Александр Кузмак: «КХЛ пытается сломать ситуацию через колено и любой ценой объявить чемпиона»

Эксперт и комментатор — о вариантах завершения сезона Континентальной лиги

Вот и подошли главные российские лиги к той точке, когда продолжать их чемпионаты стало уже невозможно. Но только Континентальная лига в предшествовавший этому период вела себя максимально странно, затягивая решение и отмалчиваясь, даже когда иностранные клубы стали покидать розыгрыш плей-офф в одностороннем порядке. Об этом, а также о различиях в поведении НХЛ и КХЛ в условиях пандемии коронавируса, по просьбе «Реального времени» рассуждает хоккейный и футбольный комментатор Александр Кузмак.

КХЛ абсолютно несамостоятельна

Я уже много раз говорил, что наша лига — это абсолютно несамостоятельное объединение. В отличие от Северной Америки, где НХЛ является гегемоном во взаимоотношениях с клубами и где клубы действуют по общим законам, установленным лигой.

В КХЛ же решения принимают именно клубы. А они у нас совершенно разные по возможностям. Исходя из этой простой логики, КХЛ остается заложником решений и желаний больших российских команд. Отсюда и первоначальное решение лиги о приостановке первенства на неделю. В этой ситуации такой план нельзя назвать не то что решением, но даже полумерой. Просто некая пауза, после которой может последовать другое решение, продиктованное текущим моментом.

Но, в любом случае, фактически со времен своего создания КХЛ продолжает оставаться структурой, которая ретранслирует решения богатых команд и наиболее влиятельных персон в нашем хоккее.

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КХЛ остается заложником решений и желаний больших российских команд. Отсюда и первоначальное решение лиги о приостановке первенства на неделю

Доигрывать плей-офф без иностранных клубов — это неуважение к ним и законам их государств

Некоторые журналисты пишут сейчас о том, что в затягивании решения об отмене плей-офф якобы замешан ЦСКА. Я бы не хотел основывать свои суждения на подозрениях. Тут нужно говорить не о следствии, а о причине того, что происходит.

Я уже говорил о том, что наша лига кривая с точки зрения конкуренции, и, соответственно, ее неинтересно смотреть, поскольку заранее известно, кто будет в полуфиналах, и практически точно знаешь, кто выиграет Кубок Гагарина. С этой точки зрения ничего нового сейчас не происходит, все ровно в той же парадигме.

Поэтому даже если поверить в то, что ЦСКА хочет доиграть сезон из-за больших призовых или по какой-то другой причине, то это профанация сезона, если называть вещи своими именами. Но вопрос не в этом, а в том, что эта профанация является следствием самого механизма, который выстроен в КХЛ. Он в принципе кривой и не предусматривает других решений.

И вопрос «хороший Алексей Морозов президент или плохой» — не суть важен. Важно то, что он несамостоятелен. Ведь если клубы — будь то ЦСКА, «Ак Барс» или СКА — действительно лоббируют свои интересы, это в любом случае было бы невозможно в лиге, где равные условия для всех участников. А у нас в этой ситуации они очевидно неравные.

Я уже не говорю о том, что доигрывать чемпионат без двух иностранных клубов — это как минимум неуважение к ним и к законам их государств. А во-вторых, это будет достаточно куцая история — подстраивать чемпионат в интересах того, чтобы определить победителя любой ценой.

Ведь речь идет не о бое Хабиба и Фергюсона, куда вложены огромные деньги и огромные прибыли, которые можно за него получить — даже без зрителей, за счет платных трансляций. В этой ситуации речь идет не о прибыли, а об амбициях конкретных людей.

