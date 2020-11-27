Список компаний

ООО ХАЯТ КИМЬЯ

Промышленность, Производства

Общая информация

Торжественное открытие в Татарстане завода Hayat Kimya состоялось в 2015 году.

Компания занимается производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Руководитель — Мете Метин.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 423601, р-н Елабужский ул Ш-2 (ОЭЗ Алабуга Тер.), корп 4/1
  • Телефон: (495) 785-42-01
  • Email: info@hayat-kimya.ru
  • Сайт: http://www.hayat-kimya.ru/

Дата последнего обновления: 27.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам