Арсен Хаиров: «Кольцо» на 61-м месте среди достопримечательностей города, а войдет в пятерку лучших»

Глава архитектурного бюро «Хэдс Групп» рассказал, как после окончания КГАСУ устроился в «Мосижпроект» и почему зарегистрировал собственную компанию в Москве, а не в Казани

Победитель конкурса на лучший проект реконструкции ТРЦ «Кольцо» глава московского архитектурного бюро «Хэдс Групп» Арсен Хаиров в интервью «Реальному времени» рассказал, как после окончания КГАСУ устроился в «Мосижпроект», почему зарегистрировал собственную компанию в столице, почему изначально хотел закрыть подземный переход возле «Кольца». Выпускник казанского вуза поделился впечатлениями о победе в состязании и признался: верит ли он сам, что их эскизному проекту удастся пройти сквозь фильтры Градостроительного совета Казани и межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях под председательством Рустама Минниханова.

Основная часть претензий, что получился монотонный облик



— Арсен, жюри частного конкурса признало ваш проект по реконструкции ТРЦ «Кольцо» лучшим из трех предложенных, участвовавших в финале. Но с оговоркой — доработать проект до совершенства. Получили ли вы лист замечаний членов жюри?

— Пока нет, но думаю, что он поступит к нам через неделю. Все-таки в проектировании поправки делаются не «с колес», на их подготовку требуется немало времени и усилий. Но могу сказать, что основная претензия заключалась в том, что у нас получился не настолько «насыщенный» облик здания в дневное время суток. Над этим в первую очередь мы и будем работать дальше.

Здание ТЦ простое по своей форме, но сложное в деталях. Фасад здания будет исполнен в стекле с разной степенью прозрачности витражей. Поверх будут установлена подсистема, на которую крепится металлическая сетка. По сути, это металлические панели с перфорацией, в которых заложен орнамент. На самом деле, новое здание окажется намного сложнее чем то, что сейчас существует. Отделка здания будет выполнена из современных материалов.

Все время работали с гендиректором ТРЦ «Кольцо» Ильясом Ганиевым. От него поступали пожелания относительно внутреннего наполнения комплекса. Cаму конструкцию «Кольца» у входа демонтируем.



— У вас были и более смелые замыслы: закрыть подземный переход у входа в «Кольцо». Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина опровергла появившуюся в прессе информацию, заявив, что проект победителя не будет воплощаться «один в один», а будет дорабатываться со всеми специалистами».

— Объясню, откуда произошла ошибка с закрытием подземного перехода на улице Баумана.

Многие издания нашли наш сайт, где выложена предыдущая версия проекта, которая прошла в финал. Тогда мы хотели убрать его, но в итоговой версии отказались от этого решения. Подземный переход останется, просто мы решили добавить наземный, чтобы людям всех возрастов было удобно пользоваться двумя пешеходными улицами (улицы Баумана и Петербургская — прим.авт).



«Мои родители не связаны ни с архитектурой, ни со строительством»

— Расскажите немного о себе. Вы потомственный архитектор? Почему выбрали эту профессию?

— Нет, мои родители не связаны ни с архитектурой,ни со строительством. В детстве они разглядели во мне тягу к конструированию, и подумали, а почему бы и нет. Может быть попробовать заняться делом, связанным с архитектурой. И начали двигать меня в эту сторону. Еще в школе я начал заниматься в детской архитектурной школе, где мы клеили макеты, делали небольшие проекты. Перед поступлением в вуз занимался с репетиторами по рисунку, композиции, черчению. Мои партнеры Владислав Куликовский и Маргарита Подгорная любили с детства рисовать и закончили художественную школу, прежде чем поступать в архитектурный вуз. Маргарита закончила МАРХИ, с ней мы познакомились, когда я работал по найму в международной архитектурной компании UCD. Нас всех объединяют общие взгляды. Мы единомышленники и хотим поднять качество архитектуры в нашей стране, для этого планируем открыть свою архитектурную онлайн школу в ближайшем будущем.



