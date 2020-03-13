Чемпионат России по футболу могут приостановить на две недели

Журналист Сергей Егоров сообщил, что проведение матчей Российской премьер-лиги могут приостановить из-за коронавируса.



«В РПЛ, по моей информации, думают об остановке чемпионата при получении соответствующей рекомендации УЕФА. В этом случае остановка на две недели и доигрывание до середины июня», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, есть и другой вариант, при котором проведение РПЛ продолжится, что вызовет «сумасшедший рост у букмекеров — ставить-то больше не на что. И трансляций никаких больше нет».

«Мой прогноз — турнир РПЛ будет остановлен», — отметил Егоров.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса.