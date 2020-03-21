«Людям нужно добраться до места работы и учебы, а не кататься цирковым медведем вокруг парка»
Городская программа повышения безопасности дорожного движения теперь будет развивать и велоинфраструктуру, но эксперты сомневаются в ее продуманности
Учитывая раннюю весну, старт велосезона в Казани уже явно не за горами. Причем нынешний сезон может порадовать велолюбителей столицы РТ новшествами, о которых велосообщество просит уже не первый год. В городе принята программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2020 год», в которой особое внимание уделено развитию велосипедной инфраструктуры. «Реальное время» выясняло, на какие новые велодорожки и велопарковки могут рассчитывать казанцы в этом году, а также опросило экспертов о реальном состоянии велосипедной инфраструктуры Казани. Так, московский эксперт предлагает Казани обратить внимание на опыт Альметьевска, где благодаря диалогу велосипедистов и власти удается создавать качественную велоинфраструктуру. Казанские же активисты устали от непонимания властей и обратили свои взоры на другие регионы.
О чем программа?
В столице Татарстана принята программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2020 год» (принимается ежегодно), заказчиком которой выступил горисполком, а исполнителями — комитет по транспорту Казани и ОГИБДД УМВД РФ по городу. Особое внимание уделено развитию велосипедной инфраструктуры — в предыдущих версиях программы этот пункт отсутствовал.
Как указано в документе, основной целью программы является «сокращение количества погибших в результате ДТП, в том числе детей, к концу 2020 года до 56 человек (на 22 человека) по сравнению с аналогичным показателем 2012 года». Среди основных задач в том числе «популяризация транспорта малой мобильности и развитие велодорожной инфраструктуры». Объем финансирования мероприятий программы из бюджета республики составляет 43,05 млн рублей.
Этот показатель, к слову, падает уже не первый год. В 2018 году соответствующая программа получила из бюджета Татарстана 124,06 млн рублей и еще 71,06 млн — из бюджета федерального. В 2019 году федеральных денег в программу заложено уже не было, а республика выделила 116,05 млн рублей. В конце раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» каждый раз добавляется стандартная формулировка: «Финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Казани предусмотрено в рамках реализации действующих муниципальных программ г. Казани, за счет дополнительных доходов, средств муниципального дорожного фонда, а также в рамках текущей работы». Именно эти не зафиксированные в цифрах деньги и пойдут на развитие велоинфраструктуры.
Как утверждают разработчики документа, «рост числа автомобильного транспорта (если в 2012 году количество машин в Казани составляло 307,5 тысячи единиц, то на январь 2020 года — уже свыше 445 тысяч, то есть за семь лет рост составил 44,6%) и массовое включение в дорожное движение новых водителей привели к усложнению условий дорожного движения».
В связи с этим исполком видит «все более актуальной» возможность использования транспорта малой мобильности «как более маневренного, легкого, компактного при парковке и часто превосходящего автомобиль по средней скорости перемещения». Добиться роста популярности велосипедов и самокатов в мэрии намерены путем «создания велосипедных маршрутов и пунктов проката велосипедов (самокатов), устройства велосипедных велопарковок и велогаражей в местах массового пребывания людей и вблизи объектов социального назначения». При этом авторы программы подходят к вопросу трезво: «На сегодня в Казани сложились объективные предпосылки для создания велосипедной инфраструктуры, однако высокая интенсивность автомобильного движения, негативное отношение большинства автомобилистов к велосипедистам, отсутствие выделенных для велосипедистов дорожек, парковок и другие причины требуют комплексного подхода для решения данной проблемы».
Среди мероприятий, которые намерены реализовать власти города, строительство сети велосипедных дорожек. Кроме того, предусмотрена, организация информационно-пропагандистских кампаний о развитии транспорта малой мобильности, а также велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и др.
