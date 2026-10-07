Роман Анисимов: «В Испании не делают казылык, а в Татарстане — хамон»

Продавец деликатесов и фермерской продукции — об особенностях бизнеса, импорте и местных производителях

Фото: Сергей Козлов

В первом полугодии 2026-го количество зарегистрированных коммерческих предприятий в России сократилось за год почти на четверть — до 67 тысяч. Это рекордно низкий показатель как минимум за последние 17 лет, подсчитали аналитики FinExpertiza на основе данных ФНС. С какими трудностями сталкивается молодой бизнес сегодня, как найти свою нишу и что хотелось бы поменять, в интервью «Реальному времени» рассказал владелец сети экомаркетов «Шураны Эко Гарден» Роман Анисимов.

«Найти персонал, который будет так же сопереживать, — самое сложное»

— Роман, вы начали бизнес, связанный с ретейлом фермерских продуктов и деликатесов премиум-сегмента из разных точек мира, не в самые простые времена. С какими трудностями вы столкнулись?

— Да, наша компания начала свою деятельность в 2025 году. Тогда многие мне говорили, что начинать такой бизнес довольно смело. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Мы входим в группу компаний «Шураны Эко Гарден». Это круглогодичные теплицы в Лаишевском районе, в деревне Шураны, где выращиваются огурцы, помидоры и зеленый лук. Я выбрал направление сети экомагазинов. Первая площадка располагалась в центре Казани, на ул. Муштари, однако впоследствии нам пришлось ее закрыть, опыт показал, что для таких маркетов, как наши, необходим «жилой трафик», то есть непосредственная близость к жилым массивам. Сейчас работают две точки — основной магазин на Сибгата Хакима и лавка на Московском рынке.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Для меня, как для предпринимателя, который болеет за свое дело, найти персонал, который будет так же сопереживать, выкладываться и делать больше, чем положено на его позиции, — это самое сложное. Сейчас мало просто предоставить продукт, нужно предоставить сервис. Это прослеживается во всем, не только в общепите, но и в ретейле. Сейчас в нашей команде шесть сотрудников. Средняя зарплата продавца — 4,5 тысячи рублей за выход. Плюс я стараюсь их мотивировать процентами. Изначально была поставлена ставка чуть выше среднего по рынку, потому что я ищу профильных сотрудников, которые будут сопереживать за мой бизнес так же, как и я.

— Вы пробовали себя раньше в бизнесе?

— Да, я открывал сырные лавки. Маленькие, локальные, по пять — шесть квадратов. Самая большая точка была 25 квадратов в составе фреш-маркета. Дело в том, что моя мама держала магазины и все мое детство я проработал в них, поэтому, думаю, торговля — это наследственное.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

«Если бы начинал заново, я бы однозначно не делал дорогой ремонт»

— Сколько инвестиций потребовалось для запуска бизнеса?

— Очень много, давайте по порядку. Количество инвестиций зависит от формата магазина и квадратуры. Помещение для моего первого магазина площадью 73 кв. метра было с чистовой отделкой, я только перекрасил стены и закупил оборудование: что-то б/у, что-то новое. Открытие того магазина стоило для меня около 5 млн рублей. Магазин на Сибгата Хакима обошелся примерно в 15—17 миллионов. Здесь площадь 200 квадратов и черновая отделка. Самое основное в расходах — это оборудование и ремонт. Морозильные камеры, холодильные кубические витрины — все это очень дорого. Оборудование российское, один стоячий кубический морозильник длиной 2,5 метра от подмосковного бренда стоит около 500 тысяч рублей. Если рассматривать текущие расходы, то самое дорогое — это аренда, дальше идут зарплаты и закуп товаров.

Если бы я начинал сегодня заново, я бы однозначно не делал дорогой ремонт и не покупал бы сразу дорогое оборудование. Ведь никогда не угадаешь, пойдет бизнес или нет, будет ли прибыльной та или иная локация. Можно рассчитать трафик, целевую аудиторию, но никто вам не скажет наверняка. Начинающим предпринимателям я бы посоветовал вступить в какое-нибудь комьюнити предпринимателей, где можно получить грамотный совет. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— У вас много импортного товара. Как в условиях санкций выстроены каналы поставок?

— Я работаю только через официальных дистрибьюторов, которых сейчас, замечу, не так много. Все сертификаты у этих товаров имеются. Если рассматривать эксклюзивные позиции, то их могут привезти только порядка трех-четырех посредников. Сейчас, конечно, бывают перебои с поставками или вовсе нужного товара уже нельзя привезти. Все, значит, этого у тебя на полке не будет. В этом случае приходится отказываться и искать другой. Я продаю то, что есть в наличии. Что касается цен, то они не стабильные, но сильного скачка я не заметил. Постоянно какой-то продукт дорожает, но на небольшую сумму.

