«Людям нужно добраться до места работы и учебы, а не кататься цирковым медведем вокруг парка»

Городская программа повышения безопасности дорожного движения теперь будет развивать и велоинфраструктуру, но эксперты сомневаются в ее продуманности

Фото: Олег Тихонов

Учитывая раннюю весну, старт велосезона в Казани уже явно не за горами. Причем нынешний сезон может порадовать велолюбителей столицы РТ новшествами, о которых велосообщество просит уже не первый год. В городе принята программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2020 год», в которой особое внимание уделено развитию велосипедной инфраструктуры. «Реальное время» выясняло, на какие новые велодорожки и велопарковки могут рассчитывать казанцы в этом году, а также опросило экспертов о реальном состоянии велосипедной инфраструктуры Казани. Так, московский эксперт предлагает Казани обратить внимание на опыт Альметьевска, где благодаря диалогу велосипедистов и власти удается создавать качественную велоинфраструктуру. Казанские же активисты устали от непонимания властей и обратили свои взоры на другие регионы.

О чем программа?



В столице Татарстана принята программа «Повышение безопасности дорожного движения в г. Казани на 2020 год» (принимается ежегодно), заказчиком которой выступил горисполком, а исполнителями — комитет по транспорту Казани и ОГИБДД УМВД РФ по городу. Особое внимание уделено развитию велосипедной инфраструктуры — в предыдущих версиях программы этот пункт отсутствовал.

Как указано в документе, основной целью программы является «сокращение количества погибших в результате ДТП, в том числе детей, к концу 2020 года до 56 человек (на 22 человека) по сравнению с аналогичным показателем 2012 года». Среди основных задач в том числе «популяризация транспорта малой мобильности и развитие велодорожной инфраструктуры». Объем финансирования мероприятий программы из бюджета республики составляет 43,05 млн рублей.

Этот показатель, к слову, падает уже не первый год. В 2018 году соответствующая программа получила из бюджета Татарстана 124,06 млн рублей и еще 71,06 млн — из бюджета федерального. В 2019 году федеральных денег в программу заложено уже не было, а республика выделила 116,05 млн рублей. В конце раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» каждый раз добавляется стандартная формулировка: «Финансирование мероприятий Программы из бюджета муниципального образования г. Казани предусмотрено в рамках реализации действующих муниципальных программ г. Казани, за счет дополнительных доходов, средств муниципального дорожного фонда, а также в рамках текущей работы». Именно эти не зафиксированные в цифрах деньги и пойдут на развитие велоинфраструктуры.

Рост числа автомобильного транспорта и массовое включение в дорожное движение новых водителей привели к усложнению условий дорожного движения. Фото news.drom.ru

Как утверждают разработчики документа, «рост числа автомобильного транспорта (если в 2012 году количество машин в Казани составляло 307,5 тысячи единиц, то на январь 2020 года — уже свыше 445 тысяч, то есть за семь лет рост составил 44,6%) и массовое включение в дорожное движение новых водителей привели к усложнению условий дорожного движения».

В связи с этим исполком видит «все более актуальной» возможность использования транспорта малой мобильности «как более маневренного, легкого, компактного при парковке и часто превосходящего автомобиль по средней скорости перемещения». Добиться роста популярности велосипедов и самокатов в мэрии намерены путем «создания велосипедных маршрутов и пунктов проката велосипедов (самокатов), устройства велосипедных велопарковок и велогаражей в местах массового пребывания людей и вблизи объектов социального назначения». При этом авторы программы подходят к вопросу трезво: «На сегодня в Казани сложились объективные предпосылки для создания велосипедной инфраструктуры, однако высокая интенсивность автомобильного движения, негативное отношение большинства автомобилистов к велосипедистам, отсутствие выделенных для велосипедистов дорожек, парковок и другие причины требуют комплексного подхода для решения данной проблемы».

Среди мероприятий, которые намерены реализовать власти города, строительство сети велосипедных дорожек. Кроме того, предусмотрена, организация информационно-пропагандистских кампаний о развитии транспорта малой мобильности, а также велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и др.

