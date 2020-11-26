ФГБУ Филиал Кадастровой палаты Росреестра по Республике Татарстан
Общая информация
Целью деятельности Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Татарстан является обеспечение реализации полномочий Росреестра в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, государственного кадастрового учета объектов недвижимости.
Федеральное государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» по Республике Татарстан было создано с 1 августа 2001г, соответствии с приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 04.06.2001г № П/107.
В 2011 году учреждение было переименовано в Федеральное бюджетное учреждение «Кадастровая палата» по Республике Татарстан.
Руководитель — Корнилова Анна Олеговна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, ул. В. Кулагина, д.1
- Телефон: (843) 514-90-77
- Email: filial@16.kadastr.ru
- Сайт: https://kadastr.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 26.11.2020