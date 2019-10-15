«Спорили до потери голоса» — победивший проект реконструкции «Кольца» оценили не все

В Казани выбрали команду архитекторов, которой надо придумать, как расширить площади ТРК и создать отдельную полосу для автобусов

В Казани подвели итоги конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо». Победитель конкурса предложил окружить его белой сетчатой вуалью, расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м и благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону. Подробности — в материале «Реального времени».

Накануне вечером экспертное жюри определило победителя открытого конкурса на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо», объявленного в апреле этого года. Его организаторами выступили сам собственник здания и Управление архитектуры и градостроительства Казани. После долгих дебатов, которые проходили за закрытыми от конкурсантов и прессы дверями, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватулллина назвала лучший проект из трех номинированных в финальный отбор.

Из фаворита в победители

Победителем конкурса стала московская компания (Heads Group), основанная молодыми казанскими архитекторами, выпускниками КГАСУ Владиславом Куликовским, Арсеном Хаировым и Маргаритой Подгорной (последней, кстати, не было на защите). Им вручили сертификат на получение призового фонда конкурса в 1 млн рублей. К слову, эта компания считалась основным фаворитом конкурса, так как была признана победителем первого этапа, который завершился 3 июля. Тогда было объявлено, что жюри отдает приоритет работе творческого коллектива Владислава Куликовского, второе место присудили разработке молодого казанского архитектора Ильи Фаттахова, а третье — проекту Евгения Прокофьева из компании ВЭЛП, начинавшего работу совместно с покойным Виталием Логиновым. Им предоставили дополнительное время для доработки проектов, чтобы жюри смогло окончательно выбрать лучший из них. Но, как оказалось, победитель сумел удержать преимущество, а конкуренты не смогли его превзойти.



Ильсияр Тухватуллина заметила, что победивший проект все равно придется дорабатывать. Фото kzn.ru

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина выразила удовлетворение предложенными конкурсными работами, но заметила, что все равно придется дорабатывать проект до совершенства. «У нас были жесткие дебаты: у всех консультантов было много весомых доводов. Те, кто голосовал за них, потом поменяли свое мнение. Но общий результат таков, что победителю надо будет еще много работать», — отметила она перед вручением сертификата. По ее словам, в последнем варианте авторы проекта упростили фасадное решение, и надо будет дорабатывать проект и «по качеству материалов, и по внутреннему пространству, и по транспортному решению надо много работать». «Вперед!» — призвала она победителей.

Надо будет сильно голову поломать тем, кто получил первое место

Обсуждение проходило в камерной обстановке зала «Гранд-отеля». Известный архитектор Герман Бакулин высказал мнение, что в эскизном проекте молодых ребят был найден новый акцент, который станет «реабилитацией модернистского направления» в преображении исторической части Казани.

«Есть здание «Золотого яблока» архитектора Солдатова и есть здание гостиницы «Татарстан» архитектора Алишева. Эти объекты резко изменили исторический облик центрального места. И Heads Group предложила новый акцент, отойдя от линии застройки — эти три объекта реабилитируют в определенном смысле эстетические позиции исторического центра», — считает он. Он уверен что исторические фасады, если они будут выполнены с использованием современных качественных материалов, а не как в позапрошлое время, будут органично смотреться.

«Другое дело, что, на мой взгляд, такой проект на первом месте я лично не видел. Но я считаю, что у нас есть силы сделать это. По этой причине надо будет сильно голову поломать тем, кто получил первое место».

Герман Бакулин высказал мнение, что в эскизном проекте молодых ребят был найден новый акцент, который станет «реабилитацией модернистского направления» в преображении исторической части Казани. Фото Максима Платонова

Абсолютно не понравился проект известному краеведу Саначину: «Я считаю, что нет ничего более страшного, чем то решение, которое сейчас принято. Победил вариант, который в принципе не должен быть. Воссоздается какое-то здание, объем. И это здание на определенной воздушной прослойке прикрывается занавесом в виде какой-то сетки. Просто ужасно. Такого в принципе не должно быть. Мне просто обидно, что Казань заимеет такую массу, вернется старое пространство двух площадей, будут маленькая площадь Кольца и маленькая площадь Вахитова, закрытые огромной массой белой решетки».

Замглавы Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая согласилась с общим мнением, что проект нужно дорабатывать. «Спорили до потери голоса, — рассказала она. — Было много доводов в пользу каждого и определить победителя было сложно. И даже если бы победила другая компания, то все равно надо было бы проект дорабатывать. Наши примечания вам необходимо будет учесть», — обратилась она к ребятам.

Жанна Белицкая: «Наши примечания вам необходимо будет учесть» .Фото kazanfirst.ru

Мы готовы к трудностям

В ответном слове победители согласились с этим:

— Мы на самом деле понимаем, что предстоит очень большая работа, и мы как раз думали, что если попадаем в следующий этап, то максимально подключим разносторонних специалистов по разным направлением, у меня даже была идея организовать конкурс чисто на сетку. Сетка — это такая история, в которой могут что-то сказать графические дизайнеры, по функционалу будут работать плотнее с застройщиками. Там много инженерных проблем, затапливает здание, и с генпроектировщиком, который там будет, будем все это решать. Мы готовы к трудностям и, наверное, добьемся хороших результатов. В любом случае, еще есть градсовет, и проект может не пойти дальше, если тот решит, что проект недостаточно хорош.

Напомним, что на конкурс проектов реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани поступило 17 заявок, однако к участию допустили лишь 10 работ, из которых жюри впоследствии выбрало три для участия во втором туре. География участников конкурса оказалась обширной — кроме казанских авторов, на него заявились два московских коллектива, один из Санкт-Петербурга и один из Севастополя. Главной задачей конкурса ставили продумать не только реконструкцию ТЦ, но и варианты транспортной доступности и благоустройства. При подведении итогов первого этапа конкурса бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева указала на то, что нужно спроектировать решения по организации транспортного движения на Кольце и увязать проект торгового центра с объектом, который еще только планируется построить — комплексом Espace от компании «Дайнамик Глобал», которую связывают с турецким холдингом «Полимекс». Московская группа проектировщиков предложила обособить автобусное сообщение отдельной полосой и ускорить движение по ней для исключения заторов и сделала ставку на пешеходные переходы.

Реализация проекта начнется, скорее всего, в 2020 году. Фото headsgroup.ru

Ильяс Ганиев, глава ОАО ТРК «Кольцо», сообщил о том, что сначала создадут эскизный проект, который будет подан на рассмотрение градсовета, потом на комиссию при президенте, и только потом можно говорить о какой-то реализации. Скорее всего, она начнется в 2020 году.