Среди мероприятий, которые намерены реализовать власти города, — строительство сети велосипедных дорожек. Фото Алисы Мироновой

Казанцы хотят велопарковки в парках и скверах и у станций метро

Отвечая на запрос «Реального времени», в мэрии Казани сообщили, что сегодня для развития транспорта малой мобильности изучается опыт его эксплуатации в других городах. «Также рассматриваются предложения различных компаний, предоставляющих услуги велошеринга и самокатошеринга и поставляющих соответствующее оборудование: самокаты, велосипеды, велостанции, программное обеспечение и другое, — рассказали нам в пресс-службе мэрии. — В настоящее время бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, не имеется. Однако вопрос прорабатывается, изыскиваются источники финансирования, рассматривается возможность привлечения инвестиционных источников. Также рассматриваются варианты развития системы транспорта малой мобильности, как с обустройством базовых станций, так и без них».

По информации городской мэрии, с 3 по 31 марта комитет по транспорту Казани проводит опрос населения по выбору мест для велопарковок. На сегодня в опросе приняли участие более 1600 человек. Рейтинг мест расположения пока следующий:

в парках и скверах; у станций метро; в жилых микрорайонах (для связи с центром города); в центральной части города; в жилых микрорайонах (для прогулок внутри района); вблизи зданий вузов.

Кроме того, поступили предложения о необходимости установки велостанций вблизи торговых центров, общежитий, спортивных объектов.

По данным комитета по транспорту Казани, транспорт малой мобильности повысит удобство передвижения на расстояния до 5—15 км.

В мэрии Казани также напомнили, что для популяризации транспорта малой мобильности в городе ежегодно с 2014 года проводится «Ночной Велофест» (товарный знак «Велофест» был официально зарегистрирован в Роспатенте, и мероприятие впредь будет носить название «Ночной Велофест»). Каждый год маршрут «Велофеста» посвящен различным темам, в этом году таковой станет 100-летие образования ТАССР, и велопробег пройдет по местам «жизни и деятельности выдающихся личностей, которые внесли вклад в развитие и становление республики».

По данным мэрии, официальное открытие велосезона в Казани в этом году предварительно запланировано на конец апреля.

Официальное открытие велосезона в Казани этом году предварительно запланировано на конец апреля. Фото Олега Тихонова

«Давайте выдадим сотрудникам ГИБДД по самокату»

Эксперт по спортивной инфраструктуре в парках и велотранспортному движению Казани, спортивный судья по велоспорту, организатор веломарафонов Фарид Ахметов поделился своим мнением о принятой программе и обозначил самые болевые точки для велосипедистов Казани. При этом он был категоричен:

— Бюджет просто перераспределяется вокруг ГБУ «Безопасность дорожного движения». Те статьи расходов, средства на которые обозначены в программе конкретно, полностью осваиваются структурами ГИБДД. А сумм, которые должны быть освоены в рамках организации велосипедной инфраструктуры, не обозначено, остается лишь туман неопределенности (действительно, конкретные суммы в программе запланированы лишь на мероприятия, так или иначе относящиеся к ведению ГИБДД. Там, где речь идет о велоинфраструктуре, в графе «Финансирование» значится: «В рамках реализации действующих муниципальных программ г. Казани, за счет дополнительных доходов, средств муниципального дорожного фонда и текущей работы», — прим. ред.).

Велоактивист отметил также, что в программе идет речь о популяризации транспорта малой мобильности. На это он в шутку предложил раздать сотрудникам ГИБДД по самокату, что станет «лучшей рекламой безопасности мобильного транспорта».

— Ничто так не популяризирует среду, как ее безопасность и доступность инфраструктуры, — убежден собеседник «Реального времени». — Отсутствие безопасности иллюстрируют два серьезных ДТП, в которые я попал на велосипеде по вине водителей автомобиля. Оба завершились для меня переломом рук. Если говорить об удобстве инфраструктуры, стоит начать с велосипедного проката. Его появление в Казани было проспонсировано из государственного бюджета, благодаря чему появились пункты муниципального велопроката. Их эксплуатировала компания Russ Outdoor. Эксплуатация рассчитывалась на дотации из бюджета, но они то появлялись, то нет. В итоге нередко мы наблюдали картину, когда пункты проката вообще могли открыться в конце лета, и то по какому-то событию. Эта область просто недофинансировалась. В итоге компания вынуждена была полностью уйти из Казани.

