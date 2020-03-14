«Это беспрецедентная ситуация»: казанские турагентства начали приостанавливать работу из-за коронавируса

Последняя надежда на сезонные Эмираты и «майскую» Турцию

Фото: Максим Платонов

Подсчитывать убытки из-за тотального закрытия европейских стран для туристов в эпидемию коронавируса туроператорам еще рановато: ситуация, по всей видимости, только начала разворачиваться. Однако, судя по волнениям в отрасли, прогнозы Ростуризма о закрытии 20% турфирм после пандемии вполне реальны. Россияне еще до вчерашнего решения об ограничении полетов в страны Евросоюза повально отказывались от заграничных туров, в Татарстане пытались сдать обратно 98% путевок в Европу, под вопросом остаются даже азиатские направления. Насколько сильно коронавирусная пандемия и паника ударили по турагентствам республики, остались ли на карте мира безопасные точки для весенних трипов и почему эксперты советуют не пытаться вернуть деньги за билеты и евротуры — в материале «Реального времени».

«Спрос на заграничные поездки в ближайший месяц-полтора будет стремиться к нулю»

Массовые отказы от туров по странам Европы, традиционно популярных с приходом весны, татарстанские турагентства начали фиксировать около трех недель назад, когда в столичных аэропортах развернули полноценные штабы для обследования на коронавирус и один за другим стали подтверждаться случаи завоза COVID-19 в Россию. После череды громких новостей о попытках принудительной изоляции соотечественников, отдохнувших в Италии, Чехии, Германии и Франции, обстановка накалилась еще больше.

Практически 98 процентов татарстанцев отказываются ехать в европейские страны, пытаются перенести или вовсе отменить поездки, рассказал «Реальному времени» президент Ассоциации туристских агентств РТ, гендиректор турагентства «Персона Грата» Рамиль Мифтахов.

Официально в список стран, не рекомендованных МИДом для посещения (и Ростуризмом для продажи туров), вошли лишь четыре страны: Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Купить туда туры с 27 февраля в принципе невозможно. Однако Роспотребнадзор настаивает на двухнедельном карантине даже при отсутствии симптомов для туристов, вернувшихся еще из шести стран. В «стоп-листе» Франция и Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США. Многие популярные у россиян страны и вовсе принимают решение «самоизолироваться» и не впускать к себе туристов, поэтому фактически всю Европу можно считать не слишком доступной и открытой. И это, конечно, не может не «бить» по экономике турфирм, все сейчас «в подвешенном состоянии», констатируют отраслевики.



— Туристический рынок всегда первым ощущает на себе катаклизмы любого характера. Нефть упала, курс евро и доллара вырос — все. Где-то произошло цунами, землетрясение или, не дай бог, какой-нибудь теракт — на туризме скажется моментально. Конечно, такого масштаба кризиса для туриндустрии не было ни разу, это беспрецедентная ситуация, потому что на данный момент все идет к тому, что большинство направлений может быть закрыто. Никто не знает, какую страну закроют завтра, — подчеркивает в беседе с «Реальным временем» директор Бюро туристических услуг «Салават» Рустем Тарзиманов.

И прогнозы у туроператоров неутешительные. «Спрос на заграничные поездки в ближайшие месяц-полтора будет стремиться к нулю. Все слишком быстро меняется», — констатирует эксперт. Крупные турфирмы пока еще возлагают «легкие» надежды на традиционные для второй половины весны массовые направления — ОАЭ, где уже начался высокий сезон, и Турцию, моря которой достаточно прогреются уже к середине мая и будут готовы встречать туристов. Хотя делать ставки и на эти направления специалисты побаиваются, слишком нестабильной может быть ситуация.

Многие популярные у россиян страны принимают решение «самоизолироваться» и не впускать к себе туристов, поэтому фактически всю Европу можно считать не слишком доступной и открытой. Фото Максима Платонова

«Мы не хотим быть грушей для битья»: стоп продаж и замешательство турагентов

Ряд небольших туристических агентств в Казани приостановили продажу туров, либо и вовсе приняли решение на время закрыться. «Паника есть, и на самом высоком уровне, туризм временно или даже надолго умер», — комментирует руководитель «Казань Интур» Виктор Степанцов.

