачом. Фото: kpfu.ru

Что по законам?

Чтобы можно было зарегулировать онлайн-продажу медицинских препаратов, нужно соответствующее законодательство.

В США и многих странах Европы уже существует нормативная база, регулирующая деятельность интернет–аптек. В Швейцарии первая интернет-аптека начала работать в 1997 году, получив разрешение на такой вид деятельности в виде исключения. В 1999 г. открылась первая интернет–аптека в Великобритании. Эта аптека первоначально встретила жесткое сопротивление со стороны профессиональных врачей и фармацевтов (это на самом деле отражает и часть тревог современных российских экспертов), но в 2000-м они изменили свою точку зрения и приняли специальные рекомендации по обращению лекарственных средств посредством интернета, то есть признали возможность существования такой формы аптек.

А что в России? Буквально на прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям покупать лекарственные препараты в интернете с последующей их доставкой. Но порядок выдачи разрешения на такую продажу и правила такой торговли правительству еще только предстоит разработать. Пару дней назад на заседании комитета Госдумы по охране здоровья мы вместе с коллегами-депутатами как раз обсуждали эти моменты. Одним из основных вопросов стал способ доставки лекарств, особенно препаратов с определенными условиями транспортировки (например, конкретного температурного режима).



Это нововведение распространяется пока на безрецептурные лекарства. По новым правилам, аптеки могут продавать препараты как через интернет-сайт, так и через мобильное приложение. Доставка заказа до места жительства покупателя в данном случае не обязательна — он может самостоятельно забрать его в аптеке, находящейся вблизи от его дома.

Параллельно готовится ко второму чтению и законопроект по дистанционной покупке препаратов. По новой версии документа, предполагается онлайн-торговля, в том числе и рецептурными препаратами. Если законопроект пройдет все чтения, то с 1 января 2022 года можно будет онлайн покупать рецептурные препараты. Связано это с тем, что система электронных рецептов, работающая в Единой государственной информационной системе сферы здравоохранения, пока есть не во всех медучреждениях страны. И чуть меньше года нужно именно на информатизацию отрасли.

Одним из основных вопросов стал способ доставки лекарств, особенно препаратов с определенными условиями транспортировки (например, конкретного температурного режима). Фото: pexels.com

Оффлайн vs онлайн: с какими проблемами столкнулись в Европе и США?

Несмотря на привлекательность покупки/продажи лекарственных препаратов через интернет, работа электронных аптек вызывает много вопросов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 10% препаратов, купленных онлайн, оказываются фальсифицированными.

Большие опасения вызывают заочные консультации, которые сопровождают интернет–продажи — когда врач аптечной сети консультирует покупателя в режиме онлайн и выписывает ему рецептурный препарат. Есть предположения, что врач, работающий в аптеке и получающий там заработную плату, будет стремиться выписывать больше, чем необходимо, рецептов для увеличения продаж. При этом надо понимать, что даже при отсутствии ангажированности, решение о назначении того или иного препарата врач принимает, основываясь исключительно на информации, полученной от пациента.

Большая проблема — деятельность недобросовестных интернет-аптек, за которыми стоят лица или организации, не имеющие к фармации никакого отношения, так называемые «псевдоаптеки». Правда, сообщество фармацевтов принимает меры по борьбе с подобными «фирмами-однодневками». Для этого организовано профессиональное объединение — Европейская ассоциация фармацевтов (European Association of Mail Service Pharmacies), члены которой придерживаются ее строгих стандартов.

Достаточно успешный пример реализации онлайн-продаж — одна из голландских аптек, у которой действительно обширный многоканальный сервис: покупатели могут приобрести лекарства как в аптеке, так и заказать их по интернету, телефону, телефаксу или по почте. В аптеке создана специальная система контроля рецептов, идентификации врача и частной практики, в которой он работает. Отдельная работа ведется по мониторингу качества доставки.

Фото Максима Платонова

Люди должны точно знать все аспекты: как отличить добросовестную онлайн-аптеку от «однодневки», врачи — каким образом направлять рецепт провизору, доставщики — как именно довезти тот или иной препарат

Каков наш путь?

На мой взгляд, для успешной реализации указа президента нужно предпринять ряд мер.

Во-первых, нужны четкие нормативные и подзаконные акты: люди должны точно знать все аспекты: как отличить добросовестную онлайн-аптеку от «однодневки», врачи — каким образом направлять рецепт провизору, доставщики — как именно довезти тот или иной препарат и т. п.

Во-вторых, на мой взгляд, при онлайн-доставке просто необходимы страховка транспортируемой продукции и системы мониторинга процесса доставки.

В-третьих, как показывает зарубежный опыт, несмотря на все меры, клиенты интернет-аптек сталкиваются с повышенным риском купить контрафакт или лекарство, не соответствующее стандартам. Поэтому нужно вводить опознавательные знаки качества.

В-четвертых, некоторые онлайн-аптеки могут выдать (намеренно или случайно) личную и финансовую информацию клиентов. Вопросы интернет-безопасности также необходимо тщательно продумать.

Учитывая, что в ряде зарубежных стран уже достаточно большой опыт в этом направлении, сейчас нам важно выделить из этого лучшие методы и при необходимости адаптировать их.