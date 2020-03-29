«Велосипедисту остается только размазаться о забор»

Велоактивист Фарид Ахметов о том, почему Казань неудобна и небезопасна для владельцев двухколесных друзей

В преддверии старта велосезона в Казани спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов и эксперт по спортивной инфраструктуре в парках Фарид Ахметов специально для читателей «Реального времени» рассуждает о том, почему в столице Татарстана почти отсутствуют велоинфраструктура и безопасная для велосипедистов среда. Кроме того, эксперт предлагает свои способы велосипедизации города.

Между автобусом и забором

Насколько безопасна велосипедная среда в Казани, я могу проиллюстрировать на личном примере. Количество травм, которые я получил, профессионально занимаясь экстремальными видами спорта, даже близко не соизмеримо с полученным в ДТП в дорожной среде Казани, когда ездил на велосипеде. Причем обе серьезные аварии с моим участием произошли по вине водителей автотранспорта.

Первое ДТП случилось в середине 2000-х, для меня оно закончилось переломом левой руки в нескольких местах и сотрясением мозга. Водитель «Газели» просто резко перестроился в правый ряд — то ли не заметил меня, то ли подумал, что проскочит. В 2018 году была схожая ситуация — я ехал по автобусной полосе, водитель автомобиля моментально перестроился и повернул направо на прилегающую территорию. В итоге у меня был перелом правой руки.

Обилие заборов вдоль дорог в Казани тоже не лучшим образом влияет на безопасность. Если наши водители автобусов, которые не отличаются особой культурой вождения, начнут прижимать велосипедиста, последнему остается только размазаться об этот забор. У него не будет возможности запрыгнуть на бордюр или хотя бы на него упасть.

Фото Олега Тихонова

Если наши водители автобусов, которые не отличаются особой культурой вождения, начнут прижимать велосипедиста, последнему остается только размазаться об этот забор. У него не будет возможности запрыгнуть на бордюр или хотя бы на него упасть

На миллионный город 6—7 км велодорог

И если бы эти 6—7 километров были выстроены в одну линию от одного из районов с высокой плотностью населения в центр города — тогда другое дело, это было бы правильно, хотя и недостаточно. Все автовладельцы едут в центр города, так почему же велосипедисты должны кататься вокруг парков? Чиновники отчитываются о наличии велодорожек. Но, извините, мне надо попасть из дома на работу, а не наматывать круги вокруг парка. У нас парки такого размера, что на велосипеде их без напряжения проезжаешь за несколько минут.

Из всего этого можно сделать вывод, что велодорожек в Казани фактически нет. Их длина — в основном метров 300. Это все равно что предложить автолюбителю дорогу протяженностью 12 км, из которых только 300 метров в одном месте и 300 метров в другом — нормальное полотно, а в остальном ухабы и ямы. Нередко отчитываются об открытии новых велодорожек. Но уровень их оборудованности просто ужасен: по ним ходят пешеходы, торчат какие-то ненужные ограждения, перепады тротуаров. Просто рисуют белой краской разметку и говорят: готова велодорожка!

Велосезон в Казани открывается не тогда, когда сходит слякоть, а когда куда-то разлетятся пыльные бури из песка и реагента, а остатки уберут службы благоустройства. Пока этого не произойдет, пыль лезет в органы дыхания, глаза, уши, это просто очень токсичная вещь. Получается, что у нас велосипедистами становятся какие-то отчаянные люди, потому что обывателям нужны безопасность и комфорт. Ни того, ни другого велосипедистам власти предоставить не могут.

Зато они организуют «Велофест». Каким образом такие мероприятия могут популяризировать велодвижение? Когда люди чувствуют безопасность, они едут, когда не чувствуют — не едут. В отсутствие велосипедной инфраструктуры, работающей постоянно, это просто цирк, дорогой и некачественный.

