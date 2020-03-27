Напросились. Волейбол рискует остаться без сезона сборных

Олимпиаду перенесли, Лига наций — под большим вопросом

Чемпионат России по волейболу официально еще не завершен и находится на временном карантине. До 30 марта Всероссийская федерация волейбола принимает пожелания всех клубов о распределении мест и окончательной остановке сезона. Свое решение ВФВ должна огласить на следующей неделе. А вот до августа уже точно не сыграют сборные. Еще 13 марта Международная федерация волейбола заявила, что переносит сроки Лиги наций, которая в этом году и так получалась слегка укороченной в связи с Олимпиадой. Но и в Токио теперь ехать не надо — коронавирус сдвинул сроки Игр на 2021-й год. О том, когда сборные смогут начать новый сезон и какие коррективы пандемия уже внесла в мировой волейбол, — в материале «Реального времени».



Очередная неспокойная волейбольная весна

Прошедший сезон сборных для волейболистов выдался чрезвычайно насыщенным. Ровно год назад, когда в большинстве европейских чемпионатов уже начался плей-офф, ведущие игроки мирового волейбола выступили с открытым обращением в адрес руководителей Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) и Международной федерации (ФИВБ) о том, что спортивный календарь 2019-го получается слишком насыщенным. Действительно, тогда впереди были Лига наций (май — июль), отборочные игры на Олимпиаду в Токио (август), чемпионат Европы (сентябрь) и Кубок мира (октябрь).

О том, что календарь сборных в последние годы слишком перегружен, говорили давно. Многие волейболисты жаловались на регулярные травмы, постоянные перелеты и минимум отпускных дней. Некоторые топ-игроки за прошлый год сыграли порядка 80 матчей только за свои национальные команды. Только вдумайтесь в эту цифру. Для сравнения, регулярные сезоны НХЛ и НБА насчитывают 82 матча для каждого клуба в период с октября по апрель. Прибавьте к нагрузке в сборных игры за клубы в чемпионатах и кубках, а также в еврокубках, и получите цифру в районе 150 игр. Прошлой весной свое недовольство по этому поводу выражали, например, россиянин Дмитрий Мусэрский, американец Мика Кристенсон, бразилец Бруно Резенде, итальянцы Иван Зайцев и Симоне Джанелли, поляк Михал Кубяк, немец Георг Грозер и большинство лидеров сборной Франции.

Импровизированным вожаком волейбольных «повстанцев» стал связующий сборной Бразилии Бруно, который попросил руководство международного волейбола пересмотреть календари в будущем. В ФИВБ игрокам дали понять, что их услышали. В итоге 2019-й все ведущие сборные провели по-разному — кто-то расставлял приоритеты, отправляя сильнейших лишь на конкретные турниры, а кто-то, как сборная США, старался все матчи играть оптимальным составом.

Сборная Франции в финале легко переиграла немцев (3:0). Фото instagram.com/kevintillie7

2020-й начался ударно — в самом начале января в Берлине разыгрывалась путевка на Олимпиаду у мужчин. Ее давали только победителю — им стала сборная Франции, которая в финале легко переиграла немцев (3:0). Возможно, игры этого олимпийского отбора станут последними для сезона сборных в текущем году. По иронии судьбы, на мольбы волейболистов реальным делом отреагировал не чиновничий пул мирового волейбола, а коронавирус, который внес изменения в планы всего цивилизованного мира.

Лига наций состоится осенью?

Хотя нынешний сезон сборных не обещал изнуряющего графика. Третий розыгрыш Лиги наций получался слегка усеченным — по изначальной задумке этот турнир планировалось разыгрывать за два с половиной месяца. В год Олимпиады национальные команды должны были стартовать в 20-х числах мая и провести финальную пульку в самом начале июля. Сборная России свой первый уикенд должна была провести в Китае, а во второй принимать топовые сборные мирового волейбола на «Арене 2000» в Ярославле. Там в волейбол такого высокого уровня не играли никогда.

В пятницу, 13 марта, было официально объявлено о том, что Лига наций — 2020 переносится на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. А уже на этой неделе чиновники ФИВБ заявили, что планируют провести турнир во второй половине нынешнего календарного года «с учетом безопасности спортсменов, болельщиков и персонала, задействованного в организации турнира». Сделать это будет вполне реально, даже несмотря на то, что в сентябре начинается клубный сезон. Если коронавирус сдаст позиции и ситуация нормализуется, то вполне реально будет провести Лигу наций в августе — сентябре. В ФИВБ даже склоняются к тому, чтобы захватить только осенние месяцы — сентябрь и октябрь.

Однако если будут охвачены только первые два месяца осени, то сыграть домашний тур в Ярославле уже вряд ли получится. Практически наверняка «Арена 2000» будет максимально загружена хоккеем, и будет правильно для сборной России сыграть в одном из вместительных комплексов, который используется преимущественно для волейбола. Такими могут стать «Янтарный» в Калининграде и «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге. А еще лучше, если домашние матчи сборная России проведет на новенькой арене в Новосибирске. На этой неделе генеральный директор «Локомотива» Роман Станиславов заявил, что стадион в Сибири готов на 85 процентов и в будущем будет использоваться только волейбольным клубом. Кстати, сборная России свою подготовку к Токио планировала проводить именно там, так как новосибирский часовой пояс близок к тому, что был бы на Олимпиаде. Сибирским поклонникам волейбола официальные матчи россиян стали бы неплохой компенсацией за Финал шести, который должен был пройти в Новосибирске с 30 марта по 5 апреля. Все идет к тому, что вскоре его официально отменят и завершат волейбольный сезон в России без доигровки решающих матчей.

