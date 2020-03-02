9 преимуществ топливной карты «Татнефтепродукт» для бизнеса

Контроль работы водителей, уверенность в качестве топлива, персональный менеджер и другие плюсы корпоративного обслуживания от «Татнефтепродукт»

Фото: Олег Тихонов

На сегодняшний день рынок корпоративного обслуживания Клиентов по топливным картам напоминает «Алый океан», где сосредоточено большое количество как крупных, так и мелких игроков. Но есть нюансы, которые выводят карту «Татнефтепродукт» в число самых удобных и функциональных бизнес-решений. Решений, которые направлены на поиски «Голубого океана». В «Реальном времени» — перечень лишь некоторых из них.

Удобство бухгалтерии и автоматическое выделение НДС

Все расчеты по топливной карте «Татнефтеппродукт» производятся безналичным способом. Средства со счета Клиента распределяются по топливным картам (их может быть несколько — например, по количеству автомобилей в парке). Все операции по зачислению денег и по их списанию прозрачны, и нет необходимости выдавать водителям наличные под авансовые отчеты и собирать чеки.

Полный комплект документов (счет-фактура, накладная, отчет по выборке топлива) предоставляется Клиенту к 5-му числу месяца, следующего за отчетным. При этом в счет-фактуре автоматически выделяется НДС (это позволяет экономить до 20%).

Личный кабинет обеспечивает полную прозрачность операций

На сайте «Татнефтепродукт» при составлении договора на организацию заводится личный кабинет, в котором можно в любой момент посмотреть, сколько средств осталось на общем счете и на каждой карте по отдельности. Здесь же, в личном кабинете, предоставляется полный отчет о том, на каких заправках, когда, на какую сумму и чем заправлялся водитель. Вся информация обновляется оперативно, в режиме реального времени. Это позволяет более полно контролировать расходы в организации и отдельно — то, сколько денег уходит на топливо.

Карты «Татнефтепродукт» позволяют контролировать место и время заправок

Контроль водителя

Карты «Татнефтепродукт» позволяют контролировать место и время заправки. Можно включить только определенные АЗС или отключить заправку в любой день недели — например, в воскресенье. Можно установить лимиты потребления на сутки, на неделю или на месяц.

Уверенность в высоком качестве топлива

В компаниях с большим автопарком хорошо знакомы с такой проблемой: некоторые водители заправляют служебный автомобиль низкосортным, зато дешевым топливом. Разницу в цене между качественным ГСМ и контрафактом они кладут себе в карман. А автомобиль при таком обращении быстро выходит из строя. Чтобы исключить такое «лукавство» со стороны водителей, можно обеспечить их топливными картами «Татнефтепродукт» — и быть всегда уверенными в том, что сотрудник заправил автомобиль высококачественным топливом от одного из крупнейших производителей. Контроль качества продукта на всех заправках— многоуровневый, начиная от завода и заканчивая бензоколонкой.

Дополнительные сервисы

Строго говоря, называть карту «Татнефтепродукт» только топливной — не совсем корректно. Уже сейчас это электронная карта собственной платежной системы, по которой можно купить на АЗС любые товары. Конечно, основной вид такого товара — это топливо, но и кофе, и выпечку, и продукты, и промтовары — все, что выставлено в витрине маркета на заправке — можно купить не только за «живые» деньги, но и по топливной карте.

Через некоторое время планируется сильно расширить перечень потребностей, которые можно покрыть с помощью этой карты — например, подключить к ней автомойки и шиномонтажные мастерские, парковки, причем не только в пределах АЗС, но и вне ее (по городу). Грядет и ряд других интересных предложений. Наша задача — сделать карту максимально функциональной, а главное — удобной для Клиента. Много задач — одно решение, одна карта — «Татнефтепродукт»!

Уже сейчас это электронная карта собственной платежной системы, по которой можно купить на АЗС любые товары

Уровень защиты на уровне банковской карты

Несмотря на то, что топливная карта «Татнефтепродукт» не относится к банковским продуктам, а платежная система разработана собственная, не привязанная к банку, — у нее абсолютно банковский уровень защищенности. Строго говоря, карта имеет банковский формат и все степени защиты: взломать ее практически невозможно. Мы можем с уверенностью говорить, что подобные меры предосторожности беспрецедентны для современного уровня развития топливных карт. «Татнефтепродукт», разработав систему защиты своих Клиентов, обеспечивает уверенность в том, что средства будут потрачены только на дело и ни одна копейка не попадет к злоумышленникам.

Самая широкая сеть заправок в Татарстане

261 АЗС, которые сейчас принимают карты «Татнефтепродукт», находятся по большей части в Татарстане. Есть заправки и в соседних регионах. На сегодняшний день это крупнейшая заправочная сеть республики: водитель защищен от необходимости долгие десятки километров ехать на последних каплях топлива и судорожно озираться в поисках подходящей заправки.

За пределами Татарстана у «Татнефтепродукта» есть партнеры, которые предоставляют возможность покупки топлива и товаров на АЗС по всей стране. По дороге водитель всегда найдет, где заправиться, ведь в России более 1000 заправок партнеров «Татнефтепродукта». Благодаря нашему сайту в каждом городе он может узнать, где находятся такие АЗС.

На сегодняшний день это крупнейшая заправочная сеть республики: водитель защищен от необходимости долгие десятки километров ехать на последних каплях топлива и судорожно озираться в поисках подходящей заправки. Фото kaibicy.ru

Персональный менеджер

Не случайно слово «Клиент» в этой статье везде пишется с прописной буквы. Это — стандарт, принятый в нашей компании: каждый Клиент заслуживает большого внимания. Корпоративных Клиентов в компании «Татнефтепродукт» обслуживают не на абстрактной «горячей линии», а прикрепляя к каждому персонального менеджера. Он знает потребности своего «подопечного», у него налажен личный контакт. У Клиента есть номер мобильного телефона персонального менеджера, в случае необходимости срочные проблемы быстро решаются по звонку. Например, можно перевести средства с одной топливной карты на другую, если один водитель сидит дома, а второму вдруг не на что заправиться. Можно перевести с клиентского счета деньги на карту. При этом вовсе не обязательно ждать наступления банковского дня: так что и в субботу, и в воскресенье компания гарантированно защищена от проблемы простоя машины по причине отсутствия средств на ГСМ.

Оперативное информирование о балансе

Если средства на карте заканчиваются, Клиенту оперативно приходит оповещение об этом по СМС. Работает эта система и «в другую сторону»: если вы перечислили деньги на счет в системе топливных карт «Татнефтепродукт», то вам придет СМС о том, что средства «сели» на счет. Клиент больше не находится в неведении относительно того, что творится у него на счете, и даже если он забыл посмотреть в личный кабинет, система оперативных оповещений поможет ему вовремя сориентироваться.