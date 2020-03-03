«Мы работаем на родной земле»

Интервью с директором по развитию ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Гузяль Беляевой

Фото: Ринат Назметдинов

— Гузяль Мансуровна, как компания завершила 2019 год? С какими трудностями пришлось столкнуться?

— Прошедший год для нас был успешным — операционные офисы показали очень хороший прирост по доле бизнеса. Особенно отличились три офиса, заработавшие в 2019 году свой первый миллион по сумме страховых премий. По традиции мы поздравили их символическими подарками — корзинами с лимонами. Успехи операционных офисов для нас особенно важны: ведь это свидетельствует о том, что наш сервис высоко оценивают не только в крупных городах, но и в районах.

Были, конечно, и трудности. Наш основной сегмент — страхование имущества физлиц, и именно в этом сегменте в 2019 году появилось несколько федеральных конкурентов в нашем регионе. В результате чего конкуренция ужесточилась. Кроме того, 2019 год стал периодом внесения во внутренние документы изменений, соответствующих базовым стандартам.

Подводя итоги года, я могу с уверенностью сказать, что со всеми вызовами мы справились. И главная заслуга в этом — конечно же, в слаженной работе всех операционных офисов.

«Успехи операционных офисов для нас особенно важны: ведь это свидетельствует о том, что наш сервис высоко оценивают не только в крупных городах, но и в районах»

— Вы стали директором по развитию ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» ровно год назад. Как Вы оцениваете 2019 год с позиции руководителя? С какими задачами, на ваш взгляд, вы справились, а что только предстоит улучшить?

— Одна из самых сложных задач — выстроить эффективную работоспособную команду, которой под силу решать любые нестандартные задачи. Важно также наладить взаимоотношения, построить мостик между операционными офисами и поддерживающими подразделениями в центральном офисе, чтобы запросы наших офисов слышали, чтобы мы, сотрудники центрального офиса, жили проблемами и задачами нашей сети.

Ак Барс Страхование — агентская компания, мы ценим агентов и прислушиваемся к их мнению. Поэтому в 2019 году мы запустили проект «Элита АБС». Этот проект объединяет агентов, достигших определенного уровня показателей. У членов клуба появляются дополнительные возможности вносить изменения и предложения в бизнес-процессы компании. Кроме того, у нас предусмотрен пакет преференций, которые получают агенты, в зависимости от суммы сборов. Как показала практика, инструмент отлично работает. После его запуска наши агенты получили серьезную мотивацию к тому, чтобы переходить на уровень выше, а значит зарабатывать больше.

В этом году в наших планах — становиться лучше с каждым днем, быть еще эффективнее и еще конкурентоспособнее. Это бесконечный процесс развития. Конечно, нам есть над чем работать. Мы видим, чему стоит уделить особое внимание, и я уверена, у нас есть крепкий фундамент для новых достижений.

— Какие продукты компании были самыми популярными в 2019 году? Что появилось нового?

— Востребованнее всего — страхование домов и квартир. По объемам страховых сборов в этом сегменте мы на одной из лидирующих позиций в Татарстане, а в целом по стране — на 16-м месте среди всех страховщиков.

На втором месте по популярности среди наших продуктов — страхование от несчастных случаев, а третье место занимает страхование ответственности перед третьими лицами.

А что касается нововведений — нам есть чем гордиться. Ведь в 2019 году мы первыми в России предложили страхование самозанятых граждан. По этой программе самозанятый может получить, во-первых, оплату больничного листа, если заболеет, а во-вторых — страховое возмещение при наступлении несчастного случая. Страховой полис «Люди дела» — это способ поддержки для самозанятых, он дает возможность спокойно заниматься любимым делом, не боясь заболеть и остаться без дохода.

— Какие планы компании на 2020 год?

— Сейчас офисы компании Ак Барс Страхование есть в 43 районах Татарстана. Безусловно, количественными показателями мы не ограничимся. Надо повышать качество услуг, мы хотим, чтобы работать с нами было комфортно и приятно. Кроме того, будут реализованы изменения в процедурах и бизнес-процессах: например, процесс согласования сделки станет еще проще (хотя уже сейчас одобрение страховой суммы для клиента занимает 10 минут, а тарифа — один день). Мы планируем уменьшить и сроки заключения сделок, и сроки выплат по страховым событиям. Эта работа ведется планомерно, сейчас четверть выплат по имуществу проходят в течение 10 дней.

К 100-летию ТАССР в Ак Барс Страхование запланированы внутренние мероприятия и клиентские акции. Фото: пресс-служба Ак Барс Страхование

— В этом году Татарстан будет отмечать важные знаковые юбилеи: 100-летие ТАССР и 75-летие Великой Победы. Компания будет принимать в них участие?

— Конечно, мы будем отмечать 100-летие со дня образования Республики — у нас запланированы внутренние мероприятия и клиентские акции к этой дате. Готовится в компании и проект, посвященный юбилею Победы. Плюс ко всему осенью в стране пройдет Всероссийская перепись населения, и агенты компании Ак Барс Страхование будут принимать в ней самое непосредственное и активное участие.

— Завершая интервью, что бы Вы пожелали агентам и сотрудникам компании?

— Во-первых, я хочу поблагодарить агентов и операционные офисы за успешный 2019 год, сказать им спасибо за их большой, сложный и каждодневный труд.

Ак Барс Страхование — это надежная компания, которая не бросает слов на ветер и держит свои обещания. Мы работаем на родной земле, поэтому на нас лежит двойная ответственность.

Желаю агентам и сотрудникам компании развития, успехов и здоровья. Давайте вместе добиваться поставленных целей и делать жизнь наших земляков комфортнее и удобнее!

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы компании Ак Барс Страхование