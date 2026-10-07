Евгений Голов: «Перед «Рубином» в СССР не стояла задача пробиться в высшую лигу»

Бывший гендиректор вспоминает о советском прошлом казанского клуба

Евгений Голов. Фото: предоставлено ФК «Рубин»

Евгений Голов в общей сложности отработал в казанском «Рубине» 36 лет. Начинал массажистом (1973—1977 годы), затем был администратором (1978—1989), президентом клуба (1990—1994), директором (1995—1999), президентом Федерации футбола РТ (2001—2005), техническим директором команды (2005), генеральным директором (2006—2011). Завершив оперативную работу на посту руководителя клуба, с 2011 года работал представителем ФК «Рубин» в Москве. О событиях этого периода и не только Голов рассказал в книге, посвященной лучшему периоду команды в 2001—2013 годах и созданной при поддержке компании «ТАИФ». «Реальное время» публикует интервью из этого издания, записанное в 2025 году.



«Задикашвили пообещал: «Как я скажу, так и будет»

— Евгений Витальевич, в «Рубине» нет людей, которые такой длительный период проработали в клубе. Расскажите, как все начиналось.

— После института, где я окончил факультет физвоспитания и спорта, проработал год по распределению и затем был призван в армию. Во время службы попал в гарнизонный госпиталь в Казани. Там, имея высшее образование, получил предложение поработать в терапевтическом отделении, в кабинете лечебной физкультуры и массажа. Этому поспособствовала заведующая отделением Клара Исааковна Шмидт. В то время, а это был 1972 год, в госпитале на лечении находилось много героев войны, орденоносцев, прославленных людей. Например, там я познакомился с Героем Советского Союза генерал-лейтенантом Гани Беккиновичем Сафиуллиным.

Во время службы я приглянулся руководству госпиталя и после армии остался там работать, благо условия предложили хорошие. В один прекрасный момент в кабинет восстановительной и лечебной физкультуры, где я работал, пришел Мурад Задикашвили — известный игрок «Рубина». За футболом я начал следить еще со школьной скамьи, был болельщиком и, естественно, его знал. За то время, пока он лежал в госпитале, часто приходил к нам в кабинет, мы много общались и впоследствии подружились. Как-то весной 1973-го он сказал, что в «Рубин» ищут нового врача, и предложил мне перейти на эту работу.

— То есть игрок предложил вам работу в команде?

— Я Мураду так и сказал: «Ты меня приглашаешь, но там есть начальник команды, старший тренер». Он ответил: «Как я скажу, так и будет». В общем, пригласил меня на встречу уже непосредственно в команду. Она тогда проводила подготовительные сборы в казанской гостинице «Заря» напротив парка Горького, так как своей базы еще не было. Там же в парке и тренировались. И вот 1 мая 1973 года, накануне первой домашней игры сезона против «Торпедо» из Тольятти, я вечером пришел в гостиницу. Старшим тренером тогда был Валерий Федорович Калугин, начальником команды — Владимир Константинович Кравченко, вторым тренером — Геннадий Константинович Востоков.

Они меня встретили, с Кравченко и Калугиным сели за стол, начали разговаривать. Тогда в штате команды не было ставки массажиста, была одна ставка врача. Я сказал, что у меня нет высшего медицинского образования, они ответили, что просто высшего образования достаточно. Сказали, что много наслышаны от Мурада Задикашвили обо мне, и предложили приступить к работе уже на следующий день: «Завтра играем с Тольятти, приходи утром проконтролируй команду на завтраке».

Альберт Файзуллин — один из «рубиновых» ветеранов в годы начала работы Голова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Все ребята «прониклись» ко мне, сказали: «Ты фартовый»

— А как же предыдущая работа?

— Обещали все вопросы со старым местом работы решить. И я как-то поверил, дал добро, и они тут же заказали шампанское. Так как был болельщиком, работа в футбольной команде для меня была отдушиной, привлекали здоровые болельщицкие эмоции. На следующий день пришел пешком в гостиницу. Я жил тогда на Островского, стояли праздничные дни, поэтому на транспорт не стал надеяться. Мой первый день. Накормил их завтраком, потом обедом, и далее — первая игра против «Торпедо» из Тольятти. Мы выиграли со счетом 4:1. И тут же в раздевалке всем раздали деньги. Команда получала премии за игры в размере 80 рублей. Как мы договорились заранее, мне полагалось 50% от премии команды. Заплатили 40 рублей.

