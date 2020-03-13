«Однозначно надо передавать!»: федералы претендуют на магистральные активы «Сетевой компании»

Переход на единый тариф на электроэнергию заставит региональные сетевые компании задуматься над консолидацией с ФСК или «урезать» инвестиционные амбиции

Минэнерго России вновь поставило перед Татарстаном вопрос передачи магистральных сетей региональной «Сетевой компании» на баланс Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС», входит в «Россети»). «Магистральные сети выгоднее отдать в ФСК, так как у них тариф более централизованный, не надо тянуть «от котла», — подтвердил «Реальному времени» заместитель министра энергетики России Андрей Черезов. По его словам, поводом для возобновления переговоров стала подготовка федеральных властей к выравниванию энерготарифов по всей стране по поручению Совета Федерации. По мнению Черезова, Татарстан рискует не попасть в федеральную программу субсидирования, если оставит высоковольтные сети в собственности региональной «Сетевой компании».

Как встать на единый тариф в 3,40 за 1 кВт•ч

Федеральная политика по формированию единых тарифов на электроэнергию, которые должны появиться по всей стране в первой половине 2021 года, может всерьез ударить по конгломерату региональных сетевых монополий. Минэнерго РФ, следуя поручению Совета Федерации, нацелено в ближайшее время вернуться к переговорам с независимыми субъектами по передаче их энергоактивов ФСК России.

Татарстан, Башкортостан и Иркутская область должны определиться с сетевыми активами высокого напряжения, рассказал «Реальному времени» заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

— 28 февраля на встрече с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о необходимости единой государственной политики в регулировании тарифов на электроэнергию. В настоящее время вопросы тарифного регулирования относятся к сфере работы Федеральной антимонопольной службы. В Минэнерго в свою очередь ведется постоянная работа, направленная на повышение эффективности операционной деятельности энергетических компаний и снижения издержек, что ведет к сдерживанию их затрат, — пояснил Черезов.

Татарстан, Башкортостан и Иркутская область должны определиться с сетевыми активами высокого напряжения, рассказал Андрей Черезов. Фото minenergo.gov.ru

Как стало известно «Реальному времени», на выездной встрече глав энергетических компаний, прошедшей недавно на казанской ТЭЦ-2, замглавы Минэнерго предложил властям республики объективно оценить тяжесть финансовой нагрузки, которую неизбежно понесет региональный оператор при переходе на единый тариф на электроэнергию. В качестве эталона на федеральном уровне взят ориентир в 3,4 рубля за 1 кВт•ч. В Татарстане действует одноставочный тариф в 3,78 рубля за 1 кВт•ч (в основном по этому тарифу расплачивается население). Ценовая разница увеличивается в дифференцированных тарифах: предприятия, потребляющие электроэнергию по нижнему уровню напряжения, оплачивают по тарифу в 4,34 рубля за 1 кВт•ч в дневное время и 2,64 рубля за кВт•ч в ночные часы. Причем значительная часть тарифа приходится на передачу энергии, поэтому эффективность транспортировки выходит на первый план в повестке Минэнерго РФ.

Субсидировать повышенный тариф региональным операторам

При переходе на единый тариф на электроэнергию татарстанский сетевой оператор, работающий на высоком магистральном тарифе, проиграет.

— Выравнивание тарифа будет рассматриваться следующим образом: там, где высокий магистральный тариф, он будет приведен к статичному, — рассказал «Реальному времени» замминистра Андрей Черезов. — Мы подсчитали, он (конечный тариф, — прим. ред.) будет приведен к уровню 3 рубля 40 копеек приблизительно. Да, у вас [магистральный тариф] высокий, — согласился Черезов, давая понять, что без секвестра магистрального тарифа для «Сетевой компании» не обойтись при вхождении в единое тарифное поле.

По его мнению, выпадающие в этом случае доходы региональным операторам могут быть компенсированы через механизм субсидирования. «Вам выгоднее в эту историю попадать, — сказал он. — Но тут встанет вопрос — кто вы есть?» — осторожно заметил он, подразумевая необходимость разрешения дилеммы вокруг консолидации магистральных сетей с ФСК.

