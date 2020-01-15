Алексей Бадюков: «Квартальнов в Казани пытается делать то, что приносило успех в ЦСКА и «Локомотиве»

Обзор событий в Восточной конференции КХЛ

После новогодних праздников регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, как правило, выходит на финишную прямую. Клубы проходят последний этап перед Кубком Гагарина либо «на крейсерской скорости», либо выжимая из себя последние силы, чтобы попасть в плей-офф. Комментатор КХЛ, обладатель двух Кубков Гагарина и эксперт «Реального времени» Алексей Бадюков рассуждает о перспективах команд Восточной конференции: с чем связан спад «Ак Барса», что ждет Уфу в борьбе за путевку в плей-офф и каковы шансы на попадание в «восьмерку» у «Нефтехимика».

«Не уверен, что «Ак Барс» потерял в креативе после ухода Ткачева»

Спад в игре «Ак Барса» объясним. Когда в команде такое количество обменов и переходов, то, как бы она ни выступала, все равно наступает какой-то переходный период. Игроки должны понять свое место в команде в предстоящей борьбе за Кубок Гагарина в первую очередь внутри себя, и на это нужно время.

У «Ак Барса» это время есть, и именно этот период мы сейчас наблюдаем. Точкой проверки должен стать конец января — начало февраля. Тогда и будет видно, срабатывают эти обмены или нет.

Я согласен, что команда стала более рабочей, более настроенной на кубковую борьбу. И она явно сосредоточена на долгий плей-офф — чтобы проходить серьезные и долгие упорные серии.

Коллектив Дмитрия Квартальнова немного потерял в ярко выраженных лидерах и в креативе, но тренер явно пытается делать в Казани то, что приносило ему успех в ЦСКА и «Локомотиве». Хорошо это или плохо — будем судить по весне.

Вся система игры казанской команды подразумевает, что незаменимых людей нет и ты должен всегда выдавать свой максимум. Думаю, Квартальнов берет тех хоккеистов, которые знают его систему и будут играть в его игру.

Фото Ильнара Тухбатова (ak-bars.ru)

Что касается обмена Владимира Ткачева, то не уверен, что «Ак Барс» сильно потерял в креативе с его уходом. Сегодня мы видим, что в «Локомотиве» он вроде бы оживает, но пока о каких-то лидерских качествах игрока речь не идет

Любой менеджер КХЛ скажет вам, что рынок в этот период обычно очень скудный, те игроки, которые тебе нужны, уже заняты, «крупную рыбку» не поймаешь. И тогда ты начинаешь ориентироваться на тех игроков, которых хорошо знаешь. Дмитрий Квартальнов набирал игроков по трем критериям: тех, кого знает, опытных и игроков для большой ротации состава.

Что касается обмена Владимира Ткачева, то не уверен, что «Ак Барс» сильно потерял в креативе с его уходом. Сегодня мы видим, что в «Локомотиве» он вроде бы оживает, но пока о каких-то лидерских качествах игрока речь не идет.

«Салават» решил пойти по своему пути, выставив на Кубке Шпенглера полуосновной состав. Не помогло

«Салават Юлаев» плохо выступил на Кубке Шпенглера, но ситуация на самом деле неоднозначная. Это очень престижный турнир, однако, как показывает практика, после него у команд падает уровень игры в чемпионате КХЛ. Потому что это большие перелеты, это высокогорье — все это просто выбивает из колеи. Я сам ездил «на Шпенглера» и хорошо знаю, что это такое. Перемена климата, падает иммунитет, многие из-за этого болеют. Для игроков это в любом случае определенный стресс. Если команда к этому готова, то почему бы не съездить, но если нет, то какой тогда смысл?

Уфа нашла свой вариант: половина состава играет, вторая — нет. Тем не менее мы видим, что после перерыва «Салават» выиграл только один матч; в основном это время ушло на восстановление. Самое главное, чтобы восстановились. Думаю, что если все игроки у «Салавата Юлаева» будут здоровы, то все у них должно быть нормально. Мы уже не раз видели, что эта команда играет в регулярном чемпионате ни шатко ни валко, показывая какой-то «качельный» хоккей, а в плей-офф выходит против серьезного соперника, как в прошлом году против «Автомобилиста», и выдает очень хорошую серию. Имея в своем составе хороших исполнителей, они играют очень крепко и цепко, что приносит результат. И мы все начинаем говорить, что Уфа настроена на очень серьезные задачи.

Фото hcsalavat.ru

«Салават Юлаев» плохо выступил на Кубке Шпенглера, но ситуация на самом деле неоднозначная. Это очень престижный турнир, однако, как показывает практика, после него у команд падает уровень игры в чемпионате КХЛ

Однако вот такой ротации, которая есть у «Ак Барса», Уфе не хватает. Сейчас команда играет в тот хоккей, в который хотят играть лидеры (Хартикайнен, Умарк, Ларсен), стараются действовать в атакующей манере. Но в плей-офф, думаю, соберутся и будут играть уже в более закрытый хоккей, и кто знает, может быть, он принесет результат.

И тогда к переподписанию контрактов лидеры будут подходить уже в совсем другом настроении.

Разговоры о поисках нового тренера для «Салавата» вряд ли волнуют Николая Цулыгина. Он уже сам не раз говорил, что привык к ним. Думаю, что тренер уже адаптировался — работает спокойно, по принципу «будь что будет».

Но, конечно, если «Салават Юлаев» не пройдет в плей-офф, будет разнос всем — это сто процентов. А если пройдет и сыграет в тот хоккей, в который обычно играет в плей-офф, то все будет нормально.

Шансы «Адмирала» на плей-офф предпочтительнее, чем у «Нефтехимика»

В Нижнекамске сейчас все грустно, и надежда на плей-офф постепенно уходит, хотя отрыв от восьмого «Куньлуня» не такой уж большой — пять очков при трех матчах в запасе. Правда, между нижнекамцами и китайским клубом есть еще «Адмирал», у которого в запасе целых пять матчей.

Ждать ли нам какого-то эмоционально всплеска и изменения в лучшую сторону в «Нефтехимике»? Думаю, что игроки в любом случае должны отрабатывать свой контракт. Там все-таки премиальная система, и хоккеистам никто не даст расслабиться. Наоборот, им нужно работать на будущее, ради контрактов, так что никаких послаблений не будет. Возможно, сейчас «Нефтехимик», наоборот, раскрепостится и будет биться еще сильнее. Теоретические шансы на попадание в восьмерку не потеряны, поэтому с настроем хоккеистов все должно быть нормально.

Фото hcnh.ru

Возможно, сейчас «Нефтехимик», наоборот, раскрепостится и будет биться еще сильнее. Теоретические шансы на попадание в восьмерку не потеряны, поэтому с настроем хоккеистов все должно быть нормально

И все же вряд ли Нижнекамск окажется в плей-офф. Куда предпочтительнее шансы у Владивостока. Скоро должен вернуться в состав основной вратарь дальневосточников, и, самое главное, в этом году Сергей Светлов и его штаб проводят довольно серьезную и удачную ротационную работу. Мы видим много хоккеистов из Высшей лиги, есть и Коростелев из системы ЦСКА. То есть прокручиваются «голодные» горячие ребята.

Да, лидеры «подсели», это чувствуется, но на их место приходят другие исполнители, пусть и из ВХЛ и не такие именитые. Ротация «Адмирала» дает результат, и кто знает, возможно, в конце января — в феврале владивостокцы выйдут на удачную серию.