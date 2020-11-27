ООО ХАЯТ КИМЬЯ
Промышленность, Производства
Общая информация
Торжественное открытие в Татарстане завода Hayat Kimya состоялось в 2015 году.
Компания занимается производством бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
Руководитель — Мете Метин.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423601, р-н Елабужский ул Ш-2 (ОЭЗ Алабуга Тер.), корп 4/1
- Телефон: (495) 785-42-01
- Email: info@hayat-kimya.ru
- Сайт: http://www.hayat-kimya.ru/
Дата последнего обновления: 27.11.2020