Вторую домашнюю игру мы тоже выиграли. Затем поехали на выезд в Волгоград и Саратов — и там одержали победы. Все ребята сразу как-то «прониклись» и сказали: «Ты фартовый». И руководство тоже обнадежило, что я буду получать больше, чем положено по штатному расписанию. Вот так и получился мой приход в команду.

— За счет чего можно было привлечь, к примеру, иногородних игроков в «Рубин»?

— За счет того, что предлагали повышенные зарплаты. Футболисты получали 160 рублей. Это была ставка. Потолок премиальных был 40 рублей. Для того времени это были большие деньги. А у нас получали 80 рублей премиальных, и к зарплате была прибавка. Устраивали на различные должности на другие предприятия. Футболисты получали доплаты в 160 рублей, то есть двойную ставку, а некоторые по две доплаты получали. Вот за счет этого и привлекались игроки из других регионов.

— А как проходил селекционный отбор футболистов в то время?

— Можно сказать, методом тыка. Пригласили тренера Валерия Федоровича Калугина из Горького. Он привез с собой оттуда Юрия Косарева, Александра Иванова и Василия Рындова, причем двое последних уже играли под его руководством в Магнитогорске. Из Днепропетровска приехал вратарь Алексей Семенов, а за ним подтянулся оттуда защитник Владимир Сергеев, а позднее и нападающий Олег Усов, который играл в Запорожье и Кривом Роге. То есть приглашали в команду по рекомендациям.

— Как Семенов попал в Казань из Днепропетровска?

— По Семенову я не скажу, как он сюда попал, но вратарская позиция всегда была дефицитной. Кто-то порекомендовал, видимо, ведь он тренировался у Лобановского в «Днепре», а состав там был будь здоров.

Ветераны второго поколения периода работы Голова в «Рубине»: Иван Кихтенко, Анатолий Распусков, Рубин Равилов. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«В советское время штатное расписание — это 18 игроков, из них 12 человек на основной ставке»

— Как развивалась ваша карьера в «Рубине»? Позднее вы сменили должность.

— Я работал врачом, получал хорошие деньги, получил буквально через полтора года квартиру однокомнатную. Потом у меня вторая дочка родилась, я трехкомнатную получил. Время шло, в 1977 году мы вылетели из первой лиги. Старшим тренером пришел работать Алексей Берючевский. Он и предложил мне перейти на должность администратора. Ранее я уже помогал начальнику команды Кравченко административными делами заниматься и был знаком с некоторыми вопросами по этой части. Анвара Муртазина, который работал на этой должности, Берючевский в команде видеть не хотел. Но я уговорил его перевести Муртазина на должность видеооператора, мы как раз тогда одними из первых получили японскую камеру, завод купил за валюту. Вот так я стал администратором в конце 77-го года, а в 79-м году уже Берючевского сменили.

— Старшим тренером пришел Валерий Александрович Сальников…

— Верно. Мы были на сборах на юге. Готовились на базе сборных команд в Сухуми, в Эшере. Там несколько футбольных полей, корпуса, сборная молодежная жила с нами. Приезжает председатель спортклуба Пресняков и предлагает мне перейти на должность начальника команды, которая в тот момент оказалась вакантной. Говорю: «Ну послушайте, во-первых, больше полкоманды старше меня по возрасту, во-вторых, начальник команды должен быть членом партии или кандидатом». На что Пресняков ответил, что в парткоме уже все продумали и решили: «Вот сейчас приедешь, и мы тебя примем в кандидаты, и тут же ты заступишь на пост начальника команды». Я говорю: «Надо подумать, это дело серьезное. У меня авторитета нет, начальник команды как комиссар, один из главных руководителей в команде». В итоге я отказался, хотя потом они еще несколько раз предлагали.

— Как менялась структура футбольного клуба — от советского времени до наших дней?

