Проектанты реконструкции «Кольца» представят доработанный проект к лету 2020-го

Московские архитекторы «через не хочу» внесли правки с учетом мнений казанских экспертов

Эскизный проект реконструкции ТРЦ «Кольцо», разработанный московским архитектурным бюро «Хэдс Групп», дошел до финальной стадии доработки. Как удалось выяснить «Реальному времени», после разноса, устроенного казанскими краеведами и архитекторами, авторам пришлось внести в проект несколько серьезных правок. Останется ли сетчатая вуаль на месте, приблизят ли блок «Музуровских номеров» к их оригинальному внешнему виду и довольны ли сами победители конкурса внесенными изменениями — в нашем материале.

«Эскизный проект согласован на 90%»

Доработкой проекта реконструкции ТРЦ «Кольцо» занимаются молодые архитекторы Арсен Хаиров и Владислав Куликовский из бюро «Хэдс Групп», выигравшие это право по конкурсу в октябре прошлого года. Согласно их варианту, здание торгово-развлекательного центра планируется окутать металлической сетчатой вуалью белого цвета, а также расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м, и благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.

Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, которые стояли на месте «Кольца», но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью, благодаря подсветке, через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.

Как стало известно «Реальному времени», сейчас архитекторы находятся на финальной стадии доработки эскизного проекта, который уже «на 90%» согласован с главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной. Как отметил в разговоре с нашим изданием Арсен Хаиров, после разгромного заседания в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия ему и его коллеге пришлось внести в проект несколько значительных правок.

Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью, благодаря подсветке, через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий. Фото headsgroup.ru

«Нам удалось увязать одно с другим»

По словам Арсена Хаирова, если раньше внешний вид всех блоков ТРЦ соответствовал единой стилистике (облицовка одинаковыми металлическими перфорированными панелями), то сейчас к каждому из них добавили «свою изюминку». При этом архитекторам удалось сохранить основную идею «двухсценарного фасада» (индустриальное здание днем, световой аттракцион ночью).

— Мы постарались визуально сделать «Музуровские номера» максимально близкими к тому, что было в старину. Только в тех материалах, которые ближе к нашей общей концепции, сохраняя эту двухсценарность фасадного решения. То есть белая сетчатая вуаль останется, но не полностью — на «Музуровских номерах» мы просто поменяли ее на керамические блоки, при этом они тоже складываются в некую вуаль, — описывает изменения архитектор.

О вынужденном приближении «Музуровских номеров» к оригинальному, историческому виду Арсен Хаиров рассказывает с сожалением.

— На самом деле, мы считаем это неправильным. Абсолютно так же воссоздавать то, что было утрачено, притом что мы по факту не совсем на том месте даже находимся, где номера раньше располагались… Это не совсем корректно, но мы постарались сделать все с минимальными потерями для нашей основной идеи. Это решение сохранит современность облика объекта, — уверен наш собеседник. — Мы считаем, что нам удалось увязать одно с другим. Мы не стали четко следовать замечаниям, мы их выслушали, переосмыслили и создали на их основе некий обновленный концепт. Он немного видоизменился, но нам удалось сохранить основной наш посыл.

Также, не вдаваясь в подробности, Арсен Хаиров добавил, что ему с коллегой осталось «немного скорректировать входную группу и некоторые узловые решения». По предварительной информации, архитекторы планируют завершить работу примерно через пару недель и, если все будет в порядке, до конца весны пройти комиссию мэра города, а затем и президента республики. После этого начнется разработка стадии «П».

«Эти ваши сетки...»

Напомним, в ноябре прошлого года авторы победившего проекта реконструкции «Кольца» решили обратиться за советом к казанским краеведам и архитекторам, поскольку их детище, по мнению общественности и ряда экспертов, требовало серьезной доработки.

В рамках заседания научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия Хаиров и Куликовский провели подробную презентацию. Затем слово взяли эксперты, устроившие разнос молодым архитекторам. Претензии звучали разные — от неподходящих облицовочных материалов до неуважения к истории места.

— Я считаю, что в исторической части города основным материалом был и должен оставаться кирпич. Эти ваши сетки сегодня, может быть, модны. Сейчас ощущение, что это строительные леса на чем-то непонятном. Как таковой архитектуры нет — это дань новой моде и новым материалам, которые завтра перестанут быть модными. Менять одно на другое совершенно бессмысленно. Что в прошлый раз это «Кольцо» было построено — было модным цветное стекло. А сейчас — вот эти сетки, — высказалась тогда казанский архитектор-реставратор Рания Раимова.

Некоторые и вовсе посоветовали архитекторам идти со смелыми идеями «за Казанку».

— Сетка смотрится, откровенно говоря, как строительные леса. Весной она через два дня станет черной. Если уж восстанавливать, то действительно надо использовать кирпич, — выступил казанский краевед Алексей Клочков.

Несмотря на ожесточенные словесные баталии, продолжавшиеся не один час, заседание завершилось миром и договоренностью учесть озвученные замечания, что, собственно, и было сделано молодыми архитекторами. Главное, чтобы попытка учесть «хотелки» всех сторон не привела к появлению в центре города «архитектурного Франкенштейна».