— С понедельника мы приостановили продажи во все направления. Мы опасаемся, страна за страной закрываются, — объясняет генеральный директор «Аист Тур» Альбина Ибрагимова. — Наше законодательство так выстроено, что мы, турагентства, оказываемся некой «подушкой» между операторами и туристами: туристы просят вернуть всю сумму, а операторы возвращают не всю. Мы устали от такой ситуации и не хотим быть грушей для битья. Сейчас полностью выжидательная позиция, и перспектив я пока не вижу: люди, приходят и отменяют туры.

В качестве самого «свежего» примера туроператоры приводят обстановку в Чехии: еще неделю назад российские туристы праздно прогуливались по улочкам Праги и спокойно въезжали в страну по «шенгену», но вечером четверга 12 марта страна объявила о приостановке выдачи виз из-за угрозы коронавируса, а днем в пятницу уже окончательно объявила о закрытии границ для всех иностранцев, начиная с понедельника. По последним данным, в Чехии зарегистрировано 117 больных COVID-19, в десятку или даже двадцатку самых пострадавших от коронавируса стран она явно не входит — так что предсказать действия властей того или иного государства становится невозможным. Тем не менее вряд ли у кого-то повернется язык назвать такие меры «чрезмерными».

— Мне в голову приходит фраза из мультика «Простоквашино»: с ума сходят поодиночке, а не все вместе. И в данном случае, когда говорят, что все сошли с ума, что все паникеры — идиоты, я склонен считать, что, если правительства всех стран принимают такие решения, наверное, не все они сошли с ума и не все идиоты, — подчеркивает Рустем Тарзиманов.

— Значит, ситуация требует таких ограничений. Конечно, туристический рынок, экономика сильно пострадают, но по крайней мере это, возможно, не приведет к катастрофе, — резюмирует он.

Есть ли «абсолютно безопасные» страны для заграничных путешествий?



По всей видимости, нет. Несмотря на то, что такие высказывания турагентам выгодны, пожалуй, меньше всего, рекомендовать хоть какие-то конкретные направления для путешествий в ближайшие несколько месяцев большинство опрошенных «Реальным временем» руководителей туристических фирм не стали.

— Откровенно говоря, в ближайший месяц, наверное, никакие. Многие мои коллеги, наверное, прочитают это интервью и скажут: «Вы топите нашу отрасль» и тому подобное… Положа руку на сердце, сейчас нельзя ни про одно направление сказать, что, условно, завтра, его не закроют. И дело даже не в том, что там будет такая же ситуация, как в Испании, с колоссальным количеством заболевших, там, возможно, все будет спокойно, но правительство страны может ввести какие-то ограничения, — считает Тарзиманов. — Даже у нас, в Татарстане, отменяют матчи, концерты…

— Сейчас ничего нельзя рекомендовать, потому что сегодня ситуация одна, а завтра — кардинально другая. Говорить о какой-то конкретной стране… В более-менее ближайшее время, я думаю, это Эмираты, с мая начнется пляжная история в Турции. Наверное, еще Мальдивы, потому что вероятность распространения вируса с острова на остров минимальна, — предположил Рамиль Мифтахов. — Пока эти направления можно рекомендовать, и то не на 100 процентов, потому что ситуация может кардинально измениться в любой момент. И клиент сам принимает решение, как ему быть.

Если говорить об официальных сводках, то, по данным Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» (находится в подчинении Роспотребнадзора и готовит отчеты для него), единственной европейской страной, гипотетически интересной для весеннего отдыха россиян, до которой пока не добрался коронавирус, остается Черногория. Случаев подтвержденного COVID-19, по данным на вечер 13 марта, нет также в Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Туркменистане и нескольких странах Африки. Правда, эти направления популярными у наших соотечественников назвать сложно.

Единственной европейской страной, гипотетически интересной для весеннего отдыха россиян, до которой пока не добрался коронавирус, остается Черногория. Фото rumb.ru

«Сами не рады»: реально ли вернуть деньги за тур «без крови»?

