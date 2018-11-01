Санаторий Ливадия
Общая информация
- Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе постинфарктные состояния;
- Болезни нервной системы, в том числе постинсультные состояния;
- Легочные заболевания (бронхиты, последствия перенесенных пневмоний и др.)
- Эндокринология;
- Опорно-двигательная система (костно-мышечные заболевания);
- Урологические заболевания;
- Гинекология;
- Гастроэнтерология (лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта);
- Кожные болезни;
- Реабилитация беременных женщин;
- Оздоровление детей.
Также в санатории проводиться оздоровление беременных женщин группы риска, реабилитацию пациентов перенесших кардиохирургические вмешательства, страдающих сахарным диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном тракте, в том числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных пациентов.
Лечебно-диагностическая база представлена, прежде всего, местной минеральной водой, представляющей собой крепкий рассол из хлорида натрия. Эта вода полезна людям с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Она прекрасно подходит для лечения кожных заболеваний, гинекологии, при нарушении обмена веществ.
Директор — Галимуллин Фарид Аухадуллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, Сибирский тракт, 43
- Телефон: (843) 237-60-30
- Email: livadia_07@mail.ru
- Сайт: www.livadiakazan.ru
Дата последнего обновления: 01.11.2018