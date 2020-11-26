ФГБУ Филиал Кадастровой палаты Росреестра по Республике Татарстан

Общая информация

Целью деятельности Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан является обеспечение реализации полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан было создано с 1 августа 2001г, соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 04.06.2001г № П/107.

В 2011 году учреждение было переименовано в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Республике Татарстан.

Руководитель — Корнилова Анна Олеговна.

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