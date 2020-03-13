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Россия ограничила полеты в страны ЕС

20:16, 13.03.2020
Россия ограничила полеты в страны ЕС
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Россия с 16 марта ограничивает полеты в страны Европейского союза.

Регулярные рейсы будут выполнять только в столицы государств ЕС. Также запрет не распространяется на чартерные рейсы, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия с 13 марта ограничит перелеты из России в Германию, Испанию и Францию. Исключения будут сделаны для маршрутов через терминал F аэропорта Шереметьево в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Барселону, Мадрид и Париж. Эти рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

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