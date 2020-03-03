Фотомарафон «100-летие ТАССР»: автовокзал Набережных Челнов, 1965 год

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Фото: из фондов Историко-краеведческого музея города Набережные Челны

Набережные Челны были одним из крупнейших портов на Каме. Система речных портов активно использовалась в транспортной инфраструктуре республики в 1960-х годах. Особенно это стало удобным и массовым в тот период, когда Зеленодольский судостроительный завод начал выпускать знаменитые «Метеоры». Но все равно наибольшее количество пассажиров по республике перевозилось, конечно же, автобусами. В Набережных Челнах докамазовской эпохи был автовокзал, с которого можно было уехать в разные города и поселки республики.

Что касается дорог внутри городов, то обстановка была, мягко говоря, так себе. К началу 1960-х дорожное покрытие даже в столице было только на 20 процентах улиц. К середине 1970-х твердое покрытие было только на половине из 900 километров казанских дорог. В начале 1950-х казанские дорожники не имели ни одной снегоуборочной машины. Поэтому городской автотранспорт испытывал серьезные проблемы.

Но еще хуже была ситуация в новых районах республики — там, где активно развивалась промышленность, в том числе нефтедобывающая и нефтеобрабатывающая. Дороги в Заинске, Нижнекамске, Челнах, Бугульме, Лениногорске практически отсутствовали, и в дожди бездорожье могло парализовать работу предприятий. Здесь в основном носили резиновые сапоги — ходить в ботинках на работу было чаще всего невозможно.



Вручение почетных грамот передовикам ПОПАТ города Набережные Челны, 1965 год

Соответственно, и в целом по республике транспортное сообщение было довольно сложным в силу недостаточного дорожного строительства. Так, между нефтяным регионом и Казанью автодороги не было до конца восьмидесятых. Зимой и в межсезонье туда ездили через Ульяновск, а летом можно было переправиться через Каму на пароме (но этой переправы не хватало на всех желающих, поэтому здесь всегда были страшные очереди). Как мы помним, мост через Каму появился только в XXI веке.



Еще к середине 1970-х твердого покрытия не было примерно на 35 процентах дорог республики. Но развивалась промышленность, развивались и грузовые, и пассажирские перевозки. С 1950-х транспортную систему реорганизовывали: построили аэровокзал в Казани и железнодорожный мост через Волгу, развивали речной и автобусный транспорт. Но все равно, несмотря на все эти изменения, ТАССР еще очень долго испытывала транспортные проблемы. Например, в середине 1960-х на 100 квадратных метров площади республики приходилось вдвое меньше железных дорог, чем в центре и на западе страны. А лучшим другом пользователей автодорог оставались трактора, которыми то и дело приходилось вытягивать плотно «засевшие» в непролазной грязи автобусы и машины.



Людмила Губаева