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Санаторий Ливадия

Медицина
Санаторий Ливадия Фото: livadiakazan.ru

Общая информация

Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия» специализируется на лечении сердечно-сосудистой и нервной систем.

Основной профиль лечения:
  • Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе постинфарктные состояния;
  • Болезни нервной системы, в том числе постинсультные состояния;
  • Легочные заболевания (бронхиты, последствия перенесенных пневмоний и др.)
  • Эндокринология;
  • Опорно-двигательная система (костно-мышечные заболевания);
  • Урологические заболевания;
  • Гинекология;
  • Гастроэнтерология (лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта);
  • Кожные болезни;
  • Реабилитация беременных женщин;
  • Оздоровление детей.

Также в санатории проводиться оздоровление беременных женщин группы риска, реабилитацию пациентов перенесших кардиохирургические вмешательства, страдающих сахарным диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном тракте, в том числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных пациентов.

Лечебно-диагностическая база представлена, прежде всего, местной минеральной водой, представляющей собой крепкий рассол из хлорида натрия. Эта вода полезна людям с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Она прекрасно подходит для лечения кожных заболеваний, гинекологии, при нарушении обмена веществ.

Директор — Галимуллин Фарид Аухадуллович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 43
  • Телефон: (843) 237-60-30
  • Email: livadia_07@mail.ru
  • Сайт: www.livadiakazan.ru

Дата последнего обновления: 01.11.2018

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