«Хочешь продавать деревенские яйца, но ни у кого нет документов»

— Вы делаете упор на фермерский продукт. Как подбираете ассортимент?

— Первый маркер — это я сам. Я пробую продукт, если мне нравится его вкус, если я уверен в его качестве, если упаковка достойная — значит, товар появится на полках. На данный момент я работаю больше чем с двадцатью татарстанскими производителями из самых разных районов.

Вначале я хотел развивать именно деревенский продукт, привозил молоко и творог. Пробовал делать это месяца полтора-два, но их очень плохо брали. Может быть, людей смущало отсутствие маркировки. Дальше я перешел на Сернурский сырзавод. Но и к этой продукции люди относились скептически, может, потому что он уже перешел в «Пятерочки» и «Магниты». Только после этого я нашел для себя кайбицкое СЛ-молоко.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Неудачный опыт был и с деревенскими яйцами. Тут такая ситуация: хочешь продавать деревенские яйца, но ни у кого нет документов. Их не выдают. Да и самим подворьям это невыгодно. Если это небольшое фермерское хозяйство, где 150—200 куриц, которые несут 200—300 яиц в неделю, то ему проще отдать их в руки, чем проходить сертификацию, получать документы, платить налоги. Им проще набрать свою клиентскую базу и все. А если масштабировать — очень много трудностей. Многие фермеры жалуются, что сложно получить документы. Хотелось бы, чтобы упростили процессы получения сертификатов и соответствующих документов именно для небольших фермерских хозяйств. Помогло бы создание кооперативов, где ЛПХ могли бы объединяться и совместно заниматься регулировкой сбыта продукции.

— Как находите производителей продукции?

— Сейчас я узнаю о производителях только через личные контакты или случайно — с кем-то знакомишься сам, с кем-то знакомят, о ком-то узнаешь через соцсети или через выставки. Например, около года назад, прошлым летом нас пригласили в Рыбно-Слободский район, где глава по своей инициативе собирал фермеров. Там я познакомился с компанией «Кони».

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

К сожалению, четко налаженной системы нет. Нет такой платформы, где была бы собрана информация обо всех компаниях, которые производят продукты питания в Татарстане.

«С маленькими брендами удобно — они сразу могут понять, где и что пошло не так»

— Даже будучи погруженным в эту тему, я до конца не знаю, какие и где производства есть по республике. Было бы неплохо почаще проводить какие-то фермерские выставки, типа Open Space Market. Почему бы не придумать что-либо подобное для фермеров Татарстана, которые могли бы туда приезжать и представлять свою продукцию? Такого, насколько я знаю, нет.

Таким нишевым магазинам, как наш, очень удобно работать непосредственно с самими производителями напрямую. Взять, например, производство полуфабрикатов «Татферма» — у них ручная лепка, я сам был у них на производстве, убедился в качестве. Был случай: «постоянники» — семья — часто брали котлеты по-киевски. Однажды они в очередной раз зашли к нам, но уже с обратной связью. Говорят, мол, мы у вас взяли котлеты, но они не были такими же вкусными, как раньше. Мы тут же позвонили руководителю. Со следующей поставки специально позвонили этим постоянникам, подарили им новую порцию котлет, они попробовали и сказали, что, да, вот это вкус, который был изначально. С такими маленькими брендами очень удобно работать — они сразу могут понять, где и что пошло не так, и исправить.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Могут ли наши производители делать такие же деликатесы, как зарубежные?

— Европейские и местные сложно сравнивать. В Испании же нашу конину не делают, а у нас не делают тот самый хамон. Они сильно отличаются. Но есть позиции, где наши не хуже. Например, наша местная буррата ничем не отличается от итальянской, а даже, наверное, будет лучше. В целом, если говорить про наши мягкие сыры, то они вышли на высокий уровень. Если говорить про выдержанные — наверное, нет, все-таки эти технологии нам пока не под силу.

— Какие товары самые популярные?

— Лидеры продаж все-таки импортные товары, оливки, маслины, масла, бакалея. Эксклюзивное — все то, чего нет на полках масс-маркета. Самая дорогая позиция — испанский хамон стоимостью почти 100 тыс. руб.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Как планируете развиваться дальше?

— Мы бы хотели расшириться, открывать магазины в новых районах, весь город закрывать равномерно. Еще раз хотелось бы попробовать открыть экомаркет в центре, но на этот раз уже в зоне жилых комплексов. Даже если покупательский спрос падает и корзина дорожает, спрос на продукты питания останется всегда.

Тренд на натуральный продукт тоже никуда не денется и будет только расти, а ценители деликатесов не перестанут их ценить.