— В советское время и в начале 90-х штатное расписание — это 18 игроков, из них 12 человек на основной ставке. Плюс руководство: старший тренер, тренер, врач, администратор и начальник команды. Итого — 23 человека в штате команды. Больше брать мы не имели права. На сборы могли взять полтора состава, значит, 18 плюс 9 — всего 27 игроков.

— Во времена СССР во второй лиге действовало правило, согласно которому в обязательном порядке должны были играть футболисты не старше 18 лет. Как к этому относитесь?

— Я считаю, что это правило многое дало нашему футболу. На примере «Рубина» смотрите, сколько наших воспитанников заиграло на высоком уровне: Игорь Савельев молодым стал привлекаться у нас в основной состав, затем играл в киевском «Динамо» и одесском «Черноморце», Паша Соловьев играл в первой лиге за «Динамо» из Ставрополя, Сергей Жуков играл в московском «Торпедо» и немецком «Майнце», Александр Татаркин — в «Ростсельмаше» и московском «Спартаке», Олег Миронов — в смоленской «Искре» первой лиги, и этот список можно продолжить. Все они заиграли в основном составе благодаря этому правилу для молодых игроков.

Олег Миронов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Нам говорили: «Не надо лезть вперед, не надо»

— После вылета из первой лиги в 1977 году «Рубин» до распада СССР так и не смог вернуться наверх. С чем это было связано?

— Искусственное торможение. Деньги на команду выделяло руководство Казанского авиационного завода, и вот они подтормаживали.

— То есть задача пробиться в высшую лигу чемпионата СССР не ставилась?

— Никогда. Заводское руководство было категорически против, хотя предприятие огромное, богатое. Они говорили: «Не надо лезть вперед, не надо. Во второй лиге, третье, пятое место — это нормально». Вот в первую лигу, да, республиканское руководство нам ставило задачу. И Фикрят Ахмеджанович Табеев нас принимал у себя, благодарил, когда мы в первую лигу вышли, и Гумер Исмагилович Усманов собрании проводил, тренеров снимал, назначал новых прямо на наших глазах в раздевалке. И нам разбор устраивал. Он болел этим делом, пока был председателем Совета министров ТАССР. Но, когда он стал первым секретарем Татарского обкома КПСС, отошел от этого, с чем связано — не знаю.

Хотя и республиканское руководство требовало выходить в первую лигу, но не в высшую. Первая лига — потолок для нас, предел мечтаний. Высшей лиги даже в мыслях не было, потому что там тогда играли Днепропетровск, Запорожье, Симферополь, Кишинев, Ташкент, Алма-Ата и другие крупные советские города и промышленные центры.

— В 80-е и тренером пригласили известного в прошлом футболиста — Владимира Алексеевича Михайлова.

— У Михайлова на тот момент был небольшой тренерский опыт. Во Владимире поработал и был помощником в «Кубани». Из тренеров тех лет могу отметить Бориса Батанова (возглавлял «Рубин» в первой половине 1975 года, — прим. авт.). Он пришел — и сразу команда совсем по-другому стала играть. Так получилось, что у него семейные неприятности начались, на этом фоне — нарушение режима, и его убрали, хотя в этот период «Рубин» шел на пятом месте в первой лиге! А так он, конечно, авторитетом был для ребят. Рассказывал и показывал так, что они, рот раскрыв, смотрели на него, восприятие футбола менялось. Команда заиграла сразу. Ну и, если брать советский период, надо обязательно упомянуть Ивана Васильевича Золотухина. Он пришел к нам уже на закате карьеры, но с огромным опытом. Отличный был психолог, педагог, дипломат.

Воспитанник казанского футбола Рустем Хузин (слева) играл за «Рубин» в советские и российские времена. предоставлено федерацией футбола Татарстана

«Золотухин умел привлекать футболистов в команду»

— При Золотухине «Рубин» выиграл зональный турнир во второй лиге первенства СССР и в 1992-м дебютировал в первой лиге уже российского первенства. Зимой Золотухина не стало. Можно предположить, что не случись этого, то «Рубин» под руководством Ивана Васильевича дальше стал бы подниматься?

