Коронавирусный коллапс в Средней Азии: уголовка за фейкньюс, табу на «самоволку» и заветы туркменбаши

Как в братских азиатских республиках борются с COVID-19

В России временные ограничения, введенные в связи с коронавирусом, вызывают тихое недовольство населения и бесконечную череду мемов в интернете. Тем временем в Средней Азии и Казахстане введены действительно строгие меры на государственном уровне. Полицейские патрули на улицах, комендантский час, уголовка за фейки в интернете о вирусе, табу на увольнение с работы по собственному желанию и запрет на посещение мечетей (напомним, большинство населения республик — этнические мусульмане). Особняком стоят советы туркменского лидера. И к этим ограничениям народ в целом относится с пониманием. Ситуацию в республиках вместе с очевидцами изучило «Реальное время».

Киргизия: блок-посты и запрет на увольнение по собственному желанию

Накануне в столице Киргизии Бишкеке и других городах ввели режим чрезвычайного положения, который продлится до 15 апреля. За день до его введения всем пользователям сотовой связи пришли соответствующие сообщения. В городе создана специальная комендатура. Границы с соседними государствами закрыты.

Согласно указу президента Сооронбая Жээнбекова, в столице введен комендантский час (с 20:00 до 7:00), действует «особый режим въезда и выезда граждан», а отдельным гражданам запрещено покидать свой дом. Можно выходить только в продуктовый магазин, в аптеку и в больницу/поликлинику, при этом при себе необходимо носить паспорт и специальную анкету (составленный от руки маршрутный лист). Если правоохранители поймают иногороднего или иностранца, его отправляют на родину за его же счет. К слову, некоторым выдали специальные пропуска, позволяющие «нарушать» комендантский час: сотрудникам МВД, чиновникам и медикам.

Пожалуй, самая экзотическая мера — «запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам». Более того, власти могут привлекать граждан для предотвращения коронавирусной инфекции.

Накануне количество жителей, у которых выявили коронавирус, по официальным данным, достигло в Киргизии 44 человек. Первые случаи COVID-19 в стране зафиксировали в 17 марта.

Некоторым выдали специальные пропуска, позволяющие «нарушать» комендантский час: сотрудникам МВД, чиновникам и медикам. Фото facebook.com/mes.gov.kg

Как рассказала «Реальному времени» бишкекская предпринимательница Роза Сафина, несмотря на близость к Китаю, в ее страну коронавирус проник из Саудовской Аравии. «Заразу» якобы завезли паломники из южной части Кыргызстана (Ошская область), побывавшие в малом хадже (умра) на святой земле. Вернувшиеся пилигримы по традиции собирали «той» (застолья), на которые приглашалось большое количество гостей. И вирус быстро распространился.

— Нам с 8 вечера до 7 утра нельзя появляться на улице. Мы комендантский час приветствуем: пусть народ меньше по улицам шарахается. Профсоюз бизнесменов, работающих на рынке, объявил карантин. Обрабатываем мощными средствами контейнеры, двери. Пару дней назад в Бишкеке поставили блок-посты, там проверяют документы. На рынках, в супермаркетах все есть — рис, мука, туалетная бумага. Смотрю, народ у нас дисциплинированный: все носят маски, — говорит Роза Сафина.

К слову, защитных повязок в аптеках страны давно нет. Жители в основном шьют их сами.

Казахстан: отмена пятничных молитв и карантин для двух столиц

По данным на 25 марта, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом перешагнуло за 80. Больше всего таковых — в Нур-Султане (бывшая Астана, более 40 человек) и в Алматы (более 30). Первый случай выявили 13 марта — у человека, приехавшего из Германии.

В стране полностью отменили концерты, фестивали, спортивные мероприятия, экскурсии, приостановлена работа библиотек, секций, кружков, кинотеатров, фитнес-центров. Всех казахстанских спортсменов и туристов возвращают на родину. Билеты на самолеты, купленные заранее, и турпутевки необходимо сдать обратно. Потраченные на них деньги власти обещают вернуть.