Фото Алисы Мироновой

Велодорожек в Казани фактически нет. Их длина — в основном метров 300. Это все равно что предложить автолюбителю дорогу протяженностью 12 км, из которых только 300 метров в одном месте и 300 метров в другом — нормальное полотно, а в остальном ухабы и ямы

Самое главное в велосипедной инфраструктуре — связность

В Казани по-прежнему нет ни одного обустроенного веломаршрута, которым можно было бы добраться до места работы и учебы в центре города. Хотя проект такого веломаршрута, от Деревни Универсиады до центра, был принят управлением архитектуры и градостроительства еще в 2017 году (разработан ООО «Проектная артель Анжелики Мелентьевой», — прим. ред.). После этого пройдены все инстанции, деньги на разработку были выделены в рамках программы ООН по сокращению выбросов парниковых газов от автомобильного транспорта в городах России, детализация проекта доходила до уровня рабочей документации — можно было брать и строить. Но когда чиновники увидели цифры (около 600 млн рублей), они ужаснулись и отказались от него.

Но проект был как домино. Его можно было реализовать хотя бы частично, избегая сложных и спорных моментов, которые требуют наибольшего финансирования. Впоследствии по многим улицам, которые предлагались разработчиками, были проведены ремонтные работы по замене полотна. И фактически мероприятия по обустройству велосипедных дорожек не были реализованы ни на копейку.

В первую очередь, это бардак в системе управления, неэффективная работа исполкома Казани: декларируются ценности, принимаются программы, а по факту ничего не делается. Я предполагаю, что городские власти фактически не тратят деньги на обустройство велосипедной инфраструктуры. Средства, которые на это расходуются, — это какое-то случайное финансирование.

Фото Air@t (skyscrapercity.com)

В Казани по-прежнему нет ни одного обустроенного веломаршрута, которым можно было бы добраться до места работы и учебы в центре города

А так называемое малое велосипедное кольцо в Казани вообще не соответствует маршрутным задачам городских велосипедистов. Оно заточено только под интересы туристов, которые желают проехаться по исторической части Казани с выездом на Кремлевскую набережную. Для 98 процентов велосипедистов, которые едут в центр города, это почти бесполезный маршрут.

Что делать?

Безусловно, я бы начал с проекта. Нужно провести большую исследовательскую работу, чтобы определиться, где было бы эффективно проложить велодорожки, как их лучше трассировать, выбрать более и менее приоритетные. Оставшиеся средства я бы пустил на то, чтобы хоть что-то реализовать в этом году. Пусть это будет закупка краски и разметка дорог, которые можно разметить, можно срезать бордюры, создать элементарные объекты благоустройства, которые соответствовали бы нормативам. Например, по проспекту Победы проходят широченные тротуары — так давайте часть их разметим под велосипедистов!

В Казани еще есть участки, на которых велодорожки пока можно трассировать — в профиле дорог, на тротуарах. Но городские власти занимают город под свои интересы. Если есть небольшой лесопарк, они стремятся поставить там какой-то объект и вырубить деревья. Если есть небольшой участок перед домом, они обязательно поставят туда магазин, лишь бы все это дело продать. У нас на дороге есть свободная полоса — нет, мы туда поставим муниципальную парковку и будем смотреть, как автовладельцы снимают номера и не платят деньги, в то время как этот участок мог быть использован под велодорожку.



Фото Олега Тихонова

Когда спрашивают, где у нас велосипедисты, то оказывается, что их особо и нет, и это логично — потому что нет дорог

Если бы в Казани сделали хотя бы треть из того, что сделали в Альметьевске, потоки велосипедистов и популярность велотранспорта в городе возросла бы кратно.Там, напомню, пригласили велобюро из Копенгагена, открыли сразу сеть велодорожек протяженностью 50 км. Когда спрашивают, где у нас велосипедисты, то оказывается, что их особо и нет, и это логично — потому что нет дорог. Сложно говорить о курицах, когда нет яиц. Люди ведь не дураки, они не хотят рисковать здоровьем.