С возвратами туров, причем во все части света, столкнулись практически все туристические фирмы — даже заядлые путешественники или те, кто давно запланировал свой семейный отпуск, зачастую предпочитают прислушаться к рекомендациям российских властей и «пересидеть чуму» дома. В крупных компаниях не редки и случаи запретов сотрудникам выезжать за территорию России. Командировки персонала отменили, например, на КАМАЗе и в РЖД, а накануне днем, 13 марта, о приостановке выездов госслужащих республики за рубеж заявили и татарстанские власти.

Однако до сих пор понятной и прозрачной схемы по возврату средств за уже оплаченные туры для всех участников рынка, как для неудачливых туристов, так и для турфирм и туроператоров, выработано не было. На данный момент, согласно 132-му ФЗ «О туристской деятельности», туроператоры обязаны вернуть всю стоимость приобретенного тура клиенту, если Ростуризм «рекомендует» приостановить их продажу в эпидемиологически неблагополучные страны.

Но на практике все оказывается не так просто. Туроператоры сами попали в затруднительное положение, поскольку деньги в большинстве случаев уже находятся на счетах отелей, в которых бронировались номера, и авиакомпаний, у которых выкупались билеты. А последние или вовсе отказываются переводить средства обратно, или вопрос решается неделями. Соответственно, операторы не могут рассчитаться с турфирмами. Зачастую «без крови» решить вопрос можно только перенеся поездку, а не отменив ее.

Командировки персонала отменили, например, на КАМАЗе и в РЖД, а накануне днем, 13 марта, о приостановке выездов госслужащих республики за рубеж заявили и татарстанские власти. Фото Сергея Афанасьева

— Более-менее стандартная история, когда туристы соглашаются перенести поездку на более поздний срок: либо на год, либо на полгода, в зависимости от страны. Если турист все равно настаивает, чтобы ему вернули деньги, здесь, скорее всего, только через суд. Потому что, если даже Франция, например, признана неблагополучной страной и по закону деньги нужно вернуть, — насколько оператор готов вернуть эти деньги и есть ли они у него, — объясняет Рамиль Мифтахов. — Фактически-то деньги уже во Франции, в том отеле, который был забронирован. И если отель их вернет, то у клиента есть шанс вернуть деньги, а если нет?

При этом судиться — стратегически тоже довольно спорный вариант, утверждают специалисты.

— Представьте ситуацию: все не согласятся с условиями оператора и подадут в суд. Если у оператора не будет денег, он подаст на банкротство и вообще никто ничего не получит. Вариант для клиентов такой — надо договариваться. И самый оптимальный вариант и для оператора, и для клиента — перенос отдыха на более поздний срок, — резюмирует президент Ассоциации туристских агентств РТ.

Второй «нюанс» кривой схемы возврата средств за оплаченные туры — это сам список «эпидемиологически неблагополучных» и не рекомендованных Ростуризмом стран: к ним пока относятся лишь Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Возвращать деньги за оплаченные туры в другие направления по закону ни туроператоры, ни турагентства, ни тем более отельеры и авиаперевозчики не должны и не могут.

Волны непроверенной информации и вольной интерпретации СМИ провоцируют путаницу у людей, которые начинают пытаться вернуть деньги за туры и авиабилеты и в другие страны, рассказала «Реальному времени» гендиректор «Интелтур Казань» Лилия Савельева.

В пример она приводит случаи из своей практики, когда туристы пытались вернуть самостоятельно купленные у «Аэрофлота» билеты в Израиль и не понимали, почему перевозчик отказывался это сделать. Сегодня такой проблемы уже нет: с 10 марта «Аэрофлот» предлагает вернуть, перенести на более позднюю дату или обменять на другое направление билеты из/в Германию, Испанию, Францию, Италию и Израиль. Подобные опции ввели «Уральские авиалинии», S7 Airlines и даже «Победа». Правда, за возврат невозвратных билетов в Европу берут приличные комиссии и сборы.



— Каждый человек и каждая компания остались один на один с этой проблемой, каждый выплывает как может. Каких-то кардинальных решений, которые бы поддержали бизнес, поддержали людей, нет, — подчеркивает Лилия Савельева. — Непроверенная информация продолжает выбрасываться на рынок, причем преподносится в каких-то страшных формах. У нас и так народ истеричный… Слушая ее, люди просто кидаются.