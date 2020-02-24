Леонид Вайсфельд: «Отставка Кудашова? Нет смысла менять тренера каждый год»

Эксперт КХЛ — о предстоящем плей-офф на Западе и немного о Востоке

Оставшаяся перед стартом розыгрыша Кубка Гагарина — 2019/2020 неделя должна закрыть последние вопросы, хотя многие пары первого раунда плей-офф уже практически определены. Бывший рефери и генеральный менеджер «Салавата Юлаева», а ныне эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд дает свою оценку парам на Западе в интервью «Реальному времени»: сумеют ли «Витязь» и «Торпедо» противопоставить что-то армейцам Москвы и Питера, почему на «Локомотив» нет особой надежды и кто фаворит в противостоянии «Спартака» и «Динамо». Кроме того, эксперт порассуждал о событиях в Уфе и судьбе последней путевки на Востоке.

«Уровень игроков у «Динамо» повыше»

— В первом раунде мы с большой вероятностью увидим московское противостояние «Динамо» — «Спартак». Что скажете об этой паре?

— Еще недавно фаворитом выглядело «Динамо», но в последнее время они сбавили, а «Спартак», наоборот, стал крепче. Мне кажется, силы в этой паре примерно равны.

Но если обязательно нужно кого-то выбрать, то это «Динамо». Уровень игроков у бело-голубых повыше. Но и «Спартак», я думаю, очень «духовитая» команда. Все будет зависеть от того, в каком состоянии тренеры подведут игроков к этим играм.

— Спартаковцы в последних играх против «Ак Барса» и «Сочи» показали волевой характер — переламывали ход матча и выигрывали.

— Это еще ни о чем не говорит, судить слишком рано. Характер в Кубке Гагарина покажут и те, и другие. Я же имею в виду то, в каком функциональном состоянии подойдут к плей-офф спартаковцы.

Фото dynamo.ru

Если обязательно нужно кого-то выбрать, то это «Динамо». Уровень игроков у бело-голубых повыше

— Хоккеисты КХЛ, в том числе игроки «Динамо» и «Спартака», обратились в прокуратуру с жалобой на главу профсоюза лиги Андрея Коваленко — мол, тот развивает свой бизнес на их членские взносы, а свои непосредственные обязанности не выполняет. Вам не кажется, что профсоюз игроков КХЛ вообще чисто номинальная структура?

— Сам Коваленко говорит, что профсоюз периодически выигрывает какие-то дела. Но тут ведь вопрос не в этом. Вопрос в том, что главная функция профсоюза — это заключение коллективного договора с работодателями, чем, собственно говоря, этот профсоюз не занимается. Всякие суды — это дело десятое, для этого существуют агенты.

А что касается денег, то если подняли это дело, значит, есть основания. Суд разберется.

«Вероятность отставки Кудашова не выше и не ниже, чем у других тренеров»

— Армейские команды уже точно сыграют с «Витязем» и «Торпедо». Что думаете о шансах последних навязать борьбу?

— Вероятность вылета «Витязя» и «Торпедо» в первом раунде, конечно, велика. Но шансы есть всегда, хотя и понятно, что их немного. Понятно, что уровень мастерства игроков СКА на порядок выше, но мы же помним по прошлому году, как едва не зацепился «Спартак». И что мешает «Витязю», например, выйти и прыгнуть выше головы?

Что касается отставки наставника СКА Алексея Кудашова в случае неудачи в плей-офф, о которой многие говорят, то вероятность ее не выше и не ниже, чем у других тренеров. Смысл им менять тренера каждый год?

Есть определенные проблемы и у «Йокерита», который никак не преодолеет проклятие второго раунда. Уровень мастерства позволяет пройти дальше, но им постоянно что-то мешает. Мне кажется, там проблема в головах. Такое впечатление, что они не могут собраться, сыграть друг за друга... Одно дело, если бы они были на голову ниже — тогда вопросов нет. Но они ведь постоянно играют в плей-офф, и на одинаковом уровне с соперником. Ну как они проиграли в том году «Динамо»? Нельзя же сказать, что там команда была настолько слабее.

Фото hclokomotiv.ru

Я думаю, главная причина в том, что у него в Ярославле другая роль. В Казани он был «один из», хотя претендовал на более высокие роли. А в Ярославле ему эти роли дали

«Не очень верю в «Локомотив». Предпосылок для успешного выступления нет»

— «Локомотив» может претендовать хоть на что-то в этом плей-офф? Сезон для них, похоже, провален — тренерская чехарда не заканчивается.

— Дело не в игре. Непонятно, что хотят в клубе, не видно линии. Поэтому такие шараханья из стороны в сторону и, соответственно, такие результаты.

Я сомневаюсь, что ярославцы выступят в плей-офф успешно. Хотя, в принципе, нельзя сказать, что у них слабая команда — просто постоянная чехарда в организационном плане.

Явных лидеров в команде я не вижу. Там есть сильные игроки — тот же Ландер, Пяярви, ну и, может быть, Рафиков. И потом, не очень уверенно играют в этом сезоне вратари «Локомотива». Так что я не очень верю в Ярославль. В общем, предпосылок для успешного выступления нет, но пошуметь они могут.

— Ткачев в Ярославле раскрылся по-новому, в Казани он давно так не играл. Почему?

— Я думаю, главная причина в том, что у него в Ярославле другая роль. В Казани он был «один из», хотя претендовал на более высокие роли. А в Ярославле ему эти роли дали.

Не думаю, что в Казани на Ткачева было какое-то давление со стороны Квартальнова. Он и при Билялетдинове последние года три подвигов не совершал. На Воронкова же давления нет?

Фото hcamur.ru

У «Нефтехимика» и «Амура», конечно, более предпочтительные шансы, чем у «Куньлуня». Кто из них? Никаких объективных предпосылок нет, но скажу, что Хабаровск

«В борьбе за плей-офф ставлю на Хабаровск»

— Кто станет восьмым на Востоке?

— У «Нефтехимика» и «Амура», конечно, более предпочтительные шансы, чем у «Куньлуня». Кто из них? Никаких объективных предпосылок нет, но скажу, что Хабаровск.

— В Уфе с поста заместителя руководителя администрации главы Башкортостана ушел Ринат Баширов — человек, который курировал «Салават Юлаев». Это может повлечь за собой перемены в уфимском клубе?

— Я не думаю, что там будут какие-то движения до следующего сезона. Все будет зависеть от того, кто в конце концов будет руководить процессом. Даже в Уфе никто не знает, что там сейчас будет.

Например, в той же «Магнитке» все понятно — как Рашников решит, так и будет. А в Уфе непонятно, что от кого зависит.