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Нам обязательно нужно объявить чемпионом какую-то команду. И ради этого мы готовы были пойти на матчи без зрителей, без легионеров — да на что угодно

«Финал шести» в Сочи — это как ездить на «Жигулях» и объявлять это «Формулой 1»

Идея провести «Финал шести» в Сочи тоже непонятна. Давайте возьмем Английскую премьер-лигу, в которой «Ливерпуль» лидирует с огромным отрывом, и, в общем, всему здравомыслящему футбольному сообществу понятно, что чемпионат он выиграет. Но даже в этой ситуации большая часть футбольного сообщества Великобритании говорит, что не может признать «Ливерпуль» чемпионом, поскольку сезон формально не доигран. Там есть четкое понимание этого.

Мы же пытаемся эту ситуацию сломать через колено — нам обязательно нужно объявить чемпионом какую-то команду. И ради этого мы готовы были пойти на матчи без зрителей, без легионеров — да на что угодно. Только лишь бы в конце сезона записать имя чемпиона на Кубке Гагарина.

У Кубка Гагарина есть свой четкий формат, регламент и сроки. Назовите тогда сочинский турнир Кубком России или еще как-то, но только не Кубком Гагарина. Потому что нельзя в ситуации, когда отменили «Формулу 1», ездить на «Жигулях» и объявлять это сезоном «Формулы 1».



НХЛ четко объявила, что она собирается делать. Это то, чего не хватает КХЛ

Теперь же, поскольку все чемпионаты перенесены в связи с постановлением мэра Москвы о запрете проведения массовых спортивных мероприятий, мы ждем 10 апреля и разрешения мировой ситуации с коронавирусом. Это уже другой вопрос, и к этому можно относиться по-разному. Но если это решение принято, значит, до 10 апреля чемпионат возобновлен не будет.

Равно как и сезон НХЛ, которая объявила: «Сезон приостановлен, мы собираемся доигрывать в мае». Доигрывать тот же чемпионат с теми же условиями. Может быть, лишь немного видоизмененными, но, так или иначе, по действующим правилам.

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НХЛ объявила: «Сезон приостановлен, мы собираемся доигрывать в мае»

Самое главное, что эти решения не просто приняты — они очень жестко приняты самой лигой, без участия государственных органов, без ссылки на Дональда Трампа и кого-либо еще. НХЛ четко объявила, что она собирается делать. На мой взгляд, это то, чего не хватает Континентальной лиге.

НХЛ — лига коммерческая. Лига, в которой люди зарабатывают и тратят деньги, что зависит от умения и профессионализма менеджмента конкретного клуба. В КХЛ же это совсем другая история. Здесь речь идет не о потере денег. Если бы в КХЛ речь шла о потере прибыли, то это была бы другая история. Если бы стоял вопрос о том, чтобы вернуть вложенные спонсорские средства, как у того же ЦСКА и его 4,5 миллиарда рублей от «Роснефти», то очевидно, что коммерческим путем вернуть эти средства было бы невозможно. Тем более если проводить турнир шести команд.

Когда владельцы клубов НХЛ говорят о прибыли, они выстраивают свою политику немного по-другому. У нас же, к сожалению, обращаются в госорганы.

Менять правила игры по ходу — худший из вариантов

В НХЛ сейчас предлагается два варианта завершения сезона: либо продолжить 1 июля с форматом в 24 команды и до трех побед в каждом раунде, либо доиграть «регулярку» и затем провести плей-офф в обычном формате.

Лично мне наиболее оптимальным представляется формат с продолжением на предыдущих условиях. Любая кастрация сезона не идет на пользу ни болельщикам, ни клубам. Возьмите, к примеру, «Нью Йорк Рейнджерс», которые в последний месяц совершили отчаянный рывок для того, чтобы попасть в плей-офф, но не попадут туда только потому, что будет изменен формат соревнований.

Менять условия игры по ходу — это вообще против правил для американских лиг. Это худший из вариантов, который можно придумать. Если НХЛ на это и пойдет, то это будет совсем отчаянная ситуация, крайняя мера, чтобы обеспечить себя деньгами, а болельщиков зрелищем.