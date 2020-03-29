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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КИСИ на занятиях, 1972 год

07:00, 29.03.2020 12 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 224-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КИСИ на занятиях, 1972 год
Фото: из личных архивов автора

К 1970 году в Казанском инженерно-строительном институте было 7 факультетов (включая общетехнический в Бугульме). Кафедр было уже 22. В институте преподавали 300 человек — часть из них была привлечена из производственных и проектных организаций, часть составляли корифеи научной школы, а часть выросла здесь, из числа самых перспективных выпускников послевоенных лет.

В 1968 году начала издаваться газета «Молодой строитель» — вузовская многотиражка. В 1969 году коллектив института отметил 50-летие казанской высшей строительной школы. За 50 лет в Казани подготовили 4,5 тысячи специалистов-строителей, и каждый год здесь выпускали около 300 человек.

В 1971 году из стен института вышли первые специалисты, подготовленные на архитектурно-строительном факультете. Он был одним из самых популярных в вузе, конкурс на него был довольно большим. Здесь готовили не только архитекторов, но и инженеров по специальности «Сельскохозяйственное строительство», а республика, хотя и становилась индустриальной, но все же оставалась сельскохозяйственным регионом.

В начале 1970-х в институте учились 7 368 человек, из них 3 831 — на дневной форме обучения.

Студенты КИСИ на летней геодезической практике, 1972 год

Развивалась материальная база института. Активно строили учебные и вспомогательные помещения: наконец закончили пристрой к первому корпусу, сдали в эксплуатацию второй корпус и новое общежитие на 537 мест, построили столовую на 530 мест. Конечно, сами студенты активнейшим образом работали на этом строительстве.

Не прошла мимо единственного строительного вуза республики и стройка КАМАЗа. Вплоть до 1976 года КИСИ отправлял на строительство свои стройотряды, а еще туда выезжали работать выпускники. За 8 лет на стройки и предприятия Челнов и Нижнекамска уехали работать 874 выпускника.

Людмила Губаева
Справка

Фото: из личного архива автора.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 08:40
    Фотографий мало
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    Анонимно 09:15
    Но зато какие великолепные!!!
    Особенно на практике - вспомнил молодость, студенческие стройортяды и поездки "на картошку" в колхозы в сентябре - октябре.
    Текст тоже интересный.

    Кстати, КИСИ "вышел" из Казанского промышленного училища (1890 год - КНИТУ-КХТИ отмечает в этом году 130-летие), преобразованного в 1919 году в Политехнический институт.

    После схватки за Казань и Золотой запас Российской империи, который хранился в городе, в августе - сентябре 1918 года, марксисты-большевики объединили все высшие учебные заведения Казани - от университета до ветеринарного института в единый Социалистический университет.

    Но Казанский Социалистический университет в силу своей громоздкости просуществовал недолго и в 1919 году вновь распался на ряд вузов.
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  • Анонимно 09:01
    Когда основали институт, кто был первый ректор, какие исторические личности будучи выпускниками внесли свой вклад в развитии республики? Требую. Дополнить и перевыпустить статью. Данная статья принижает вклад института в общественное развитие и даже оскорбляет труд всех его выпускников и сотрудников.
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    Анонимно 09:46
    Ну что-то Вы, извините, разбушевались не на шутку...

    Все образованные люди знают ответы, которые Вы так эмоционально задали.

    Но дело в том, что фото-марафон посвящён 100-летию ТАССР - надо вспомнить огромное количество важных событий.
    Поэтому информация сжатая и конкретная - связана с фотографиями.
    Мне очень нравится.
    Спасибо уважаемым автору и РВ.

    Если Вы знаете (а судя по интонации заданных вопросов - Вы знаете), то напишите более развернутую статью - уверен, она будет опубликована и все с удовольствием её прочитают.
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    Анонимно 10:14
    Про КИСИ писали и более ранних выпусках марафона, в том числе про первых ректоров и вклад выпускников в развитие страны. Пролистайте выпуски.
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    Анонимно 13:58
    Вы здоровы ли, простите?
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    Анонимно 18:50
    Первым директором института был Заки Закирович Гимранов, уроженец с.Бизяки Менделеевского района. К сожеланию, он попал под жернова репрессий и был расстрелян в 1938 году в Донском монастыре... Жену Галию Зияутдиновну тоже отправили в лагерь, двоих сыновей-в детдом в Ярославле (они оба позже погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
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  • Анонимно 10:14
    Людмила, Вы закончили КИСИ? Неожиданно)
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    Анонимно 13:59
    Нет, в КИСИ учился мой отец, это его фотографии:). С уважением, Людмила Губаева.
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  • Анонимно 11:58
    1972 год - еще 10 лет спокойной жизни.
    Со смертью Брежнева в 1982 году "застой2 закончится и начнётся очередная "ленинская" "перестройка".
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  • Анонимно 12:25
    "Студенты КИСИ на летней геодезической практике, 1972 год".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/170169-fotomarafon-100-letie-tassr-chast-224-ya

    Хорошая практика!
    В бикини - пик популярности бикини достиг в СССР как раз в начале 1970-х гг.

    Интересно ныне практику студентки проходят в стрингах?
    Шутка.
    Чтобы развеять настроение "самоизоляции".
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  • Анонимно 18:51
    У меня в то время отец там учился
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