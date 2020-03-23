Проектанты реконструкции «Кольца» представят доработанный проект к лету 2020-го
Московские архитекторы «через не хочу» внесли правки с учетом мнений казанских экспертов
Эскизный проект реконструкции ТРЦ «Кольцо», разработанный московским архитектурным бюро «Хэдс Групп», дошел до финальной стадии доработки. Как удалось выяснить «Реальному времени», после разноса, устроенного казанскими краеведами и архитекторами, авторам пришлось внести в проект несколько серьезных правок. Останется ли сетчатая вуаль на месте, приблизят ли блок «Музуровских номеров» к их оригинальному внешнему виду и довольны ли сами победители конкурса внесенными изменениями — в нашем материале.
«Эскизный проект согласован на 90%»
Доработкой проекта реконструкции ТРЦ «Кольцо» занимаются молодые архитекторы Арсен Хаиров и Владислав Куликовский из бюро «Хэдс Групп», выигравшие это право по конкурсу в октябре прошлого года. Согласно их варианту, здание торгово-развлекательного центра планируется окутать металлической сетчатой вуалью белого цвета, а также расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м, и благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону.
Вместе с тем архитекторы решили восстановить объемы «Музуровских номеров», здания Татпотребсоюза и двух жилых домов, которые стояли на месте «Кольца», но в современном прочтении. Предполагалось, что днем здание будет выглядеть индустриально, а ночью, благодаря подсветке, через «сетку» будут проступать силуэты старых зданий.
Как стало известно «Реальному времени», сейчас архитекторы находятся на финальной стадии доработки эскизного проекта, который уже «на 90%» согласован с главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной. Как отметил в разговоре с нашим изданием Арсен Хаиров, после разгромного заседания в Комитете РТ по охране объектов культурного наследия ему и его коллеге пришлось внести в проект несколько значительных правок.
«Нам удалось увязать одно с другим»
По словам Арсена Хаирова, если раньше внешний вид всех блоков ТРЦ соответствовал единой стилистике (облицовка одинаковыми металлическими перфорированными панелями), то сейчас к каждому из них добавили «свою изюминку». При этом архитекторам удалось сохранить основную идею «двухсценарного фасада» (индустриальное здание днем, световой аттракцион ночью).
— Мы постарались визуально сделать «Музуровские номера» максимально близкими к тому, что было в старину. Только в тех материалах, которые ближе к нашей общей концепции, сохраняя эту двухсценарность фасадного решения. То есть белая сетчатая вуаль останется, но не полностью — на «Музуровских номерах» мы просто поменяли ее на керамические блоки, при этом они тоже складываются в некую вуаль, — описывает изменения архитектор.
О вынужденном приближении «Музуровских номеров» к оригинальному, историческому виду Арсен Хаиров рассказывает с сожалением.
Также, не вдаваясь в подробности, Арсен Хаиров добавил, что ему с коллегой осталось «немного скорректировать входную группу и некоторые узловые решения». По предварительной информации, архитекторы планируют завершить работу примерно через пару недель и, если все будет в порядке, до конца весны пройти комиссию мэра города, а затем и президента республики. После этого начнется разработка стадии «П».
«Эти ваши сетки...»
Напомним, в ноябре прошлого года авторы победившего проекта реконструкции «Кольца» решили обратиться за советом к казанским краеведам и архитекторам, поскольку их детище, по мнению общественности и ряда экспертов, требовало серьезной доработки.
В рамках заседания научно-методического совета при Комитете РТ по охране объектов культурного наследия Хаиров и Куликовский провели подробную презентацию. Затем слово взяли эксперты, устроившие разнос молодым архитекторам. Претензии звучали разные — от неподходящих облицовочных материалов до неуважения к истории места.
— Я считаю, что в исторической части города основным материалом был и должен оставаться кирпич. Эти ваши сетки сегодня, может быть, модны. Сейчас ощущение, что это строительные леса на чем-то непонятном. Как таковой архитектуры нет — это дань новой моде и новым материалам, которые завтра перестанут быть модными. Менять одно на другое совершенно бессмысленно. Что в прошлый раз это «Кольцо» было построено — было модным цветное стекло. А сейчас — вот эти сетки, — высказалась тогда казанский архитектор-реставратор Рания Раимова.
Некоторые и вовсе посоветовали архитекторам идти со смелыми идеями «за Казанку».
Несмотря на ожесточенные словесные баталии, продолжавшиеся не один час, заседание завершилось миром и договоренностью учесть озвученные замечания, что, собственно, и было сделано молодыми архитекторами. Главное, чтобы попытка учесть «хотелки» всех сторон не привела к появлению в центре города «архитектурного Франкенштейна».
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