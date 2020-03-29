Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КИСИ на занятиях, 1972 год

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Фото: из личных архивов автора

К 1970 году в Казанском инженерно-строительном институте было 7 факультетов (включая общетехнический в Бугульме). Кафедр было уже 22. В институте преподавали 300 человек — часть из них была привлечена из производственных и проектных организаций, часть составляли корифеи научной школы, а часть выросла здесь, из числа самых перспективных выпускников послевоенных лет.

В 1968 году начала издаваться газета «Молодой строитель» — вузовская многотиражка. В 1969 году коллектив института отметил 50-летие казанской высшей строительной школы. За 50 лет в Казани подготовили 4,5 тысячи специалистов-строителей, и каждый год здесь выпускали около 300 человек.

В 1971 году из стен института вышли первые специалисты, подготовленные на архитектурно-строительном факультете. Он был одним из самых популярных в вузе, конкурс на него был довольно большим. Здесь готовили не только архитекторов, но и инженеров по специальности «Сельскохозяйственное строительство», а республика, хотя и становилась индустриальной, но все же оставалась сельскохозяйственным регионом.

В начале 1970-х в институте учились 7 368 человек, из них 3 831 — на дневной форме обучения.

Студенты КИСИ на летней геодезической практике, 1972 год

Развивалась материальная база института. Активно строили учебные и вспомогательные помещения: наконец закончили пристрой к первому корпусу, сдали в эксплуатацию второй корпус и новое общежитие на 537 мест, построили столовую на 530 мест. Конечно, сами студенты активнейшим образом работали на этом строительстве.

Не прошла мимо единственного строительного вуза республики и стройка КАМАЗа. Вплоть до 1976 года КИСИ отправлял на строительство свои стройотряды, а еще туда выезжали работать выпускники. За 8 лет на стройки и предприятия Челнов и Нижнекамска уехали работать 874 выпускника.



Людмила Губаева