Фарид Ахметов в шутку предложил раздать сотрудникам ГИБДД по самокату, что станет «лучшей рекламой безопасности мобильного транспорта». Фото facebook.com/akhmetov.farid

Отвечая на вопрос, что нужно сделать для развития велоинфраструктуры Казани в первую очередь, эксперт утверждает, что начать стоит с разработки проекта создания связной сети велосипедных дорожек, основанного на серьезной исследовательской работе. При этом велодорожки должны пролегать от густонаселенных районов города в центр Казани, чтобы люди могли добираться из дома на работу, а работодателям Ахметов посоветовал организовать для сотрудников возможность принять на работе душ. По его оценке, на 1,3-миллионную Казань приходится всего около 7 км велодорожек, при этом они разрознены в различных локациях города.

— Самое главное в велосипедной инфраструктуре — чтобы была связность. Как все дороги ведут в Рим, так и все велодорожки должны вести в центр города. Людям нужно просто добраться до места работы и учебы на велосипеде, которая обычно находится в центре, а не кататься цирковым медведем вокруг парка. У нас в городе нет ни одного обустроенного веломаршрута, который отвечал бы этим требованиям, — констатирует Ахметов.

Он убежден, что ситуация может поменяться, только когда первое лицо города посчитает эту тему одной из приоритетных.

«Это позволит избежать того, как велодорожки сделаны в Москве»

Российский историк и культуролог, основатель проектов «Москультпрог» и «Велоночь» Сергей Никитин посоветовал властям Казани не повторять ошибок Москвы.

— В любом городе мира процесс создания велодорожек строится на консультациях с существующим велосообществом и с людьми, которые совершают свой ежедневный комьют (перемещение из дома на работу и обратно, — прим. ред.). Сейчас существуют системы слежения, и в этом плане ГИБДД может предоставить интересную информацию по поводу используемых маршрутов. К тому же никто не знает город так, как велосипедисты, которые всегда могут предложить интересное творческое решение, объезд, — отметил эксперт в беседе с корреспондентом «Реального времени». — Это позволит избежать того, как велодорожки сделаны в Москве. Здесь они, по сути, не работают: они не связаны между собой либо проходят в местах, которые зачастую неудобны для велосипедистов.

Сергей Никитин посоветовал властям Казани не повторять ошибок Москвы. Фото Константина Долгановского (newsko.ru)

Никитин посоветовал обратить внимание на опыт Альметьевска, где создано более 50 километров велодорожек, окутавших сетью весь центр города.

— Там происходят правильные процессы: диалог велосипедистов и власти. В итоге там складывается качественная и современная велоинфраструктура. Конечно, сделать это в таком большом городе, как Казань, значительно сложнее. Но единственный способ — это консультации, диалог. Только тогда можно избежать лишней траты средств и нервов, — убежден он.

Собеседник «Реального времени» не исключил возвращения «Велоночи» в Казань.

— Как мы знаем, Казань — город, имеющий прямое отношение к художественному авангарду. Здесь есть прекрасные музеи. С другой стороны, есть архитектурные памятники эпохи конструктивизма, которые мы показывали на одной из «Велоночей». Мы будем рады, если такая «Велоночь» будет организована в Казани. Мы готовы ее провести, причем с большим удовольствием. Любим ваш город. И считаем, что тот слоган, который мы предложили вашей мэрии изначально, что в Казани интересно все, что Казань — это город, о котором можно и нужно рассказывать долго и обстоятельно, у которого и окраины имеют большое значение, и, конечно же, золотой центр прекрасен и любим, — этот слоган очень к месту, — отметил Никитин. — Казань любит «Архитектурную Велоночь», а «Велоночь» любит Казань. И никаким «Велофестом» с чиновниками это уже не изменить.

Для справки: Сергей Никитин является владельцем торгового знака «Велоночь». Он проводит «Велоночи» по всему миру уже более 10 лет. Три года подряд мероприятие проходило в Казани. В 2017 году Никитин собирался проводить его в столице Татарстана и в четвертый раз, однако муниципальные власти трижды переносили мероприятие, а в итоге объявили открытый тендер на его проведение, в котором Никитин решил не участвовать. Правообладатели проекта предъявили официальные претензии муниципалитету, после чего городские власти пошли на корректировку и формата, и названия.

Сергей Никитин не исключил возвращения «Велоночи» в Казань. Фото kzngo.ru

Говоря о велосипедизации российских и западных городов, Никитин подчеркнул, что это явление неотвратимо («зима, как мы видим, в этом году была уж совсем мягкая»). Все, что необходимо в этой ситуации — это делать велодвижение максимально безопасным для всех его участников.

