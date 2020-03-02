9 преимуществ топливной карты «Татнефтепродукт» для бизнеса
Контроль работы водителей, уверенность в качестве топлива, персональный менеджер и другие плюсы корпоративного обслуживания от «Татнефтепродукт»
На сегодняшний день рынок корпоративного обслуживания Клиентов по топливным картам напоминает «Алый океан», где сосредоточено большое количество как крупных, так и мелких игроков. Но есть нюансы, которые выводят карту «Татнефтепродукт» в число самых удобных и функциональных бизнес-решений. Решений, которые направлены на поиски «Голубого океана». В «Реальном времени» — перечень лишь некоторых из них.
Удобство бухгалтерии и автоматическое выделение НДС
Все расчеты по топливной карте «Татнефтеппродукт» производятся безналичным способом. Средства со счета Клиента распределяются по топливным картам (их может быть несколько — например, по количеству автомобилей в парке). Все операции по зачислению денег и по их списанию прозрачны, и нет необходимости выдавать водителям наличные под авансовые отчеты и собирать чеки.
Полный комплект документов (счет-фактура, накладная, отчет по выборке топлива) предоставляется Клиенту к 5-му числу месяца, следующего за отчетным. При этом в счет-фактуре автоматически выделяется НДС (это позволяет экономить до 20%).
Личный кабинет обеспечивает полную прозрачность операций
На сайте «Татнефтепродукт» при составлении договора на организацию заводится личный кабинет, в котором можно в любой момент посмотреть, сколько средств осталось на общем счете и на каждой карте по отдельности. Здесь же, в личном кабинете, предоставляется полный отчет о том, на каких заправках, когда, на какую сумму и чем заправлялся водитель. Вся информация обновляется оперативно, в режиме реального времени. Это позволяет более полно контролировать расходы в организации и отдельно — то, сколько денег уходит на топливо.
Контроль водителя
Карты «Татнефтепродукт» позволяют контролировать место и время заправки. Можно включить только определенные АЗС или отключить заправку в любой день недели — например, в воскресенье. Можно установить лимиты потребления на сутки, на неделю или на месяц.
Уверенность в высоком качестве топлива
В компаниях с большим автопарком хорошо знакомы с такой проблемой: некоторые водители заправляют служебный автомобиль низкосортным, зато дешевым топливом. Разницу в цене между качественным ГСМ и контрафактом они кладут себе в карман. А автомобиль при таком обращении быстро выходит из строя. Чтобы исключить такое «лукавство» со стороны водителей, можно обеспечить их топливными картами «Татнефтепродукт» — и быть всегда уверенными в том, что сотрудник заправил автомобиль высококачественным топливом от одного из крупнейших производителей. Контроль качества продукта на всех заправках— многоуровневый, начиная от завода и заканчивая бензоколонкой.
Дополнительные сервисы
Строго говоря, называть карту «Татнефтепродукт» только топливной — не совсем корректно. Уже сейчас это электронная карта собственной платежной системы, по которой можно купить на АЗС любые товары. Конечно, основной вид такого товара — это топливо, но и кофе, и выпечку, и продукты, и промтовары — все, что выставлено в витрине маркета на заправке — можно купить не только за «живые» деньги, но и по топливной карте.
Через некоторое время планируется сильно расширить перечень потребностей, которые можно покрыть с помощью этой карты — например, подключить к ней автомойки и шиномонтажные мастерские, парковки, причем не только в пределах АЗС, но и вне ее (по городу). Грядет и ряд других интересных предложений. Наша задача — сделать карту максимально функциональной, а главное — удобной для Клиента. Много задач — одно решение, одна карта — «Татнефтепродукт»!
Уровень защиты на уровне банковской карты
Несмотря на то, что топливная карта «Татнефтепродукт» не относится к банковским продуктам, а платежная система разработана собственная, не привязанная к банку, — у нее абсолютно банковский уровень защищенности. Строго говоря, карта имеет банковский формат и все степени защиты: взломать ее практически невозможно. Мы можем с уверенностью говорить, что подобные меры предосторожности беспрецедентны для современного уровня развития топливных карт. «Татнефтепродукт», разработав систему защиты своих Клиентов, обеспечивает уверенность в том, что средства будут потрачены только на дело и ни одна копейка не попадет к злоумышленникам.
Самая широкая сеть заправок в Татарстане
261 АЗС, которые сейчас принимают карты «Татнефтепродукт», находятся по большей части в Татарстане. Есть заправки и в соседних регионах. На сегодняшний день это крупнейшая заправочная сеть республики: водитель защищен от необходимости долгие десятки километров ехать на последних каплях топлива и судорожно озираться в поисках подходящей заправки.
За пределами Татарстана у «Татнефтепродукта» есть партнеры, которые предоставляют возможность покупки топлива и товаров на АЗС по всей стране. По дороге водитель всегда найдет, где заправиться, ведь в России более 1000 заправок партнеров «Татнефтепродукта». Благодаря нашему сайту в каждом городе он может узнать, где находятся такие АЗС.
Персональный менеджер
Не случайно слово «Клиент» в этой статье везде пишется с прописной буквы. Это — стандарт, принятый в нашей компании: каждый Клиент заслуживает большого внимания. Корпоративных Клиентов в компании «Татнефтепродукт» обслуживают не на абстрактной «горячей линии», а прикрепляя к каждому персонального менеджера. Он знает потребности своего «подопечного», у него налажен личный контакт. У Клиента есть номер мобильного телефона персонального менеджера, в случае необходимости срочные проблемы быстро решаются по звонку. Например, можно перевести средства с одной топливной карты на другую, если один водитель сидит дома, а второму вдруг не на что заправиться. Можно перевести с клиентского счета деньги на карту. При этом вовсе не обязательно ждать наступления банковского дня: так что и в субботу, и в воскресенье компания гарантированно защищена от проблемы простоя машины по причине отсутствия средств на ГСМ.
Оперативное информирование о балансе
Если средства на карте заканчиваются, Клиенту оперативно приходит оповещение об этом по СМС. Работает эта система и «в другую сторону»: если вы перечислили деньги на счет в системе топливных карт «Татнефтепродукт», то вам придет СМС о том, что средства «сели» на счет. Клиент больше не находится в неведении относительно того, что творится у него на счете, и даже если он забыл посмотреть в личный кабинет, система оперативных оповещений поможет ему вовремя сориентироваться.
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