«Я объяснил риски, что вы можете тогда в программу по снижению тарифа не попасть. Сразу было оговорено, что разница в тарифе будет выделяться государством в рамках субсидии. Тогда как? Татарстан будет отдельную субсидию получать?» — рассуждал замминистра энергетики РФ. Однако какой объем субсидий может потерять Татарстан, если сохранит магистральные сети в своем распоряжении, пока не подсчитывалось.

Тарифные скачки для потребителей вызваны значительными сетевыми расходами регионального оператора на транспортировку электроэнергии. Фото amp.fakty.ua

Тарифные скачки

Тарифные скачки для потребителей вызваны значительными сетевыми расходами регионального оператора на транспортировку электроэнергии. По данным Минэнерго, тариф на передачу электроэнергии для потребителей ФСК в четыре раза ниже тарифа для потребителей территориальных сетей, подключенных на высоком уровне напряжения и в девять раз ниже для потребителей, подключенных на низком уровне напряжения.

Для сравнения, «магистральный» тариф ФСК составляет 0,35 рубля за кВт•ч, тогда как у «Сетевой компании» он значительно выше. Насколько — неизвестно. Но в 2017 году он составлял 0,63 рубля за кВт•ч на высоком уровне напряжения (ВН), следует из данных Госкомитета РТ по тарифам трехлетней давности (более свежие данные отсутствуют на сайте регулятора). На уровне СН1 тариф на передачу составлял 1,05 рублей за 1 кВт•ч, на уровне СН2 — 2,53 за 1 кВт•ч, на уровне НН — 3,01 кВт•ч. Иначе говоря, расходы на передачу электроэнергии составляют почти 80% тарифа. По этому показателю Татарстан занимал шестое место среди регионов ПФО. Понятно, что такой разрыв создает дополнительную нагрузку для потребителей республики.



Напомним, в конце февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на разницу в тарифах на электроэнергию в регионах и предложила ввести единую госполитику по их формированию. «Требуют более предметного регулирования тарифы на электроэнергию. Как может развиваться экономика, как могут приходить инвестиции в регион, где тарифы на электроэнергию в разы выше, чем в соседних субъектах РФ?» — вопрошала она.

За унификацию тарифов выступили «Россети» ( им принадлежит ФСК). Значительный разрыв в тарифах создает дискриминацию для потребителей и является экономическим барьером для инвестиционных вложений в развитие регионов, на территории которых установлен высокий тариф, отмечал заместитель гендиректора по экономике и финансам компании «Россети» Павел Гребцов.

Валентина Матвиенко обратила внимание на разницу в тарифах на электроэнергию в регионах и предложила ввести единую госполитику по их формированию. Фото council.gov.ru

«Все взвесить и принять разумное решение»

В Минэнерго считают, что при переходе на единый тариф республике выгоднее отдать магистральные сети в ведение ФСК, нежели перекладывать потери на регионального сетевого оператора. «Мое личное мнение как человека, проработавшего в сетевом комплексе с 90-х годов: когда активы консолидированы, они экономически лучше используются, — выразил свое отношение замминистра энергетики РФ. — Потому что у вас меньше затрат, у вас меньше ресурсов на больший объем. Вам, практически маленькой компании, нужно иметь то же самое на одной маленькой территории. Затраты на обслуживание, на операционную деятельность, на инвестиционную. Насколько я знаю, у вас не так просто с инвестиционной деятельностью, потому что вы ограничены тарифом и не можете расти особенно по магистральным сетям. Поэтому здесь республике надо принять взвешенное решение», — советует он.

Другим аргументом в пользу консолидации сетей он назвал прекращение всевозможных конфликтов при взаиморасчетах с операторами смежных сетей. Сейчас на этой почве возникает много споров, начиная от перетоков (имеются в виду, перетоки энергии между региональными сетями) и выхода на рынок генерации. Происходят постоянные тяжбы с системным оператором. «У них (ФСК, — прим. ред.) тариф более централизованный, не надо тянуть от котла, будет проще идти перераспределение», — обозначил узкое место Черезов. — Это для вас выгодно. Вы несете бремя расходов, когда есть излишняя генерация в соседних регионах».

«Эти сети надо объединять»

«Однозначно надо передавать! — заключил в конце беседы с «Реальным временем» Андрей Черезов. — Все равно вернемся к этому вопросу. Если мы хотим держать и содержать единую национальную сеть и обеспечивать равные право и доступ к электроэнергии, то тогда эти сети надо объединять. Это будет однозначно снижение тарифа», — заметил он.