— Во всей стране введен режим ЧП, а в Нур-Султане и Алматы — еще и карантин, — рассказала «Реальному времени» корреспондент агентства Anadolu в Казахстане Алия Раимбекова. — Должна отметить, что паники или ажиотажа нет. На улицах народу стало намного меньше, большинство ходят в масках. В магазинах очередей нет, люди в целом относятся спокойно к новым условиям, стараются соблюдать правила. Хоть комендантский час не ввели, но люди стараются не выходить лишний раз на улицу, сами себя изолируют. При въезде в город на КПП у всех проверяют документы и измеряют температуру. Кстати, на улицах по громкоговорителям предупреждают, чтоб соблюдали условия карантина.

Как отметил верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы Отпенов, это решение джамаат (исламская община) «воспринял с пониманием». Фото muftyat.kz

Школьники вышли на каникулы, которые продлятся до 5 апреля. После этого они будут учиться удаленно. Университеты перешли на дистанционное обучение.

В торговых центрах работают лишь аптеки и продовольственные магазины с супермаркетами. Кафе и рестораны перешли на обслуживание «на вынос» и доставку еды на дом. В помещениях они уже никого не обслуживают.

Что касается мечетей и церквей, храмы продолжают работать. Однако молитвы с массовым сбором людей отменены. Так, совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана издал фетву о временной приостановке пятничных намазов (джума). Как отметил верховный муфтий республики Наурызбай кажы Таганулы Отпенов, это решение джамаат (исламская община) «воспринял с пониманием».

По словам Раимбековой, сейчас очередей в магазинах нет, полки полные. Однако в аптеках по-прежнему не хватает медицинских масок и антисептиков. Причем стоимость марлевой повязки поднялась от 30 тенге до 50, а в некоторых случаях и до 150 (1 рубль равен 5,72 тенге). К слову о деньгах. Национальная валюта тоже испытала кризис, временами опускаясь до 450 тенге за доллар, хотя 2 недели назад за одного «американского президента» давали 400 тенге.

— Всех казахстанцев, находящихся за рубежом, возвращают в Казахстан специальными чартерными рейсами, — продолжает наша собеседница. — Из аэропорта их сразу распределяют по стационарам, под них в Нур-Султане было переделано несколько отелей. А там уже берут анализы. Для прибывающих из стран, которые относятся к категории А (Иран, Испания, Италия и другие), карантин выдерживается в течение 14 дней. Для категории B — 3 дня. Если анализ отрицательный, этого человека отправляют на домашний карантин.

В Узбекистане отменили все массовые мероприятия, отменили и самый любимый праздник народов Средней Азии (в том числе узбеков) Навруз. Фото president.uz

Узбекистан: тюрьма за фейкньюс и штраф за отсутствие маски

В Узбекистане на 25 марта зарегистрированы 56 пациентов с COVID-19. Почти 30 тысяч находятся на карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции. СМИ пишут, что мобильные телефоны изымают у помещенных в карантин, чтоб они «не распространяли искаженную информацию». Причем в Минздраве сообщили, что пятеро заболевших уже идут на поправку и чувствуют себя хорошо. Первый в стране случай заражения коронавирусом выявили 15 марта у прилетевшей из Франции сотрудницы одной из частных клиник.

В Узбекистане отменили все массовые мероприятия, закрылись общепиты, развлекательные заведения. На границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. Отменили и самый любимый праздник народов Средней Азии (в том числе узбеков) Навруз. В Ташкенте не работает общественный транспорт. Со вторника город закрыт для въезда и выезда всех видов пассажирского транспорта.

Накануне верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат Олий Мажлиса) принял закон, устанавливающий уголовную ответственность «за распространение недостоверных сведений о карантинных и других опасных для человека инфекциях, а также их распространение путем издания или размножения текста иным способом либо через средства массовой информации и сеть Интернет».

В стране усиливается уголовная ответственность за нарушение санитарного законодательства и правил борьбы с эпидемиями, неприбытие на карантин, за неразглашение сведений о заболевших. В Кодекс об административной ответственности ведена норма, по которой можно применять «принудительные меры в условиях возникновения и распространения карантинных и других опасных для человека инфекций». Причем такое «административное взыскание» может растянуться на 30 суток.

Верхняя палата парламента Узбекистана (Сенат Олий Мажлиса) принял закон, устанавливающий уголовную ответственность «за распространение недостоверных сведений о карантинных и других опасных для человека инфекциях». Фото senat.gov.uz

За нахождение в общественных местах без маски установлена административная ответственность. Так, за обнаружение человека без защитной повязки ему грозит штраф в 223 тысячи сумов (23 доллара) — довольно существенные деньги для большинства граждан Узбекистана. За повторное задержание без маски — 669 тысяч сумов (70 долларов).

