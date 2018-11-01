Санаторий Ливадия

Общая информация

Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов санаторий «Ливадия» специализируется на лечении сердечно-сосудистой и нервной систем.







Основной профиль лечения:

Заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе постинфарктные состояния;

Болезни нервной системы, в том числе постинсультные состояния;

Легочные заболевания (бронхиты, последствия перенесенных пневмоний и др.)

Эндокринология;

Опорно-двигательная система (костно-мышечные заболевания);

Урологические заболевания;

Гинекология;

Гастроэнтерология (лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта);

Кожные болезни;

Реабилитация беременных женщин;

Оздоровление детей.

Также в санатории проводиться оздоровление беременных женщин группы риска, реабилитацию пациентов перенесших кардиохирургические вмешательства, страдающих сахарным диабетом, перенесших операции на желудочно-кишечном тракте, в том числе лапароскопическую холецистэктомию, постинфарктных пациентов.

Лечебно-диагностическая база представлена, прежде всего, местной минеральной водой, представляющей собой крепкий рассол из хлорида натрия. Эта вода полезна людям с заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. Она прекрасно подходит для лечения кожных заболеваний, гинекологии, при нарушении обмена веществ.

Директор — Галимуллин Фарид Аухадуллович

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