— Сто процентов. Кроме уже вышеописанных качеств, Золотухин умел привлекать футболистов в команду. При нем в «Рубине» появились Андрей Баранов и Игорь Калачев из Москвы и другие талантливые футболисты, которых он находил.

Я ребят опрашивал, которые тогда в «Рубине» играли: Рубина Равилова, Рустема Хайруллина, Олега Нечаева. Говорю им: «Вы в каждой игре отдаетесь и за счет этого выигрываете, раньше такого не было». Они мне сказали: «Если он скажет пойти умереть, мы пойдем и умрем». Вот какой авторитет был у Золотухина (до перехода в «Рубин» его прозвище было Суховей, а уже в столице Татарии Ивана Васильевича прозвали Дедом, — прим. авт.).

— Что собой в советское время представлял городской и республиканский футбол?

— Чемпионаты города и республики проводились на высочайшем уровне. Многие игроки не шли в команду мастеров, как тогда назывались профессиональные клубы. Их приглашали, но они не шли, потому что им в городских командах платили ставку слесаря за то, что они там играли. При этом они могли дополнительно работать или учиться где-то еще, времени было достаточно. «Синтез» от производственного объединения «Оргсинтез», «Электрон» от завода «Радиоприбор», «Ракета» от Оптико-механического завода и другие команды, зарплаты в них были очень достойные. В Зеленодольске было два коллектива: «Авангард» от судостроительного завода и «Прогресс» от завода имени Серго (нынешний ПОЗиС). В Набережных Челнах, помимо «КАМАЗа», была команда «Турбина», представлявшая «Камгэсэнергострой», она и во второй лиге первенства СССР поиграла. Это были, так скажем, основные зубры. И уровень наших региональных турниров был очень приличный.

— И все же вы стали руководителем клуба.

— Ломаться все стало, профком отказывается, завод отказывается, создаются хозрасчетные организации. Вот и мы создали хозрасчетный клуб. Оформили документы и на общем собрании с представителями завода (КАПО — главный спонсор «Рубина» в советское время, — прим. авт.), команды, спортивного клуба единогласно выбрали меня президентом. Но это слово мне не нравилось, говорю: «Замените его, по-русски назовите — председатель». По документам я стал председателем клуба и еще единоличным собственником команды. Это как бы да, почетная обязанность была, но и ответственность страшная. Надо платить зарплату, кормить, поить, премии выплачивать. Возить команду на сборы и прочее, прочее.

— Это было еще до полного распада СССР?

— Да, в 1990 году это было. Мне предлагали оформить на себя всю территорию, на которой сейчас футбольный клуб «Рубин», базу, стадион. А я тогда 20 человек команды не мог зарплатой обеспечить, накормить, а тут еще это. Говорю: «Нет, я пока паузу возьму». Ну и вот до 1995 года, конечно, мучился. До того момента, когда город в лице мэра Камиля Шамильевича Исхакова пришел на помощь. Исхаков тогда вышел с предложением: «Ты готов отказаться от владения командой в пользу города, но стать директором клуба?» Я тут же, не раздумывая, согласился.

Камиль Исхаков. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— В честь Виктора Колотова в 2025 году был назван один из секторов на казанском стадионе.

— Считаю, что он этого заслуживает. Представляете, будучи, по-простому говоря, «москалем», он стал капитаном киевского «Динамо», где почти все игроки были местные, а потом и сборной СССР — это уникально. Из «Рубина» уже в молодом возрасте получил приглашение в сборную страны. Когда я работал в Зеленодольске, то на местном стадионе мы установили памятник Виктору Колотову. Он ведь до перехода в «Рубин» играл в этом городе. Одним из основных инициаторов создания памятника был генеральный директор производственного объединения ПОЗиС Радик Шавкятович Хасанов. Часть денег на памятник выделил завод, а часть — президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. С ним связался, рассказал про памятник, и он с большим удовольствием откликнулся. Перевел нам необходимую сумму. Поставили памятник Колотову на стадионе «Комсомолец», который назвали его именем. На открытие пригласили ветеранов киевского «Динамо», с кем он играл, и вдову Елену Колотову. Все приехали.