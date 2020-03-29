Автонеделя: приостановка производств, ожидание падения рынка и «новые» логотипы VW и Audi

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Приостановка производства сразу на нескольких российских автозаводах

На неделе стало известно о возможной приостановке производства сразу у нескольких автомобильных брендов. 24 марта было объявлено о том, что Volkswagen приостанавливает выпуск автомобилей в России, объясняя это нехваткой компонентов, которые поставляются с европейских заводов. В результате этого решения встанут заводы в Калуге и Нижнем Новгороде на срок с 30 марта по 10 апреля. Рассматривать этот период будут как простой, сотрудники получат зарплату.

Volkswagen приостанавливает выпуск автомобилей в России, объясняя это нехваткой компонентов, которые поставляются с европейских заводов. Фото dvizhok.su

В тот же день Sollers, у которого есть совместное с Ford предприятие в Татарстане, сообщил о риске приостановки производства из-за падения спроса на машины. При этом в компании не увидели рисков для деятельности из-за нехватки компонентов: в Sollers заявили, что комплектующих хватит на апрель.

26 марта, после обращения президента РФ к россиянам, о приостановке производства в связи со сложной эпидемиологической ситуацией объявило и российское подразделение Hyundai. Завод не будет работать с 30 марта по 3 апреля. Помимо них, как сообщает ТАСС, приостановке с 1 по 3 апреля подвергнутся производственные мощности концерна PSA Peugeot Citroen в Калужской области, где производят такие автомобили, как Peugeot 408, Citroen C4, Mitsubishi Outlander и две модели Opel.

Российское подразделение Hyundai не будет работать с 30 марта по 3 апреля. Фото zr.ru

Mitsubishi представил цены на новый ASX, а VW и Audi «дистанцировали» логотипы

А вот ООО «ММС Рус», являющееся официальным дистрибьютором Mitsubishi в России, в среду раскрыл информацию о комплектациях и ценах обновленной модели ASX. Автомобиль производится в японской Мицушиме, в России его будут предлагать в пяти комплектациях. Выбрать можно будет из двух вариантов бензинового двигателя — объемом 1,6 и 2 литра, двух видов коробки передач — «механики» и вариатора. При этом на машинах с более мощным мотором будет полный привод. Минимальная стоимость нового ASX составит 1,38 млн рублей — с двигателем 1,6 литра и «ручной» коробкой передач. Более дорогие комплектации будут стоить от 1,43 до 1,82 млн рублей. В обновленной версии изменилась решетка радиатора, молдинги на бамперах, фары, появились новые экран и материал обивки сидений.

Тем временем Audi и Volkswagen решили временно изменить свои логотипы, добавив в них «дистанцию» на фоне пандемии коронавируса — людям рекомендуют держаться друг от друга на достаточном расстоянии для сдерживания распространения COVID-19. Автопроизводители разместили новые логотипы в соцсетях: у Audi соединенные между собой четыре кольца теперь не соприкасаются, а Volkswagen увеличил пространство между буквами «V» и «W». Новые логотипы не появятся на автомобилях — речь идет лишь о том, что крупные бренды обращают внимание на важность соблюдения дистанции между людьми в нынешних условиях.

Фото autorambler.ru

Рост цен на машины и обещанный крах рынка в апреле

Машины в ближайшее время подорожают. Поднять цены на свою продукцию собираются АвтоВАЗ и еще около 10 брендов. 26 марта аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов сайта «Цена Авто» сообщило, что за 10 дней был зафиксирован рост стоимости автомобилей у 10 марок из 52 официально представленных на российском рынке. Peugeot и Citroеn подняли цены на все свои модели — у «Ситроена» — на 4—7%, а у «Пежо» рост составил до 15,8%. Nissan повысил цены на 1,1—8,7%, Kia — на 0,9—2,6%, узбекский Ravon — на 1,1—5%, Renault — на 0,7—2,3%, а Skoda — на 0,9—5,5%.

АвтоВАЗ цены пока не поднимал, но, по данным «Российской газеты», сделает это 1 апреля. Повышение затронет весь модельный ряд, в среднем машины станут дороже на 5—10 тысяч рублей (это около 1%). Базовая Granta, например, подорожает с 456 до 461 тысячи рублей, Vesta — с 630 до 637 тысяч.

АвтоВАЗ цены пока не поднимал, но, по данным «Российской газеты», сделает это 1 апреля. Фото lada.ru

При этом, по данным экспертов, авторынок России ожидает падение в апреле. Такое мнение, в частности, высказал автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН. По его словам, в марте наблюдался прирост продаж, так как машины пока можно было купить по старым ценам. Покупкой новых автомобилей россияне пытались сохранить свои рублевые сбережения в условиях падения национальной валюты.