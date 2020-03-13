Рой Джонс признался в Татарстане, что он русский

Последний бой — он лучший самый: как один поединок создал отличное впечатление от вечера

Фото: Максим Платонов

Схватка между русским и чехом спасла боксерский «Кубок казанского Кремля», который проходил в четверг в казанской «Пирамиде». Хип-хоп от Роя Джонса, шоуменство чеха Василя Дуцара и глубокий нокаут 43-летней итальянки — все самое запоминающееся в репортаже «Реального времени».

О роли личности в спорте



Все-таки Казань — это город, не обладающий серьезными боксерскими традициями. Подтвердил этот вывод маленький факт. Футбольный клуб «Рубин» устраивает для представителей спортивной прессы товарищеские спарринги, и в этот раз днем встречи был назначен вчерашний четверг. Не смогли подойти из-за работы на боксерском мероприятии трое, остальных боксерские бои не остановили. Контрастом в этом плане выглядел товарищеский матч по хоккею с мячом в валенках, который проводило «Динамо-Казань». Тогда, наоборот, играть пришли только двое спортивных журналистов, поскольку остальная часть смотрела матч «Рубина». Товарищеский… На сборах… В общем, у спортивной прессы с приоритетами все понятно.

А ведь были времена, когда одно только упоминание имени Вадима Токарева собирало полные ледовый Дворец спорта и «Баскет-холл», и неважно, кто там еще был в андеркарте — Рауф Гараев, Володя Зыков, Ахмед Олигов, Шавкат Мадаминов. Неважно, кто был в соперниках — Артур «Король» Уильямс, Трой Битц или Али Исмаилов. Хотя сейчас среди дерущихся был Али Измайлов, но это даже не однофамилец и соотечественник. Когда Вадим дрался с Исмаиловым все в той же «Пирамиде», казалось, что бой проходит где-то в Баку — настолько оглушительной была поддержка азербайджанских болельщиков. Вот у кого надо поучиться казанцам и темпераменту, и любви к своим спортсменам. Накануне же Измайлов выиграл свой рейтинговый бой из восьми раундов у соотечественника Сергея Екимова в тишине, которая бывает на розыгрышах очков в теннисе.

Карьера в профи-боксе у Джонса была блистательной

Завлекухой казанских боев был Рой Джонс, величайший боксер прошлого. Даже его поражение в олимпийском финале Сеула вошло в историю как одна из самых больших несправедливостей, поскольку «победитель», боксер из Кореи, после боя стоял на ногах, казалось, только держась за рефери. И карьера в профи-боксе у Джонса была блистательной. Трилогия с Антонио Тарвером, авантюрный поход в супертяжелую категорию ради чемпионского титула и пояса после победы над Джоном Руисом, незабываемые встречи с Джо Кальзаге, Феликсом Тринидадом, Бернардом Хопкинсом — все это собирало у экранов телевизоров любителей бокса на «Первом», все это работало на популярность бокса в целом и боксерской Казани в частности, поскольку тот же Токарев не раз был участником телепоказа в воскресный прайм-тайм.

Рой Джонс: «Я русский»

Джонс и сейчас великолепен. Начать с того, что днем он провел мастер-класс для юных боксеров, отработав с ними практически час. Одна проблема: Джонс — гений бокса, ну как он может показать, допустим, свой необыкновенный нокаут, в который отправил австралийца Глена Келли в бою 2002 года? Когда встал у канатов, заложил руки за спину, подставил челюсть и… Хук справа уронил Келли на канвас, а Джонс отправился отмечать победу, читая рэп. Причем он даже не задыхался после семи раундов. Такое не забывается. Но, увы, и не передается, даже если Джонс станет персональным тренером самого перспективного из вчерашних учеников.

Хотя сам Рой был доволен. «Когда я занимаюсь с детьми, то всегда выкладываюсь на максимум! Хочется отдавать детям всего себя! Да, это тяжело, но одновременно весело. Мне нравится обучать, и я стараюсь помочь им стать лучше как бойцам. Плюс мне хочется научить их по-хорошему развлекаться и наслаждаться боксом! Бокс — это не работа, это отличное время в их жизни, которое дано Богом. И все мы должны наслаждаться и получать удовольствие от этой возможности заниматься боксом, данной нам свыше.

Днем Джонс провел мастер-класс для юных боксеров, отработав с ними практически час. Фото minsport.tatarstan.ru

Это не шоу, не игры — я показываю им то, что умею делать и использую в жизни. Я не хочу тратить свое время на занятия, которым не отдаю себя полностью. Никаких фейковых шоу-тренировок, только настоящий бой и упражнения на скорости, как и в реальных боях.

Я влюбился в Казань и в Татарстан. У вас очень вкусная еда и очень дружелюбные люди. Даже погода неплохая, думал, будет холоднее. Я просто наслаждаюсь моментом, находясь здесь! Абсолютно точно, я вернусь! Я слышал, Казань летом просто прекрасна!»

Помимо мастер-класса для детей, Джонс порадовал и публику — музыкальным произведением из разряда хип-хопа. Он надел тюбетейку, произнес речь, которую закончил на великом и могучем: «Я — русский!» После чего пожал руки всем, кто ему протянул ладонь. В отличие от некоторых футбольных тренеров, которые сейчас предпочитают здороваться локтями, голенями и другими частями тела.

