Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КИСИ на занятиях, 1972 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 224-я
К 1970 году в Казанском инженерно-строительном институте было 7 факультетов (включая общетехнический в Бугульме). Кафедр было уже 22. В институте преподавали 300 человек — часть из них была привлечена из производственных и проектных организаций, часть составляли корифеи научной школы, а часть выросла здесь, из числа самых перспективных выпускников послевоенных лет.
В 1968 году начала издаваться газета «Молодой строитель» — вузовская многотиражка. В 1969 году коллектив института отметил 50-летие казанской высшей строительной школы. За 50 лет в Казани подготовили 4,5 тысячи специалистов-строителей, и каждый год здесь выпускали около 300 человек.
В 1971 году из стен института вышли первые специалисты, подготовленные на архитектурно-строительном факультете. Он был одним из самых популярных в вузе, конкурс на него был довольно большим. Здесь готовили не только архитекторов, но и инженеров по специальности «Сельскохозяйственное строительство», а республика, хотя и становилась индустриальной, но все же оставалась сельскохозяйственным регионом.
В начале 1970-х в институте учились 7 368 человек, из них 3 831 — на дневной форме обучения.
Развивалась материальная база института. Активно строили учебные и вспомогательные помещения: наконец закончили пристрой к первому корпусу, сдали в эксплуатацию второй корпус и новое общежитие на 537 мест, построили столовую на 530 мест. Конечно, сами студенты активнейшим образом работали на этом строительстве.
Не прошла мимо единственного строительного вуза республики и стройка КАМАЗа. Вплоть до 1976 года КИСИ отправлял на строительство свои стройотряды, а еще туда выезжали работать выпускники. За 8 лет на стройки и предприятия Челнов и Нижнекамска уехали работать 874 выпускника.
Справка
Фото: из личного архива автора.
комментарии
Особенно на практике - вспомнил молодость, студенческие стройортяды и поездки "на картошку" в колхозы в сентябре - октябре.
Текст тоже интересный.
Кстати, КИСИ "вышел" из Казанского промышленного училища (1890 год - КНИТУ-КХТИ отмечает в этом году 130-летие), преобразованного в 1919 году в Политехнический институт.
После схватки за Казань и Золотой запас Российской империи, который хранился в городе, в августе - сентябре 1918 года, марксисты-большевики объединили все высшие учебные заведения Казани - от университета до ветеринарного института в единый Социалистический университет.
Но Казанский Социалистический университет в силу своей громоздкости просуществовал недолго и в 1919 году вновь распался на ряд вузов.
Все образованные люди знают ответы, которые Вы так эмоционально задали.
Но дело в том, что фото-марафон посвящён 100-летию ТАССР - надо вспомнить огромное количество важных событий.
Поэтому информация сжатая и конкретная - связана с фотографиями.
Мне очень нравится.
Спасибо уважаемым автору и РВ.
Если Вы знаете (а судя по интонации заданных вопросов - Вы знаете), то напишите более развернутую статью - уверен, она будет опубликована и все с удовольствием её прочитают.
Со смертью Брежнева в 1982 году "застой2 закончится и начнётся очередная "ленинская" "перестройка".
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170169-fotomarafon-100-letie-tassr-chast-224-ya
Хорошая практика!
В бикини - пик популярности бикини достиг в СССР как раз в начале 1970-х гг.
Интересно ныне практику студентки проходят в стрингах?
Шутка.
Чтобы развеять настроение "самоизоляции".