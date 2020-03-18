Борис Менделевич: «Своевременная консультация у психиатра поможет не допустить трагедии»

Как уберечь близких от совершения преступления в состоянии невменяемости

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Недавно Татарстан потряс трагический случай: женщина подозревается в том, что убила одного своего ребенка, пыталась убить второго, а потом чуть было не совершила самоубийство. Теперь ее ждет судебно-психиатрическая экспертиза. До того, как будет вынесено заключение, говорить о том, что женщина психически больна, нельзя. Врач-психиатр Борис Менделевич в своей колонке для «Реального времени» рассказывает о том, что означает состояние невменяемости, каков механизм его наступления и как отследить первые признаки психического расстройства у близкого человека.

Когда мать убивает детей

Если говорить про конкретный страшный случай, то пока у нас нет никаких данных о том, что женщина, убившая одного своего ребенка и покалечившая другого, признана невменяемой. Говорить о том, что она психически больна, пока нельзя — нужно дождаться экспертизы.

Соглашусь с тем, что если мать убивает своего ребенка, причиной может быть некое психическое расстройство. Например, в моей практике была история женщины, которая в состоянии невменяемости убила свою маленькую дочку. Она была прима-балериной одного из региональных театров и в свое время увлеклась религиозной сектой.

В психиатрии есть такое понятие — индуцированный бред, когда один больной человек своими бредовыми идеями «заражает остальных». И там случилось именно это. Один из руководителей секты был психически больной человек, который своими бредовыми идеями индуцировал людей, которые к нему приходили. В какой-то момент в состоянии этой индуции, в состоянии общего психоза они решили, что им нужно провести обряд жертвоприношения. Женщина привела свою маленькую дочку, и члены секты принесли ее в жертву. Это было действительно совершено в состоянии невменяемости.

Но и случаи, когда вменяемые родители убивали своих детей, тоже бывают. И тогда это уже не вопрос психиатрии, а область морально-нравственных качеств конкретного человека.

Но повторюсь, в данном случае говорить о невменяемости будет можно только после всестороннего обследования женщины.

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Невменяемость в момент совершения преступления определяется в процессе психиатрической или комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы

Что такое невменяемость и как сложно ее определить

Невменяемость в момент совершения преступления определяется в процессе психиатрической или комплексной судебнаяой психолого-психиатрической экспертизы. Эти экспертизы могут проводиться как стационарно (человек находится 30 дней в больнице), так и амбулаторно. Во втором случае врачи сначала исследуют амбулаторные карты, историю болезни (если таковая диагностирована), опрашивают родственников и соседей, а потом беседуют с пациентом. На основании всех этих данных судебно-психиатрическая экспертиза выносит медицинское заключение о том, находился ли человек в момент совершения преступления в состоянии невменяемости или нет.

Отдельно замечу, что даже наличие диагностированного ранее психического заболевания не говорит о том, что человек обязательно будет признан невменяемым в конкретный момент совершения преступления. Например, шизофрения — волнообразное заболевание, которое протекает с ремиссиями и обострениями. Задача медиков — определить, действительно ли человек находился в этот момент в обострении и действительно ли болезненная продукция его мозга повлияла на совершение преступления. Подчеркну еще раз: состояние невменяемости определяется на сам момент совершения преступления.

Бывают разные случаи: например, человек, больной шизофренией, находился в ремиссии, но совершал преступление на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае он не был невменяем в момент преступления!

Иногда психическое заболевание развивается после совершения преступления — например, когда преступник переносит психотравму. Я видел и такие медицинские заключения: когда на момент проведения экспертизы человек уже психически болен, но на момент совершения преступления он был психически здоров — а следовательно, был вменяемым.

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Иногда психическое заболевание развивается после совершения преступления — например, когда преступник переносит психотравму

Принудительное лечение и ответственность докторов

Если суд на основе заключения экспертизы признает человека невменяемым, то он полностью освобождается от уголовной ответственности, но его направляют на принудительное лечение. Оно может проводиться как в самых строгих условиях (в психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением — ПБСТИН), так и в обычной психиатрической больнице. Это зависит от состояния человека. Лечение длится ровно столько, сколько необходимо, чтобы вывести человека из этого состояния и чтобы врачи признали, что он больше не представляет опасности для общества после выписки. Для этого раз в полгода проводятся комиссии, на которых доктора определяют, прошли ли все проявления психического нарушения и можно ли выписывать пациента. Если комиссия решает, что можно, то это решение рассматривает суд, и даже после этого человека из такой больницы не выписывают домой. Его переводят в больницу по месту жительства, потом — на амбулаторное принудительное лечение, а потом — под наблюдение участкового психиатра.