— Вы учились с Владиславом на одном факультете КГАСУ? Как строилась ваша карьера после окончания вуза?

— Да, мы учились в Владом на факультете проектирования зданий, у нас диплом инженера-архитектора. Закончили в 2012 году. Сейчас нам по 30 лет. После учебы я сразу уехал работать в Москву, устроился в Мосижнпроект, а Владислав остался в Казани.



«Нам хотелось влиять на реализацию собственных проектных решений»



— Как вы попали в «Мосижнпроект», являющуюся самым крупным проектировщиком объектов Москвы?

— Мы с женой выслали им свое портфолио, после чего нас пригласили на собеседование. Как раз в этот момент шел набор в новую архитектурную мастерскую № 15. Так как мы по специальности инженеры –архитекторы, то после собеседования нам предложили самим выбрать направление работы. Можно было пойти в конструкторский отдел, но можно было пойти и в архитектурный. Мы выбрали архитектуру.

— Как продвигалась ваша карьера?

— Сначала меня взяли на должность специалиста третьей категории, а потом постепенно стали переводить на более высокие позиции. Сначала стал архитектором третьей категории, потом — второй, потом — первой категории. Мы участвовали в проектировании станций московского метрополитена: в основном это Кожуховская линия, которая сейчас строится. Вообще, в метро очень длинный цикл реализации проектов. Над проектом одной станции могут работать 7 лет. Лично я участвовал в проектировании 5 станций. Позднее я работал в испанском архитектурном бюро Бустрен РМ, а позднее — в китайской архитектурной компании UCD.

В это время мой друг развивался в казанской компании «Арт-строй», где стал главным архитектором компании. Он проектировал ЖК «Легенда» и другие жилые комплексы Казани.

— Почему вы решили создать свою компанию, если карьера у вас и вашего друга складывалась успешно?

— Нам хочется менять мир, самим принимать ключевые решения и контролировать реализацию собственных проектных решений. В работе по найму этого делать практически невозможно. Так и решили создать свою компанию.

— А почему решили зарегистрировать «Хэдс Групп» в Москве, а не в Казани? Вероятно, вы хотели бы присутствовать и на московском рынке?

— Да, конечно. В Москве мы работаем с ГК ПИК, разрабатываем для них рабочую документацию.

«Деньги для нас здесь на втором плане»

— Вы принимали участие в нескольких тендерах на получение госзаказа в разных регионах страны. А есть ли у вас реализованные проекты в Татарстане?

— Пока их три. Сейчас по нашим проектам создается городской парк культуры и отдыха «Орешник» в Агрызе, парк «Три медведя» в Елабуге и бульвар Карла Маркса в Чистополе. Мы получили доверие в республике после того, как смогли успешно защитить концепцию парка «Орешник» на конкурсе проектов по федеральной программе «Малые города и поселения». Конкурс разыгрывался в 2018 году. Тогда выиграли грант для Агрыза на 55 млн рублей. Здесь была проведена большая подготовительная работа администрацией района, а с нашей стороны была разработана концепция. И в таком «тандеме» получилось победить.

Парк Орешник должен стать главным событийным местом города, поэтому проект предусматривает комфортное нахождение большого количества людей во время праздников. Событийная площадка представляет из себя три амфитеатра на 780 сидящих мест, сцену и майдан между ними. Сегодня Владислав как раз ездил туда и смотрел как проходит воплощение.

— Верите ли в то, что вам дадут доработать «Кольцо»? Кстати, вы получили выигранный миллион рублей от организаторов конкурса?

— Мы не просто верим, но приложим все усилия, чтобы максимально сохранить концепцию, которая у нас была. Но замечу, что ее нужно корректировать и дорабатывать. Главное сделать качественную архитектуру, которая украсит город. В презентации мы говорили, что ТРЦ «Кольцо» сейчас находится на 61 месте среди достопримечательностей Казани. Уверен, что после реконструкции по этому проекту ТЦ войдет в пятерку лучших и будет привлекать туристов и новых посетителей. А что касается денег, то надо посмотреть по условиям конкурса... Но деньги для нас здесь на втором плане.