Минэнерго РФ не собирается медлить с обсуждением данной проблемы с регионами. «Думаю, сейчас довольно быстро соберемся. Может быть в марте уже начнутся первые встречи», — уточнил он. — Поручение Совет Федерации озвучил, мы обязаны эту историю подхватить», — объяснил он.

Добавим, что Татарстан, в отличие от Иркутской области и Башкортостана, находится в наименее выгодной переговорной позиции и его легче склонить к компромиссу с ФСК. К примеру, в Иркутской области и в Башкортостане тарифы на электроэнергию значительно ниже ориентировочного эталонного уровня в 3,4 рубля за 1 кВт•ч. Так, в Иркутске — 1,11 за кВт•ч, а в Уфе — 3,17 за 1 кВт•ч.



Татарстан, в отличие от Иркутской области и Башкортостана, находится в наименее выгодной переговорной позиции и его легче склонить к компромиссу с ФСК. Фото gridcom-rt.ru

А где — не надо объединять?

Добавим, что сетевой комплекс в Сибири принадлежит структурам Дерипаски, а в Башкирии — АФК «Система». Иначе говоря, эти влиятельные энергохолдинги не нуждаются в субсидиях на компенсацию выпадающих потерь, поэтому теоретически могут не идти на переговоры с Минэнерго РФ.

— У нас есть регионы, где магистральный тариф изначально был всегда ниже, — признал в разговоре с «Реальным временем» Андрей Черезов. — Вот Иркутск — независимый. Тариф в Улан-Удэ низкий. Если приводить их к среднестатистическому значению в 3,4 за 1 кВт•ч, то будет наоборот. У них разница почти в два раза.

По его словам, в отношении регионов «надо реально понимать экономическую ситуацию» и осознавать, где «реально выгодно работать в единой энергосистеме», а где — нет. Получается, что притягивать себе сибирские сети Дерипаски ФСК просто невыгодно.



Татарстан взял тайм-аут

Между тем Татарстан отрицательно отреагировал на очередное предложение о консолидации сетей. Как стало известно «Реальному времени», республика пока не проявила интереса, взяв тайм-аут. На запрос нашего издания по прояснению своей позиции в данном вопросе «Сетевая компания» не ответила.

Сегодня «Сетевая компания» имеет на своем балансе 10 380 км высоковольтных линий электропередач, увеличив эти энергоактивы с 2016 года на 0,1%. Гораздо динамичнее обновляются распределительные сети — на 0,4% за сопоставимый период. Кроме того, компания владеет 381 высоковольтной подстанцией на 35—500 кВ с установленными 749 силовыми трансформаторами (АТ) 35—500 кВ, установленная мощность ПС 18 876,7 МВА, говорится в годовом отчете компании. В прошлом году капитальные вложения составили 7,6 млрд рублей. «Существенный объем капитальных вложений направлен на строительство и реконструкцию питающих центров высокого напряжения, а также строительство и реконструкцию распределительных сетей, в том числе выполнение работ по подключению потребителей к распределительной сети 0,4–6(10) кВ», следует из отчета.

По итогам 2018 года объем оказанных услуг по передаче электрической энергии потребителям Татарстана составил 25,3 млрд кВт•ч , при этом полезный отпуск по сравнению с 2017 годом вырос на 3,2%.

Финансовые показатели компании оказались скромнее, чем производственные. ОАО «Сетевая компания» Татарстана заработало в 2018 году 27,6 млрд рублей выручки, но при этом прибыль упала почти вдвое — до 1,7 млрд рублей (по итогам 2017 года — 3,6 млрд рублей). Данных за 2019 год пока нет.

Напомним, что «Сетевая компания» отбивается от предложений передать магистральные сети ФСК на протяжении почти 10 лет. Изначально этот вопрос поднимался в 2010 году, затем в 2012-м, потом перед зимней Олимпиадой в 2014 году, когда «Россети» реализовывали масштабную инвестиционную программу по реконструкции сетей. С тех пор тема зависла, хотя есть всевозможные варианты — от аренды до выкупа, утверждают источники.

Гендиректор фонда энергетической политики Сергей Пикин считает, что исход переговоров будет зависеть от того, насколько активно эту тему будут продвигать на федеральном уровне. «То, что у ФСК тариф на передачу ниже, чем у региональных операторов, это факт», — согласился он.