Сегодня в Казани выберут меру пресечения матери, которая напала с ножом на двоих детей

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Сегодня состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении матери, которая напала с ножом на собственных детей, а потом пыталась покончить жизнь самоубийством.

Напомним, что трагедия произошла в одном из домов на улице Чистопольской. Женщина в приступе ревности напала на двоих сыновей, а после попыталась свести счеты с жизнью. Один ребенок погиб, его брат выжил. Татарстанское управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство. Выживший мальчик на днях покинул больницу, полностью восстановившись.