— Здесь три основных аспекта — отметил эксперт. — Первым шагом в этом плане может стать ограничение средней скорости движения. Здесь имеет смысл обратить внимание на опыт некоторых муниципалитетов, ограничивающих скорость на отдельных магистралях. Их, по сути, делают безопасными местами, где велосипедист и автомобилист могут двигаться комфортно и не мешать друг другу.

Кроме того, убежден Никитин, необходимо закупать общественный транспорт, в котором будет возможен и удобен провоз велосипеда и других видов колесного транспорта. И третьим пунктом процесса велосипедизации он обозначил создание велодорожек с учетом современного опыта и мнения велосообщества:

— Перед тем как сделать «золотую» велодорожку, стоит экспериментально на месяц нарисовать ее краской и посмотреть, как все будет проходить. Потому что тестирование может дать порой неожиданные результаты, и может оказаться, что велодорожку надо делать в 200 метрах от этого места, тогда она пройдет проще и естественнее.

«Руководство Казани не может не реагировать на стремительное развитие велоиндустрии»

Глава комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова в комментарии для «Реального времени» отметила, что климат, на ее взгляд, не является основным препятствием на пути к развитию велоинфраструктуры.

— Процесс ее развития в Казани наблюдается. Это комплексная, поэтапная, непрерывная работа, требующая консолидации всех слоев общества. Напомню, что в октябре 2015 года было презентовано Малое казанское велокольцо протяженностью 4,3 км в историческом центре города. Его маршрут проходит через улицы Кремлевскую, Чернышевского, Дзержинского, по Ленинскому саду, далее по улицам Театральной, Касаткина, по набережной реки Казанки, улице Батурина и подъему около республиканского онкологического диспансера (РКОД переехал с улицы Батурина в 2015 году, сегодня в этом здании располагается Институт истории им. Марджани, — прим. ред.) до Кремлевской. Реализация проекта стала возможной после победы Казани во всероссийском конкурсе Минкультуры РФ по организации вело- и пешеходных маршрутов, где был представлен проект «Удивительная Казань», — отметила наша собеседница.

Дарья Санникова отметила, что климат, на ее взгляд, не является основным препятствием на пути к развитию велоинфраструктуры. Фото Максима Платонова

По информации Санниковой, в Казани десятки тысяч велолюбителей, и эта цифра растет год от года.

— Подчеркну, что это только те, кто принимает участие в различных мероприятиях. Безусловно, руководство города не может не реагировать на стремительное развитие велоиндустрии в Казани. С ростом интереса населения к этому виду спорта особенно популярным в последние годы становится формат велосипедной экскурсии. Безусловно, «Ночной велофест» — большой шаг вперед. Каждое мероприятие — новый маршрут, новая концепция. Это замечательный инструмент пропаганды развития велоиндустрии в столице, — уверена глава комитета.

«Это надо было сделать вчера, а мы предлагали позавчера»

Активист казанского велодвижения Леонид Иванов, изучив принятую на 2020 год программу, в целом оценил ее позитивно. Однако посетовал, что много времени было упущено зря.

— Мы все это предлагали еще в начале 2010-х, до всей этой «фишманиады». Мои коллеги участвовали в бесконечных совещаниях, но столкнулись с тем, что нас просто хотели использовать в своей деятельности. Все, что прописано в этом документе, надо было сделать вчера, а мы предлагали позавчера. Экономическая ситуация и модные тренды выводят на то, что будет все больше мобильных людей и меньше автомобилистов, — убежден он. — Но каждая гибель велосипедиста в городе будет на совести этих товарищей, которые потеряли мое доверие.

Леонид Иванов посетовал, что много времени было упущено зря. Фото Романа Хасаева

По словам Иванова, его энтузиазм в отношении развития велоинфраструктуры Казани закончился и переключился на другие регионы.

— Я лично считаю, что эти люди, которые предлагают нам сотрудничество в Казани, пытаются использовать нас для своего пиара, повышения своего KPI. Столько было потрачено человеко-часов, что у меня просто уже нет сил на все это! Сейчас в нашем приоритете Уфа, Чистополь, Елабуга, Тетюши. Мы планируем проводить там крупные ивенты в стиле «Велоночи», — рассказал собеседник «Реального времени». По его словам, в настоящее время велоинфраструктура Казани находится «на нулевых позициях».