Казанцы хотят велопарковки в парках и скверах и у станций метро
Отвечая на запрос «Реального времени», в мэрии Казани сообщили, что сегодня для развития транспорта малой мобильности изучается опыт его эксплуатации в других городах. «Также рассматриваются предложения различных компаний, предоставляющих услуги велошеринга и самокатошеринга и поставляющих соответствующее оборудование: самокаты, велосипеды, велостанции, программное обеспечение и другое, — рассказали нам в пресс-службе мэрии. — В настоящее время бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, не имеется. Однако вопрос прорабатывается, изыскиваются источники финансирования, рассматривается возможность привлечения инвестиционных источников. Также рассматриваются варианты развития системы транспорта малой мобильности, как с обустройством базовых станций, так и без них».
По информации городской мэрии, с 3 по 31 марта комитет по транспорту Казани проводит опрос населения по выбору мест для велопарковок. На сегодня в опросе приняли участие более 1600 человек. Рейтинг мест расположения пока следующий:
- в парках и скверах;
- у станций метро;
- в жилых микрорайонах (для связи с центром города);
- в центральной части города;
- в жилых микрорайонах (для прогулок внутри района);
- вблизи зданий вузов.
Кроме того, поступили предложения о необходимости установки велостанций вблизи торговых центров, общежитий, спортивных объектов.
По данным комитета по транспорту Казани, транспорт малой мобильности повысит удобство передвижения на расстояния до 5—15 км.
В мэрии Казани также напомнили, что для популяризации транспорта малой мобильности в городе ежегодно с 2014 года проводится «Ночной Велофест» (товарный знак «Велофест» был официально зарегистрирован в Роспатенте, и мероприятие впредь будет носить название «Ночной Велофест»). Каждый год маршрут «Велофеста» посвящен различным темам, в этом году таковой станет 100-летие образования ТАССР, и велопробег пройдет по местам «жизни и деятельности выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие и становление республики».
По данным мэрии, официальное открытие велосезона в Казани в этом году предварительно запланировано на конец апреля.
«Давайте выдадим сотрудникам ГИБДД по самокату»
Эксперт по спортивной инфраструктуре в парках и велотранспортному движению Казани, спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов Фарид Ахметов поделился своим мнением о принятой программе и обозначил самые болевые точки для велосипедистов Казани. При этом он был категоричен:
— Бюджет просто перераспределяется вокруг ГБУ «Безопасность дорожного движения». Те статьи расходов, средства на которые обозначены в программе конкретно, полностью осваиваются структурами ГИБДД. А сумм, которые должны быть освоены в рамках организации велосипедной инфраструктуры, не обозначено, остается лишь туман неопределенности (действительно, конкретные суммы в программе запланированы лишь на мероприятия, так или иначе относящиеся к ведению ГИБДД. Там, где речь идет о велоинфраструктуре, в графе «Финансирование» значится: «В рамках реализации действующих муниципальных программ г. Казани, за счет дополнительных доходов, средств муниципального дорожного фонда и текущей работы», — прим. ред.).
Велоактивист отметил также, что в программе идет речь о популяризации транспорта малой мобильности. На это он в шутку предложил раздать сотрудникам ГИБДД по самокату, что станет «лучшей рекламой безопасности мобильного транспорта».
— Ничто так не популяризирует среду, как ее безопасность и доступность инфраструктуры, — убежден собеседник «Реального времени». — Отсутствие безопасности иллюстрируют два серьезных ДТП, в которые я попал на велосипеде по вине водителей автомобиля. Оба завершились для меня переломом рук. Если говорить об удобстве инфраструктуры, стоит начать с велосипедного проката. Его появление в Казани было проспонсировано из государственного бюджета, благодаря чему появились пункты муниципального велопроката. Их эксплуатировала компания Russ Outdoor. Эксплуатация рассчитывалась на дотации из бюджета, но они то появлялись, то нет. В итоге нередко мы наблюдали картину, когда пункты проката вообще могли открыться в конце лета, и то по какому-то событию. Эта область просто недофинансировалась. В итоге компания вынуждена была полностью уйти из Казани.
