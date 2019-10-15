«Спорили до потери голоса» — победивший проект реконструкции «Кольца» оценили не все
В Казани выбрали команду архитекторов, которой надо придумать, как расширить площади ТРК и создать отдельную полосу для автобусов
В Казани подвели итоги конкурса на лучший проект реконструкции ТЦ «Кольцо». Победитель конкурса предложил окружить его белой сетчатой вуалью, расширить площади на 10% — до 94 тысяч кв. м и благоустроить вокруг торгового комплекса зеленую зону. Подробности — в материале «Реального времени».
Накануне вечером экспертное жюри определило победителя открытого конкурса на разработку проекта реконструкции ТРК «Кольцо», объявленного в апреле этого года. Его организаторами выступили сам собственник здания и Управление архитектуры и градостроительства Казани. После долгих дебатов, которые проходили за закрытыми от конкурсантов и прессы дверями, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватулллина назвала лучший проект из трех номинированных в финальный отбор.
Из фаворита в победители
Победителем конкурса стала московская компания (Heads Group), основанная молодыми казанскими архитекторами, выпускниками КГАСУ Владиславом Куликовским, Арсеном Хаировым и Маргаритой Подгорной (последней, кстати, не было на защите). Им вручили сертификат на получение призового фонда конкурса в 1 млн рублей. К слову, эта компания считалась основным фаворитом конкурса, так как была признана победителем первого этапа, который завершился 3 июля. Тогда было объявлено, что жюри отдает приоритет работе творческого коллектива Владислава Куликовского, второе место присудили разработке молодого казанского архитектора Ильи Фаттахова, а третье — проекту Евгения Прокофьева из компании ВЭЛП, начинавшего работу совместно с покойным Виталием Логиновым. Им предоставили дополнительное время для доработки проектов, чтобы жюри смогло окончательно выбрать лучший из них. Но, как оказалось, победитель сумел удержать преимущество, а конкуренты не смогли его превзойти.
Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина выразила удовлетворение предложенными конкурсными работами, но заметила, что все равно придется дорабатывать проект до совершенства. «У нас были жесткие дебаты: у всех консультантов было много весомых доводов. Те, кто голосовал за них, потом поменяли свое мнение. Но общий результат таков, что победителю надо будет еще много работать», — отметила она перед вручением сертификата. По ее словам, в последнем варианте авторы проекта упростили фасадное решение, и надо будет дорабатывать проект и «по качеству материалов, и по внутреннему пространству, и по транспортному решению надо много работать». «Вперед!» — призвала она победителей.
Надо будет сильно голову поломать тем, кто получил первое место
Обсуждение проходило в камерной обстановке зала «Гранд-отеля». Известный архитектор Герман Бакулин высказал мнение, что в эскизном проекте молодых ребят был найден новый акцент, который станет «реабилитацией модернистского направления» в преображении исторической части Казани.
«Есть здание «Золотого яблока» архитектора Солдатова и есть здание гостиницы «Татарстан» архитектора Алишева. Эти объекты резко изменили исторический облик центрального места. И Heads Group предложила новый акцент, отойдя от линии застройки — эти три объекта реабилитируют в определенном смысле эстетические позиции исторического центра», — считает он. Он уверен что исторические фасады, если они будут выполнены с использованием современных качественных материалов, а не как в позапрошлое время, будут органично смотреться.
«Другое дело, что, на мой взгляд, такой проект на первом месте я лично не видел. Но я считаю, что у нас есть силы сделать это. По этой причине надо будет сильно голову поломать тем, кто получил первое место».
Абсолютно не понравился проект известному краеведу Саначину: «Я считаю, что нет ничего более страшного, чем то решение, которое сейчас принято. Победил вариант, который в принципе не должен быть. Воссоздается какое-то здание, объем. И это здание на определенной воздушной прослойке прикрывается занавесом в виде какой-то сетки. Просто ужасно. Такого в принципе не должно быть. Мне просто обидно, что Казань заимеет такую массу, вернется старое пространство двух площадей, будут маленькая площадь Кольца и маленькая площадь Вахитова, закрытые огромной массой белой решетки».
Замглавы Управления архитектуры и градостроительства Казани Жанна Белицкая согласилась с общим мнением, что проект нужно дорабатывать. «Спорили до потери голоса, — рассказала она. — Было много доводов в пользу каждого и определить победителя было сложно. И даже если бы победила другая компания, то все равно надо было бы проект дорабатывать. Наши примечания вам необходимо будет учесть», — обратилась она к ребятам.
Мы готовы к трудностям
В ответном слове победители согласились с этим:
— Мы на самом деле понимаем, что предстоит очень большая работа, и мы как раз думали, что если попадаем в следующий этап, то максимально подключим разносторонних специалистов по разным направлением, у меня даже была идея организовать конкурс чисто на сетку. Сетка — это такая история, в которой могут что-то сказать графические дизайнеры, по функционалу будут работать плотнее с застройщиками. Там много инженерных проблем, затапливает здание, и с генпроектировщиком, который там будет, будем все это решать. Мы готовы к трудностям и, наверное, добьемся хороших результатов. В любом случае, еще есть градсовет, и проект может не пойти дальше, если тот решит, что проект недостаточно хорош.
Напомним, что на конкурс проектов реконструкции ТЦ «Кольцо» в Казани поступило 17 заявок, однако к участию допустили лишь 10 работ, из которых жюри впоследствии выбрало три для участия во втором туре. География участников конкурса оказалась обширной — кроме казанских авторов, на него заявились два московских коллектива, один из Санкт-Петербурга и один из Севастополя. Главной задачей конкурса ставили продумать не только реконструкцию ТЦ, но и варианты транспортной доступности и благоустройства. При подведении итогов первого этапа конкурса бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева указала на то, что нужно спроектировать решения по организации транспортного движения на Кольце и увязать проект торгового центра с объектом, который еще только планируется построить — комплексом Espace от компании «Дайнамик Глобал», которую связывают с турецким холдингом «Полимекс». Московская группа проектировщиков предложила обособить автобусное сообщение отдельной полосой и ускорить движение по ней для исключения заторов и сделала ставку на пешеходные переходы.
Ильяс Ганиев, глава ОАО ТРК «Кольцо», сообщил о том, что сначала создадут эскизный проект, который будет подан на рассмотрение градсовета, потом на комиссию при президенте, и только потом можно говорить о какой-то реализации. Скорее всего, она начнется в 2020 году.
комментарии