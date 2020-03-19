«Опыт Казахстана Путину и его команде показался негативным»

Эксперт: негативный пример двоевластия в Казахстане повлиял на решение российского лидера остаться у власти

Сегодня ровно год, как «вечный» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку.Что изменилось в пограничной и такой похожей на Россию (как президентской вертикалью, так и зависимостью от нефтяной иглы) стране за это время, «Реальному времени» рассказал бывший пресс-секретарь правительства Казахстана, известный политик Амиржан Косанов. На последних выборах президента он выдвинул свою кандидатуру и занял по итогам 2-е место, набрав более 16% голосов. По словам Косанова, сегодня в Казахстане резко нарастают протестные настроения, вызванные как фактическим двоевластием в стране после «ухода» Назарбаева, по-прежнему сильным влиянием экс-президента и межклановой борьбой, так и эпидемией коронавируса, вызвавшей обрушение нефтяных котировок.

Год без Назарбаева ознаменовался тем, что в Казахстане образовалось двоевластие

— Прошел год с отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента страны. По-вашему, изменился ли Казахстан за этот год, и в какую, лучшую или худшую сторону?

— Сам по себе факт ухода Назарбева с поста президента — позитивный. Потому что мы на постсоветском пространстве были свидетелями, когда лидеры изо всех сил держались за высший пост до конца своих дней. То есть уход Назарбаева с поста президента — он нас радует и вселяет определенные надежды.

— Сейчас идут дискуссии о том, что Назарбаев продолжает сохранять влияние на власть. Так это или нет?

— Да, хотя де-факто его уход как бы состоялся, но де-юре этого не произошло же. Потому что Нурсултан Назарбаев остался во главе Совета безопасности страны, во главе правящей «Нұр Отан» и во главе Ассамблеи народов Казахстана. Это три достаточно серьезные и влиятельные в Казахстане организации. Я имею в виду влияние не в обществе, а влияние на принятие политических решений. И даже тот факт, что нынешний избранный президент Касым-Жомарт Токаев является всего лишь рядовым членом Совета безопасности и рядовым же членом правящей партии, тоже о многом говорит.

Поэтому, как бы власть это не опровергала своими заявлениями, в Казахстане существует де-юре двоевластие! В лице нового президента Токаева и в лице первого президента, как у нас говорят, Елбасы («Лидер нации») Назарбаева. Это вводит некоторую сумятицу и неопределенность, дестабилизацию в отношениях внутри власти, в правящих кругах. Понимаете, есть объективные и субъективные факторы, которые заставляют чиновников и политиков, определенные общественные силы ориентироваться на два полюса политической жизни. Таким образом, год без Назарбаева ознаменовался тем, я считаю, что в Казахстане образовалось двоевластие.

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Как бы власть этого не опровергала своими заявлениями, в Казахстане существует де-юре двоевластие! В лице нового президента Токаева и в лице первого президента, как у нас говорят, Елбасы («Лидер нации») Назарбаева

Как негативный опыт двоевластия в Казахстане повлиял на решение Путина остаться у власти

— Можно ли предположить, что это как-то повлияло на решение российского президента Владимира Путина не повторять опыт Нурсултана Назарбаева?





— Да, вспомним то, что происходило и происходит у вас, в России. Когда в начале конституционной реформы было заявлено об усилении роли Госсовета, и Путин говорил, что он не намерен менять Конституцию, многие аналитики говорили о том, что Россия пойдет по казахстанскому пути: Путин останется в Госсовете «лидером нации», но перестанет быть президентом. Однако уже то, что сейчас Путин принял иное решение, говорит о том, что опыт Казахстана ему и его команде показался негативным. Если бы опыт оказался положительным, то Россия бы не преминула воспользоваться назарбаевским вариантом. И то, что Путин пошел по другому пути, доказывает, что не только в Казахстане, но и за ее пределами опыт Назарбаева воспринимается негативно.

Про Россию и Казахстан можно сказать, вспомнив цитату из «Анны Карениной» Льва Толстого: «все счастливые семьи похожи друг на друга» — потому что все авторитарные режимы всегда тоже друг на друга похожи.

Почему насильственный приход к власти после Токаева члена семьи Назарбаева вызовет у казахов отторжение

— Некоторые говорят, что сегодня возникли опасения у клана Назарбаева по поводу нового президента Токаева. Якобы у него стиль управления «не назарбаевский» и он «пытается делать реверансы в сторону общественности». Считаете ли вы, что у Назарбаева и его окружения появился страх перед Токаевым?





— Я, конечно, не сторонник теории заговора. Но могу сказать, что все это происходит на виду. Сам факт наличия первого президента Казахстана в политическом поле, то, что он проводит параллельные даже встречи и совещания, заседания (!) на те же темы, что и формальный новый президент, конечно, оставляет общество в недоумении. Как это два человека принимают на встречах одних и тех же людей?!

Мы сами не знаем, какие конкретные соглашения были между Назарбаевым и Токаевым! В обществе есть ходят разные версии. В том числе и о том, что Токаев является транзитным президентом, что это лишь подготовка общества к приходу к власти кого-то из клана Назарбаева. Об этом даже открыто сегодня говорят.