В Астрахани не так давно прошло резонансное уголовное дело: там осудили врача-психиатра. Он работал в ПБСТИН и дал заключение, на основе которого пациента выписали. Через год этот пациент снова совершил страшное преступление — убил ребенка. Следственный комитет обвинил врача в халатности и в ненадлежащем исполнении обязанностей. Был суд, доктор оказался за решеткой. Правда, сейчас дело вернули на доследование. Я писал обращения в защиту этого врача, потому что он один не мог выписать больного с принудительного лечения, такое решение всегда принимается целой комиссией. К тому же больной выписывается не просто в никуда, а под наблюдение участкового психиатра. Поэтому для меня было удивительно, что обвинили во всем его одного.

Если психоз возникает внезапно

Далеко не все случаи состояния невменяемости связаны с давними диагнозами. Преступление может быть совершено и в состоянии внезапного психоза. Опасные психозы могут быть разными: например, алкогольными, химическими (под воздействием определенных препаратов). Может возникнуть реактивный психоз — реакция на какое-либо событие, психотравму.

Психоз может быть и дебютом психического заболевания — например, той же шизофрении. На моей практике такое случалось нередко: когда у человека очень резко и внезапно, как гром среди ясного неба, развивалось расстройство, в состоянии которого совершалось преступление.

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Далеко не все случаи состояния невменяемости связаны с давними диагнозами. Преступление может быть совершено и в состоянии внезапного психоза

Алкоголизация и психические расстройства

Еще один негативный фактор, который может привести к трагедии, — алкоголизация, особенно когда она накладывается уже на имеющееся психическое расстройство. Это очень опасный коктейль, часто приводящий к агрессивным действиям. В моей практике более 60% психически больных людей, совершивших преступления, имели явно выраженную алкоголизацию. Поэтому если рядом с вами живет человек с психиатрическим диагнозом и вдруг начинает употреблять алкоголь, то это повод задуматься по поводу профилактики его общественно опасных деяний. Все эти вопросы надо решать с лечащим врачом — он подскажет, что делать.

Бывает и наоборот, когда у алкоголика возникают психозы, и это тоже нередкие случаи. У нас лечились больные, которые совершали преступления в состоянии алкогольного психоза. Это временное состояние: у такого человека нет психического расстройства, когда он не пьет. То есть алкогольный психоз — реактивное состояние, длящееся определенное ограниченное количество времени.

Как заметить развитие психической болезни

Отдельно хочу поговорить о тех случаях, когда психическое заболевание развивается у человека постепенно. Здесь очень важна роль родственников и близких людей больного: нужно вовремя обратить внимание на то, что с человеком что-то не так. Симптомами нарастающей болезни могут быть:

неадекватное поведение;

неуравновешенность;

алогичное мышление (ведь бредовые идеи — это в первую очередь нарушение мышления и когнитивных цепочек);

агрессия.

Отдельно хочу поговорить об агрессии: если она проявляется и ничем не мотивирована, то надо обратиться либо к психиатрам, либо (если ситуация выходит из-под контроля) в правоохранительные органы. По закону, если пациент начинает представлять опасность для себя и своего окружения, то можно провести недобровольную госпитализацию и освидетельствовать его без его согласия. При этом врачи определят, есть ли у него психическое заболевание и нуждается ли он в лечении.

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Нельзя ждать физической агрессии: вербальная агрессия должна насторожить в первую очередь, когда еще не случилось ничего непоправимого

Поэтому я призываю: если вы заметили непривычные и необъяснимые изменения в поведении своих близких, то обратитесь к участковому психиатру. Нельзя ждать физической агрессии: вербальная агрессия должна насторожить в первую очередь, когда еще не случилось ничего непоправимого.

Будьте более внимательны к своим близким, потому что равнодушие может приводить к трагическим последствиям. Да, я допускаю, что наше общество до сих пор с опаской относится к психиатрам, эта область медицины стигматизирована. Но ценой этой стигмы может стать человеческая жизнь. Поэтому своевременная консультация у психиатра поможет не допустить трагедии и вовремя принять меры.