Вместе с тем оперативный штаб постановил всем предприятиям в Ташкенте отправить в отпуск работников, чье отсутствие не скажется на функционировании компании. Остальных требуется перевести на удаленный режим.

Еще неделю назад жители Узбекистана жаловались в соцсетях, что в супермаркетах закончились запасы риса, муки и масла. Однако в последние дни таких сообщений уже не было. Вероятно, прилавки снова заполнились товарами, и ажиотаж спал. Также пользователи возмущены нехваткой медицинских масок, наличие которых стало обязательным при появлении человека вне дома.

Таджикистан: все спокойно?

В Таджикистане пока не выявлено случаев заражения COVID-19. Однако власти все равно закрыли въезд в страну еще 20 марта, отменили регулярные авиарейсы. С прошлой недели граждан, вернувшихся из-за рубежа, в обязательном порядке отправляют на карантин. Пассажиров забирают из терминала и на 2 недели отправляют в изолированную карантинную зону. По рассказам очевидцев, это бывшие санатории, где в палаты, рассчитанные на 5—6 отдыхающих, помещают по 10—12 человек. Условия — далеко не санаторные.

Однако невыявленные случаи заражения не говорят об отсутствии носителей вируса в стране. Эксперты утверждают, что уровень медицины в республике оставляет желать лучшего. Порядка 2 тысяч тест-систем, с которыми могут работать лишь пару сотен медиков, а также несколько десятков аппаратов искусственной вентиляции легких на 10 млн человек — такой на сегодняшний день расклад, судя по информации местных источников. Так ли это в действительности, неизвестно.

Учащиеся вузов и школ в Душанбе, Худжанде и других городах пока находятся на каникулах до конца марта. Но с апреля планируется продолжить полноценную учебу, без всякой «удаленки». Об отмене массовых гуляний не было и речи. Так, на днях в городах красочными салютами отметили Навруз. В мечетях продолжаются коллективные молитвы.

Страна закрыла все границы, привычно самоизолировавшись, и отменила все рейсы «Туркменских авиалиний». Фото Anna Zvereva / wikipedia.org

Туркмения: дым аркадага нам сладок и приятен

Одной из самых закрытых стран бывшего СССР остается Туркменистан. О случаях заражения официальных сообщений из Ашхабада не поступало. Хотя в начале марта ресурсы, офисы которых находятся в Европе, со ссылкой на источники в системе здравоохранения, говорили о двух случаях заболевания.

Известно, что страна закрыла все границы, привычно самоизолировавшись, и отменила все рейсы «Туркменских авиалиний». Купившие билеты не получили возмещения за обнуленные билеты. Прибывших из Китая граждан помещали на карантин.

С 20 марта по 20 апреля 2020 года Туркмению запрещено посещать иностранцам. Исключение сделано для дипломатов, экипажей самолетов, морских судов и водителей транзитного грузового автотранспорта. В стране могут оставаться иностранные граждане, работающие на туркменских предприятиях, но они должны пройти лабораторное обследование и получить справку о том, что они здоровы.

Учебные заведения, государственные учреждения, торговые точки, предприятия продолжают работать. Однако детям рекомендовали чаще мыть руки и пить только кипяченую воду. В стране проходят отраслевые конференции, массовые мероприятия.

Однако на днях туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно выступил перед правительством о защитных свойствах растения гармала («юзарлик»). Он сообщил, что при сжигании этой травы выделяется полезный дым, которым можно окуривать помещения, тем самым предотвращается распространение инфекционных заболеваний. Но он ни разу не упомянул слово «коронавирус».

На минувшей неделе туркменбаши приказал Минздраву приобрести за границей самое современное оборудование ради повышения качества больничных услуг. Фото kremlin.ru

После этого все чиновники и депутаты, верные завету Аркадага, начали активно дымить растением в помещениях и на улицах. Не избежали этой участи и кладбища: теперь и мертвым никакая зараза не страшна.

Кроме того, на минувшей неделе туркменбаши приказал Минздраву приобрести за границей самое современное оборудование ради повышения качества больничных услуг. Опять же — в распоряжении ни слова о пандемии. Просто забота о здоровье любимых граждан лидера туркменской нации.