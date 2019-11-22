В Казани вернули на место памятник Серго Орджоникидзе

В Соцгороде в Казани установили отреставрированный памятник Серго Орджоникидзе. Фотографии обновленной скульптуры опубликованы в соцсетях.

Гипсовый памятник, над которым спорили, кому же он изначально был установлен — Сталину или Орджоникидзе, увезли на реставрацию еще в 2016 году. Тогда общественность забеспокоилась, что монумент, который находился в аварийном состоянии, уже не вернется на место. Власти сообщали, что денег на ремонт памятника нет, однако Рустам Минниханов предложил его восстановить. На днях монумент вернули на место. Теперь пользователи шутят, что споров о том, кому он установлен, не возникнет.