Отвечая на вопрос, что нужно сделать для развития велоинфраструктуры Казани в первую очередь, эксперт утверждает, что начать стоит с разработки проекта создания связной сети велосипедных дорожек, основанного на серьезной исследовательской работе. При этом велодорожки должны пролегать от густонаселенных районов города в центр Казани, чтобы люди могли добираться из дома на работу, а работодателям Ахметов посоветовал организовать для сотрудников возможность принять на работе душ. По его оценке, на 1,3-миллионную Казань приходится всего около 7 км велодорожек, при этом они разрознены в различных локациях города.
— Самое главное в велосипедной инфраструктуре — чтобы была связность. Как все дороги ведут в Рим, так и все велодорожки должны вести в центр города. Людям нужно просто добраться до места работы и учебы на велосипеде, которая обычно находится в центре, а не кататься цирковым медведем вокруг парка. У нас в городе нет ни одного обустроенного веломаршрута, который отвечал бы этим требованиям, — констатирует Ахметов.
Он убежден, что ситуация может поменяться, только когда первое лицо города посчитает эту тему одной из приоритетных.
«Это позволит избежать того, как велодорожки сделаны в Москве»
Российский историк и культуролог, основатель проектов «Москультпрог» и «Велоночь» Сергей Никитин посоветовал властям Казани не повторять ошибок Москвы.
— В любом городе мира процесс создания велодорожек строится на консультациях с существующим велосообществом и с людьми, которые совершают свой ежедневный комьют (перемещение из дома на работу и обратно, — прим. ред.). Сейчас существуют системы слежения, и в этом плане ГИБДД может предоставить интересную информацию по поводу используемых маршрутов. К тому же никто не знает город так, как велосипедисты, которые всегда могут предложить интересное творческое решение, объезд, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Это позволит избежать того, как велодорожки сделаны в Москве. Здесь они, по сути, не работают: они не связаны между собой либо проходят в местах, которые зачастую неудобны для велосипедистов.
Никитин посоветовал обратить внимание на опыт Альметьевска, где создано более 50 километров велодорожек, окутавших сетью весь центр города.
— Там происходят правильные процессы: диалог велосипедистов и власти. В итоге там складывается качественная и современная велоинфраструктура. Конечно, сделать это в таком большом городе, как Казань, значительно сложнее. Но единственный способ — это консультации, диалог. Только тогда можно избежать лишней траты средств и нервов, — убежден он.
Собеседник «Реального времени» не исключил возвращения «Велоночи» в Казань.
— Как мы знаем, Казань — город, имеющий прямое отношение к художественному авангарду. Здесь есть прекрасные музеи. С другой стороны, есть архитектурные памятники эпохи конструктивизма, которые мы показывали на одной из «Велоночей». Мы будем рады, если такая «Велоночь» будет организована в Казани. Мы готовы ее провести, причем с большим удовольствием. Любим ваш город. И считаем, что тот слоган, который мы предложили вашей мэрии изначально, что в Казани интересно все, что Казань — это город, о котором можно и нужно рассказывать долго и обстоятельно, у которого и окраины имеют большое значение, и, конечно же, золотой центр прекрасен и любим, — этот слоган очень к месту, — отметил Никитин. — Казань любит «Архитектурную Велоночь», а «Велоночь» любит Казань. И никаким «Велофестом» с чиновниками это уже не изменить.
Для справки: Сергей Никитин является владельцем торгового знака «Велоночь». Он проводит «Велоночи» по всему миру уже более 10 лет. Три года подряд мероприятие проходило в Казани. В 2017 году Никитин собирался проводить его в столице Татарстана и в четвертый раз, однако муниципальные власти трижды переносили мероприятие, а в итоге объявили открытый тендер на его проведение, в котором Никитин решил не участвовать. Правообладатели проекта предъявили официальные претензии муниципалитету, после чего городские власти пошли на корректировку и формата, и названия.
Говоря о велосипедизации российских и западных городов, Никитин подчеркнул, что это явление неотвратимо («зима, как мы видим, в этом году была уж совсем мягкая»). Все, что необходимо в этой ситуации — это делать велодвижение максимально безопасным для всех его участников.
— Здесь три основных аспекта — отметил эксперт. — Первым шагом в этом плане может стать ограничение средней скорости движения. Здесь имеет смысл обратить внимание на опыт некоторых муниципалитетов, ограничивающих скорость на отдельных магистралях. Их, по сути, делают безопасными местами, где велосипедист и автомобилист могут двигаться комфортно и не мешать друг другу.