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Думаю, что в казахском обществе династийный вариант, насильственный приход к власти члена семьи Назарбаева однозначно будет вызывать отторжение и протест

— Интересны перспективы дочери прежнего президента Дариги Назарбаевой, которой прочили кресло главы государства после Токаева. Недавно два дома, принадлежащей ей и ее сыну, стоимостью более $100 млн, были арестованы в Лондоне — после чего появились сомнения, что они куплены на заработанные средства. Это атака Запада на клан Назарбаева, вызванная как раз оставшимся влиянием Нурсултана Абишевича, или простая случайность?

— Вы должны помнить о том, что когда соседний президент Узбекистана Ислам Каримов несколько дней находился в коме, и мы не знали, умер он или еще живой — в это время в ряде влиятельных западных СМИ появились материалы о собственности дочерей Каримова за рубежом. Помнить и делать отсюда соответствующие выводы… Но думаю, что в казахском обществе династийный вариант, насильственный приход к власти члена семьи Назарбаева однозначно будет вызывать отторжение и протест.

«Ошибка Назарбаева в том, что он допустил членов своей семьи к государственным делам, финансовым ресурсам»

Я был кандидатом в президенты Казахстана на прошедших выборах, занял на них второе место, набрав 16,2%, которые никогда оппозиция не набирала. И я могу вас заверить, что именно эти выборы с моим участием показали наличие мощнейшего протеста в Казахстане. Не столько даже против самой личности Назарбаева или членов его семьи, а против системы, установившейся в Казахстане, — системы несменяемости власти, от которой исходят всевозможные порождения, начиная с коррупции и заканчивая нечестными выборами. Власть сегодня может пойти на этот шаг [приход президента из клана Назарбаева] только репрессивными методами, ликвидацией легитимной оппозиции, носителей протестных настроений, публичных политиков. Потому что если будет реальная конкуренция между представителями оппозиции, демократических сил, все более становящихся популярными в народе, — и представителями семьи Назарбаева, перевес однозначно будет на стороне демократических сил. Так как за 30 лет правления Нурсултана Назарбаева казахстанцы увидели, какой НЕ должна быть президентская власть. Ошибка Назарбаева состоит в том, что он в свое время допустил членов своей семьи к государственным делам, финансовым ресурсам, олигархическому бизнесу.

Уверен, что сейчас мы станем свидетелями мощнейшего, жесточайшего межкланового противостояния. Потому что чем слабее будет Токаев и его позиции, тем сильнее будут все эти тайные силы, которые рвутся к власти. Ведь только верховная власть может быть гарантией благополучного пребывания этих сил в Казахстане в постназарбаевский период, когда Нурсултан Абишевич уйдет из жизни и из политики. Я знаю, что в обществе, как и внутри самой власти, есть другие силы, которые не хотят прихода членов семьи Назарбаева к высшим постам государства.

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Казахстан создавал все эти годы пресловутый мыльный нефтяной пузырь, когда за фасадами красивых зданий в Астане не было видно реального положения вещей, особенно на местах, в аулах и селах

«Коронавирус стал катализатором протестных настроений»

— Первый президент Казахстана Назарбаев недавно посетил Москву и встретился Путиным. Официально они обсуждали интеграцию, успехи ЕАЭС. Но многие наблюдатели полагают, что за кулисами шли переговоры о ситуации с коронавирусом и упавшими ценами на нефть, одинаково негативно повлиявшими на казахстанскую и российскую экономику. Казахстан действительно так сильно зависит от нефтяной иглы?

— Казахстан в свое время пережил «тучные времена», как и весь мир, когда цены на нефть были высокими и можно было успеть сделать мощный задел, диверсифицировав экономику, уйти от нефтяной иглы. Но, к сожалению, то нефтяное лобби у нас, которое заинтересовано было в том, чтобы Казахстан качал сырую нефть и продавал за рубеж, выиграло. И теперь Казахстан стал заложником этой политики.

Мы все время сравниваем Казахстан и Россию. Но посмотрите на соседний Кыргызстан. У них нет ни нефти, ни газа, ни хрома, ни алюминия, однако национальная валюта относительно стабильная! По сравнению и с российским рублем, и с казахстанским тенге. Почему? Потому что, несмотря на все свои сложности, там внутреннее производство растет, в том числе и легкая промышленность. Там есть импортозамещение товаров, идет рост реальной экономики. А Казахстан создавал все эти годы пресловутый мыльный нефтяной пузырь, когда за фасадами красивых зданий в Астане не было видно реального положения вещей, особенно на местах, в аулах и селах.

— Считаете ли вы, что падение цен на нефть и коронавирус могут привести как к экономическому, так вслед за тем и политическому кризису в стране?

— Я считаю, что Казахстан не был готов к таким испытаниям в тучные времена, не использовав свои возможности, — не готов он к ним и сегодня! Поэтому власти сейчас у нас шарахаются из стороны в сторону. Но, как бы это горько ни звучало, коронавирус стал катализатором протестных настроений в Казахстане, потому что люди, наконец, увидели, в каком реальном положении находятся государственные финансы, насколько «дисциплинирована» правящая вертикаль, когда нужно организовать чрезвычайное положение (в Казахстане на днях был объявлен режим чрезвычайного положения и карантин республиканского масштаба, — прим. ред.). Люди все это видят. К сожалению, все больше обнажаются недостатки, которые скрывались в годы благополучия.