Сибирским поклонникам волейбола официальные матчи россиян стали бы неплохой компенсацией за Финал шести, который должен был пройти в Новосибирске с 30 марта по 5 апреля. Фото volleyball.world

Нгапет выздоровел, Леон готовится играть

Пока что ситуация с распространением коронавируса в мире не обнадеживает, и совершенно непонятно, что будет летом. Однако все серьезные спортивные организации мира прорабатывают сценарии развития событий далеко наперед. Если вдруг дойдет до того, что осенью пандемия еще будет держаться на прежнем уровне или выше, то январские игры в Берлине могут так и остаться единственными матчами сборных в 2020 году.

Их главным героем стал доигровщик казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет. Он завершил финал против Германии классной подачей навылет и расплакался. После этого турнира француз набрал сумасшедшую форму и в российском чемпионате проводил одни из своих лучших матчей за казанский клуб. Однако в марте, по окончании регулярного чемпионата Суперлиги, Нгапет улетел на выходные на родину, а по прилету почувствовал себя плохо. Ни с кем не контактируя, Эрвин отправился прямиком в инфекционную больницу столицы Татарстана и сдал положительный тест на коронавирус. Спустя неделю об этом узнала волейбольная общественность, и практически все соревнования в России были остановлены.

Накануне стало известно, что французский волейболист вылечился и был отпущен из больницы. Таким образом, Нгапет стал не только первым жителем Казани, у которого выявили COVID-19, но и первым жителем города, кто выздоровел. По словам Эрвина, первые три дня болезни были по-настоящему страшными. В начале марта было официально объявлено, что игрок продлил контракт с «Зенитом» и будет играть в Казани еще как минимум год. Вчера в своем аккаунте в «Инстаграме» волейболист опубликовал фото со своей привычной улыбкой, а также с врачом в специальном скафандре.

— Спасибо всем большое за сообщения в социальных сетях, я очень ценю это. Эти две недели были сложными для меня, и сейчас я лечу домой к своей семье. Это очень трудный период для каждого из нас. Увидимся в новом сезоне. Также спасибо от всего сердца всем медицинским сотрудникам — врачам, медсестрам, санитаркам, поварам. Спасибо моему клубу за поддержку в этот сложный момент моей жизни. Оставайтесь дома, чтобы выиграть войну у этого вируса, — написал француз.



Пресс-служба «Зенит-Казань» по случаю выздоровления Нгапета и его отправки на родину даже опубликовала специальный видеоролик.

Тем временем остальные ведущие волейболисты мира продолжают поддерживать форму, даже несмотря на массовую остановку клубных чемпионатов. Так, бывшая звезда «Зенита» Вильфредо Леон, который теперь выступает за итальянскую «Перуджу», подошел к процессу со всей серьезностью и опубликовал подробную инструкцию к видео в своем «Инстаграме» о том, что и как нужно делать на карантине. Лучший волейболист мира плохого не посоветует.



Подача в Токио



Сезон в российской Суперлиге вот-вот официально отменят. Большинство клубов склоняются именно к этому.

— О победителе в таких условиях говорить не приходится. Регулярный чемпионат и решающие матчи плей-офф, где определяется победитель — это совершенно разные соревнования, другой уровень игры, накала борьбы. Сейчас победила дружба, это надо принять всем, — заявил на днях спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей.

Таким образом, ВФВ останется только решить, каким образом и по каким критериям сформируется пьедестал, а также понять, что делать с будущими участниками еврокубков. Например, президент казанского баскетбольного УНИКСа Евгений Богачев предложил Единой лиге ВТБ отправлять в следующий сезон еврокубков клубы, которые добились этого права в прошлом сезоне. Единая лига ВТБ сегодня, вслед за КХЛ, должна будет официально объявить о том, что чемпионат завершен.

В российском волейболе могут поступить так, как сделали в польской Плюс-лиге. Там регулярный сезон не был доигран, поэтому было принято решение аннулировать все результаты и не раздавать никаких медалей. При этом «Быдгощ», который шел последним в турнирной таблице на момент остановки сезона, должен будет покинуть лигу. В России многие склоняются к тому, чтобы отдать чемпионство новосибирскому «Локомотиву», который впервые в своей истории выиграл регулярный чемпионат. На втором месте расположился «Зенит-Казань», третьим стал действующий чемпион, кемеровский «Кузбасс». Решение огласят совсем скоро, но вряд ли кто-то пойдет на то, чтобы доигрывать сезон летом, так как составы команд к тому времени изменятся и к нынешнему сезону такой расклад не будет иметь никакого отношения.

Завершая же разговор о сезоне сборных, хочется принести извинения читателям «Реального времени» за то, что буквально на середине прервался наш масштабный волейбольный сериал под названием «Подача в Токио». В первой его части мы рассказывали о позиции связующего в национальной команде, во второй — о диагональных. В третьей части разговор должен был пойти о доигровщиках, однако перенос Олимпиады внес серьезные коррективы, и теперь сериал планируется перевыпустить в начале следующего года, когда будут известны точные сроки Игр.