Кроме того, убежден Никитин, необходимо закупать общественный транспорт, в котором будет возможен и удобен провоз велосипеда и других видов колесного транспорта. И третьим пунктом процесса велосипедизации он обозначил создание велодорожек с учетом современного опыта и мнения велосообщества:
— Перед тем как сделать «золотую» велодорожку, стоит экспериментально на месяц нарисовать ее краской и посмотреть, как все будет проходить. Потому что тестирование может дать порой неожиданные результаты, и может оказаться, что велодорожку надо делать в 200 метрах от этого места, тогда она пройдет проще и естественнее.
«Руководство Казани не может не реагировать на стремительное развитие велоиндустрии»
Глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в комментарии для «Реального времени» отметила, что климат, на ее взгляд, не является основным препятствием на пути к развитию велоинфраструктуры.
— Процесс ее развития в Казани наблюдается. Это комплексная, поэтапная, непрерывная работа, требующая консолидации всех слоев общества. Напомню, что в октябре 2015 года было презентовано Малое казанское велокольцо протяженностью 4,3 км в историческом центре города. Его маршрут проходит через улицы Кремлевскую, Чернышевского, Дзержинского, по Ленинскому саду, далее по улицам Театральной, Касаткина, по набережной реки Казанки, улице Батурина и подъему около республиканского онкологического диспансера (РКОД переехал с улицы Батурина в 2015 году, сегодня в этом здании располагается Институт истории им. Марджани, — прим. ред.) до Кремлевской. Реализация проекта стала возможной после победы Казани во всероссийском конкурсе Минкультуры РФ по организации вело- и пешеходных маршрутов, где был представлен проект «Удивительная Казань», — отметила наша собеседница.
По информации Санниковой, в Казани десятки тысяч велолюбителей, и эта цифра растет год от года.
— Подчеркну, что это только те, кто принимает участие в различных мероприятиях. Безусловно, руководство города не может не реагировать на стремительное развитие велоиндустрии в Казани. С ростом интереса населения к этому виду спорта особенно популярным в последние годы становится формат велосипедной экскурсии. Безусловно, «Ночной велофест» — большой шаг вперед. Каждое мероприятие — новый маршрут, новая концепция. Это замечательный инструмент пропаганды развития велоиндустрии в столице, — уверена глава комитета.
«Это надо было сделать вчера, а мы предлагали позавчера»
Активист казанского велодвижения Леонид Иванов, изучив принятую на 2020 год программу, в целом оценил ее позитивно. Однако посетовал, что много времени было упущено зря.
— Мы все это предлагали еще в начале 2010-х, до всей этой «фишманиады». Мои коллеги участвовали в бесконечных совещаниях, но столкнулись с тем, что нас просто хотели использовать в своей деятельности. Все, что прописано в этом документе, надо было сделать вчера, а мы предлагали позавчера. Экономическая ситуация и модные тренды выводят на то, что будет все больше мобильных людей и меньше автомобилистов, — убежден он. — Но каждая гибель велосипедиста в городе будет на совести этих товарищей, которые потеряли мое доверие.
По словам Иванова, его энтузиазм в отношении развития велоинфраструктуры Казани закончился и переключился на другие регионы.
— Я лично считаю, что эти люди, которые предлагают нам сотрудничество в Казани, пытаются использовать нас для своего пиара, повышения своего KPI. Столько было потрачено человеко-часов, что у меня просто уже нет сил на все это! Сейчас в нашем приоритете Уфа, Чистополь, Елабуга, Тетюши. Мы планируем проводить там крупные ивенты в стиле «Велоночи», — рассказал собеседник «Реального времени». По его словам, в настоящее время велоинфраструктура Казани находится «на нулевых позициях».
комментарии
А ещё полезнее на четвереньках больше ходить - уменьшается нагрузка на позвоночник.
Средний класс должен ездить на автомобилях.
Приоритеты во всем мире отданы среднему классу - основе общества, а не богатым и бедным.