Коронавирус? Не, не слышали

Вообще, сам бокс проходил на каком-то законе отрицания отрицания. Не будем повторяться о том, что происходит во всем мире, но в Казани процедура взвешивания прошла в одном из наиболее людных мест: торговом центре «Мега». На нем была, среди прочих, Амира Каниццаро, приехавшая не откуда-нибудь, а из Италии. Причем Амира после трепетной для всех боксеров, борцов, тяжелоатлетов и женщин процедуры взвешивания еще и села трапезничать чем бог послал из местной харчевни, принадлежащей одной всемирной сети быстрого питания.

Министр спорта Владимир Леонов не забыл упомянуть о том, что «сегодняшний бокс мог и не состояться», ведь Казань уже перенесла два этапа Гран-при по прыжкам в воду и синхронному плаванию. Вообще, непонятно, почему прыгать в воду вниз головой запретили, хотя в выходные лыжники наматывали сопли на кулак на марафонском полтиннике. Синхронно двигать нижними конечностями в воде опасно, а биться в кровь на ринге, разбрасывая во все стороны брызги от намокших потом перчаток — в самый раз. Ну вот такая она нынешняя обыденность, не поддающаяся логическому объяснению.

Если кратко, в телеграфном стиле, пробежаться по главным поединкам боксерского вечера, то можно уверенно заявить, что самым быстрым был первый бой. Там в соперники россиянину Расулу Алиеву прибыл не боксер из Украины Валентин Зброжек, а какой-то гость с незалежной, который ни в защите не смог отсидеться, ни по рингу побегать, зато полежал на нем в избытке. За 140 секунд поединка он трижды (!) побывал в нокдауне, после чего рефери прекратил мучения его и недоумение собравшихся в зале: технический нокаут. Впрочем, и рекорд Зброжека (5 побед, ничья, 14 поражений) не предвещал серьезной борьбы, хотя одно из этих поражений он потерпел техническим нокаутом от украинской надежды в этом весе Станислава Скорохода. В далеком 2013-м, когда Скороход только начинал подниматься.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Боксер из Ганы, который в программке к бою был указан как Джастис Адди, а по объявлению ринг-анонсера значился как Дэвид Ардай Коджо, в отличие от «мешковатого» зробитчанина выглядел посерьезнее, но на деле тоже оказался максимум джорнименом. То есть у него был шанс на победу, но он и не думал им воспользоваться, проведя практически весь поединок под диктовку своего молодого соперника — Виталия Петрякова из Альметьевска, который уже в третьем раунде завершил этот бой техническим нокаутом. Петряков, таким образом, выиграл свой первый титул по версии IBA International. Честно говоря, несколько загадочный, но, судя по тому, как радовался произошедшему событию его секундант Владимир Зыков, который в профи-боксе прошел достаточно долгий и серьезный путь, этим титулом в 19 лет можно и должно гордиться. Он является эдакой ступенькой в большой профи-бокс, которую в свое время преодолевали уже названный Антонио Тарвер, а также Артуро Гатти, Шейн Мосли, Джеймс «Туши свет» Тони и сам Рой Джонс.

Кстати, помимо альметьевского боксера на ринге, казанца Зыкова за канатами, надо отметить еще и хронометриста Андрея Макейчева. Сам в прошлом боксер и кикбоксер, ныне тренер, рефери и боковой судья, в этот вечер Андрей лихо справлялся со своей нынешней ролью.

В женском поединке россиянки Софьи Очигавы и 43-летней Каниццаро происходящее было сильно на любителя. Три раунда Очигава методично выцеливала противницу, выкидывая одиночные джебы, и все это происходило под нескончаемый комментарий тренера итальянки. В четвертом раунде он как-то неоправданно повысил голос, и тут же итальянка, до сих пор отсиживавшаяся в безударной защите, рванула на Софью, как обманутые вкладчики на офис разорившегося банка. Только вот руки забыла пристроить у лица. В итоге Очигава встретила соперницу ударом, который поверг ту в состояние глубочайшего грогги. Медик, видя, что из затянувшегося небытия вызволить итальянку не получается, даже вызвала на ринг подкрепление. В итоге нашатырный спирт сделал свое дело, и Каниццаро вернулась в казанскую действительность.

В итоге нашатырный спирт сделал свое дело, и Каниццаро вернулась в казанскую действительность

«Главным боем вечера станет поединок российского боксера Алексея Егорова с нокаутером из Чехии Василем Дуцаром за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA Super», — гласил анонс это вечера, и он оправдался на все сто. Егоров из Обнинска, что в Калужской области, заставил болеть за себя казанскую публику по определению, будучи россиянином, а вот чех Дуцар из Брно — заслужил уважение своим характером, мастерством и задатками шоумена. Где-то с середины 10-раундового поединка Дуцар начал включать «режим Джонса», демонстрируя тот артистизм, который выделяет профи-бокс от любительского. Ужимки, заигрывания с публикой перемежались очень солидным боксерским арсеналом. Да, Егоров был активнее, продалбливая свою потенциальную победу с методичностью отбойного молотка, но чех не «поплыл», не отбегал, даже не клинчевал, что было бы простительно в весе крузервейта.

А за пятый раунд, который боксеры провели в режиме двух отвязных латиносов из более легких категорий, ребятам отдельный респект. Понимая, что рискуют вымахаться в середине боя, оба выдали такой лихой обмен ударами, что компенсировали некоторое сожаление от потерянного ранее времени. В целом бой не выглядел вишенкой на торте, он сам стал отдельным качественным блюдом для любителей и почитателей бокса. Жаль, что его уже не видел Джонс, который успел покинуть «Пирамиду», но ведь он обещал вернуться летом… Кто знает: может быть к этому времени здесь еще что-то «замутят»?



1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов